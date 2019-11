Želite prestati piti kavu? 5 vrlo dobrih alternativa za novi dan

Nema ničeg lošeg u pijenju kave ujutro. No, neki se žele riješiti ovisnosti o kofeinu, a drugi se bore sa zdravstvenim stanjem kojem unos kave šteti.

Bez obzira na razlog prestanka, nutricionisti tvrde kako postoje odlične alternative koje mogu zamijeniti taj topli napitak.

1. Zeleni čaj

Studije pokazuju da je ovaj čaj dobar za one koji se bore s alergijama, da je odličan za vid, da snižava razinu kolesterola i smanjuje rizik od propadanja zubiju.

- On sadrži manje kofeina i više antioksidansa u usporedbi s kavom. Ne možete postati ovisni o zelenom čaju kao o kavi te nema glavobolja ili problema sa spavanjem - tvrdi nutricionistica Brigitte Zeitlin.

2. Kefir

Ako se često osjećate napuhano ili vas muče crijeva, ovo bi mogao biti odličan napitak za vas. Kefir je fermentirani mliječni napitak, uzgojen iz kefirnih žitarica. Čuva probavu jer je bogat probioticima.

- Ljudima koji piju jogurt kao probiotik savjetujem da prijeđu na kefir - rekla je nutricionistica Dawn Jackson-Blatner. Dodaje kako kefir ima veću količinu dobrih bakterija od jogurta.

3. Voda s limunom

Limune iskoristite za stvaranje savršene zamjene za jutarnju kavu.

- Ako je to prva stvar koju ujutro popijete, to je odlično jer time nadoknađujete vodu koje tijelo izgubi tijekom noći. Dodajte pola limuna u 3 dcl mlake do tople vode. Time dobivate odgovarajuću dozu vitamina C i polifenola kako biste poboljšali svoj imunološki sustav i zdravlje kože - rekla je nutricionistica Jesenski Bates.

4. Smoothie

Iako je voće zdravo, nemojte pretjerivati jer ćete podići razinu šećera u krvi. Ograničite se na jednu voćku po smoothieju i radije koristite više zelenog povrća. Recimo - špinat, kelj, zelje...

Dodajte mu proteine poput jogurta, mlijeko s malim udjelom masti ili proteine u prahu. Zdrave masti poput avokada također su dobre za osjećaj sitosti.

5. Kakao

Ova sirova namirnica u tom čistom obliku puna je zdravih sastojaka.

Kakao je bogat mineralima, a posebno obiluje željezom, cinkom, bakrom i manganom. Odličan je izvor magnezija, koji je neophodan za funkcioniranje mnogih bioloških procesa u tijelu.

Sirovi kakao sadrži vrlo malo kofeina, ali ima puno teobromina, sličnog sastojka koji djeluje kao nježan stimulans. Teobromin može pružiti sličan osjećaj euforije i zadovoljstva, ali s njim nećete doživjeti nagli pad energije kao s kavom. Nakon pijenja kakaa nećete se osjećate nervozno.

Ali bitno je kako ga unosite. Nemojte kupovati prerađevine kakaa, već kupite vrećicu čistog kakaa, zagrijte mlijeko i dodajte šećera po želji. Tako ćete dobiti najviše od ovog sastojka.

