Međimurski raj obitelji Pintarić: Naša kuća je najljepša u Europi

Nismo imali pojma da je naša kuća izabrana za najbolju kuću za obiteljski odmor u Europi, kaže Ronald Pintarić iz Dragoslavca.

Kasnije smo se raspitali i doznali da nas je prijavila agencija Novasol iz Danske koja prodaje smještaj, kaže i dodaje:

- Baš smo bili ugodno iznenađeni. Prijatelj Saša poslao nam je link i vijest je zapravo tako došla do nas.

U izboru Best European Home (BEHH), koji petu godinu zaredom organizira European Holiday Home Association, ove se godine natjecalo u osam kategorija, a od ukupno 64 finalista iz 17 zemalja, bilo je 11 hrvatskih kuća.

Gran Vista na španjolskom znači “divan, prekrasan pogled”, što doista opravdava ime koje nosi kuća obitelji Pintarić jer je smještena na jednom od najljepših brežuljaka u Međimurju.

Fascinantan panoramski pogled seže od Kalnika, preko Ivančice, pa sve do susjednog Pohorja u Sloveniji, a noću oduševljavaju svjetla Ivanca i Varaždina.

- Još 1980. godine roditelji su kupili kuću, bila je to klasična vikendica s vinogradom. Onda je došlo vrijeme kad su takve vikendice prestale biti u modi pa smo je željeli preurediti za drugačije svrhe. Lani smo dio kuće i vrt kompletno renovirali, a ove godine napravili vanjski bazen i wellness - ispričali su nam vlasnici Silvija i Ronald, koji su malo prije našeg dolaska otpratili goste.

Kuća ima oko 200 četvornih metara, a wellness kuća koja se nalazi u vrtu uz bazen ima 40 kvadrata.

Kuća je u najmu tijekom cijele godine, a najčešće nam dolaze po dvije obitelji s djecom, bude do šest osoba. Poneki povedu i ljubimca. Ti ljudi najčešće žele mir i udobnost te se radije odlučuju na takvu kuću, jer na moru to nemaju, nego samo more i sunce - kaže Ronald. Tijekom cijeloga ljeta, od 1. lipnja do 30. rujna, u glavnoj sezoni su stalno rasprodani. Gosti ljeti obično ostaju od sedam do 14 dana.

- Uglavnom su to Nijemci, Nizozemci, Šveđani i Austrijanci. Smještaj prodajemo preko danske agencije Novasol, koja ima više od 60 godina iskustva u prodaji kuća za odmor s bazenima. Oni najbolje znaju prodati takav smještaj - rekao je vlasnik.

Objašnjava da se 30. rujna sve mijenja i da u ostatku godine gosti dolaze na kraće izlete te ostaju dva, tri dana ili vikendima. Parovi koji dolaze nakratko kažu da im je to “nekoliko dana bijega od svakodnevice”.

Uglavnom su to Austrijanci, Mađari, Slovenci i Hrvati iz Zagreba i okolice. Cijene su tad i upola jeftinije. U sezoni smještaj stoji 250 i 350 eura po danu, od čega je kolovoz najskuplji, a izvan glavne sezone cijena kompletne kuće je 180 eura.

Kuća ima tri spavaće sobe i dva dnevna boravka. Predviđena je da ugosti od šest do deset gostiju, koji na raspolaganju imaju i dvije kupaonice, od kojih jedna ima hidromasažnu kadu i saunu, a druga tuš kabinu. Odvojena wellness kuća u vrtu ima hidromasažnu kadu za šest ljudi, saunu za četvero i kupaonicu s tušem. U vrtu je uređeno dječje igralište, tobogan s ljuljačkama i pješčanik, a uzdahe “krade” i jezerce u kojemu živi više od sto zlatnih ribica. Najviše goste fascinira pogled na krajolik.

- Ono što naš wellness centar pruža gostima, za razliku od drugih wellness centara, upravo je to što mogu uživati u pogledu dok su u masažnoj kadi, wellnessu ili infinity bazenu bez ruba. Do 1. listopada dogrijavamo vodu u njemu, a poslije više ne. No gosti iz Slovenije koji su boravili ovoga vikenda ovdje su se, kažu, i sad kupali, a potom brzo otišli u saunu. Naš bazen ima i sustav protustrujnog plivanja za istinsku rekreaciju - kaže Ronald.

Uz kuću za odmor, imaju i grijanu natkrivenu terasu. Gosti se mogu zabavljati i uz druge sadržaje: stolni tenis, stolni nogomet, elektronički pikado, PlayStation, Xbox i šest pametnih TV-a, a WI-FI sustav pokriva cijelo imanje.

Zdravica za dobrodošlicu

Kuća ima i bar s kvalitetnim međimurskim vinima i prirodnim sokovima koji se piju u znak dobrodošlice. Na raspolaganju su i pet bicikala, perilica, sušilica, stol za peglanje, dječji krevetić...

Imamo još jednog pobjednika

U izboru Best European Holiday Home (BEHH) titulu za najbolju kuću za wellness odmor osvojila je Villa Palma iz Naplovca na otoku Korčula.

- Drago mi je da se tradicija nastavlja i da su naši prekrasni objekti ponovno prepoznati po kvaliteti sadržaja i uređenju. S velikim ponosom sam primila nagrade i čestitke od svih drugih predstavnika nacionalnih udruženja, koje su dokaz da se obiteljski turizam u RH razvija u pravom smjeru - istaknula je predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK Martina Nimac Kalcina.

