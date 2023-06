Među top 20 nudističkih plaža na svijetu je i jedna iz Hrvatske: Do nje se dolazi stazom za koze

Američki pjesnik Walt Whitman je tijekom 1880-ih veličao blagodati 'Adamove zračne kupke'. Imao je naviku gol šetati i plivati duž Timber Creeka u New Jerseyju dok je pisao knjigu 'Besplatna uzbudljiva ekstaza golotinje u prirodi'. Njegov primjer samo pokazuje da su ljudi od davnina voljeli povremeno se razgolititi na javnom mjestu i osjetiti tu potpunu slobodu tijela bez nametnutih okova odjeće i obuće.

Malo pomalo, tijekom prve polovice 20. stoljeća, naturistički pokret uzeo je maha u Europi i Sjevernoj Americi. Izdvojena su mjesta po gradskim parkovima, kampovima i na plažama na kojima su se ljudi mogli skinuti i nakratko uživati u tom najprirodnijem stanju u kojem su, na kraju krajeva, i došli na ovaj svijet.

Jedan od nastavaka društvene i seksualne liberalizacije 1960-ih bio je i pokret za 'slobodne plaže' koji je rezultirao većim brojem nudističkih plaža diljem svijeta. Ljudi su sve više prihvaćali takav tip odmora pa tako mnogi čekaju početak ljeta da negdje skinu sve sa sebe, zadovoljno uzdahnu i uživaju.

Donosimo vam popis od 20 najboljih nudističkih plaža na svijetu, a među njima se našla i jedna iz Hrvatske.

Plaža Nugal, Hrvatska

Foto: Dreamstime

Okružena je strmim liticama i zasjenjena borovom šumom, a do ove plaže na Makarskoj rivijeri, smještene nasuprot otoka Brača, dolazi se uskom stazom koja se čini kao stvorena za koze, a ne za ljude koji na Jadranu traže bijeg od odjeće. Obavezno ponesite debeli ručnik ili čak ležaljku za plažu, jer je ova, kao i mnoge hrvatske plaže, šljunčana, a ne pješčana. Nugal je od najbližeg grada udaljen oko pola sata hoda, a do njega se može doći i brodom ili kajakom iz Makarske ili Tučepa, piše CNN.

Playa Naturista Chihuahua, Urugvaj

Smještena je oko pola sata vožnje od Punta del Este i najpoznatija je nudistička plaža u Urugvaju. Gleda na zaljev Portezuelo na obali Atlantika, a temperatura vode zimi je 25 stupnjeva pa i više.

Nudistička plaža Nida, Litva

Foto: Dreamstime

Prohladno Baltičko more možda se ne čini kao neko posebno mjesto za kupanje, no ova prekrasna plaža na dugoj, pješčanoj Kurskoj prevlaci jedna je od najslikovitijih europskih destinacija na kojima možete skinuti sve sa sebe i uživati. Sa svojim dinama prekrivenim divljim cvijećem i obalnom šumom, ova plaža je u 19. stoljeću bila središte umjetničke kolonije koja je privukla mnoge od vodećih slikara, pjesnika i pisaca tog vremena.

Little Palm Beach, Waiheke, Novi Zeland

Iako je legalno biti gol na bilo kojoj plaži u Novom Zelandu, nacionalni naturisti obično se okupljaju na dobro poznatim mjestima kao što je Little Palm Beach na otoku Waiheke. Dolazak do te osamljene obale podrazumijeva 40 do 60 minutnu vožnju trajektom, a zatim kratko pješačenje nizbrdo.

Plaža Moshup, Martha's Vineyard, Massachusetts

Foto: Dreamstime

Smještena je na krajnjem zapadu otoka i besplatna za svakoga tko se želi skinuti, za razliku od privatne nudističke plaže na otoku koja se zove Lucy Vincent.

Black's Beach, La Jolla, Kalifornija

Foto: Dreamstime

Smještena je ispod 100 metara visokih litica Torrey Pinesa i omiljeno mjesto nudistima više od 50 godina. Nekoć je bila jedina legalna nudistička plaža u čitavom SAD-u. Duga je, široka i odlična za surfanje.

Plaža Lady Bay, Sydney, Australija

Foto: Dreamstime

Iako se ponekad čini da je na bilo kojoj plaži u Australiji odjeća stvar izbora, i tamo postoji niz službenih nudističkih plaža kao što je Lady Bay. Smještena je unutar južnog dijela luke Sydney, malena je i uska, ali nevjerojatno osamljena obzirom da se nalazi u tako velikom gradu.

Buhne 16, Sylt, Njemačka

'Nasmiješi se i skini', to bi mogao biti moto nudista koji dolaze na ovaj otok u Sjevernom moru, gdje je prosječna temperatura vode ljeti svega 17 stupnjeva. Iako odjeća nije obvezna na svim plažama na Syltu, Buhne 16 bila je prva i ostala vodeća lokacija za golišavo sunčanje duž njemačke obale.

Plaža Wreck, Vancouver, Kanada

Foto: Dreamstime

Proglašena je jednom od najdužih nudističkih plaža na svijetu, dugačka je čak 7,8 kilometara. Plaža Wreck zapravo je niz pješčanih obala, šljunčanih ravnica i stjenovitih izbočina. Kako se blizu nalazi Sveučilište British Columbia, na njoj se redovito pojavljuju studenati i profesori koji vole predahnuti od svakodnevice tako da bace sve sa sebe i uživaju na suncu. Ova plaža postala je popularna ranih 1970-ih.

Crvena plaža, Kreta, Grčka

Foto: Dreamstime

Ova skrovita plaža na južnoj strani Krete je najpopularnije nudističko odredište u Grčkoj. Nazvana je po pijesku i liticama oker boje, a do nje se dolazi 20-minutnim pješačenjem od Matale ili vrlo kratkom vožnjom brodom sa seoske rive. Ovu plažu su definirali europski hipiji tijekom 1960-ih godina.

Anse de Grande Saline, St. Barts

Ovaj divlji, bijeli pješčani pojas na stražnjoj strani St. Bartsa na Karibima jedno je od rijetkih mjesta na otocima gdje se tolerira golotinja u javnosti. Tamo hlada nema pa svakako, odlučite li otići tamo, ponesite sve što vam je potrebno da ne izgorite na suncu.

Platja des Cavallet, Ibiza, Španjolska

Smještena je u blizini najjužnije točke Ibize i podijeljena je na različite dijelove, uključujući dio za zabave u klubovima na plaži, gay scenu i skroviti dio gdje se možete mirnije družiti s ostalim nudistima. Ova plaža je poznata i po flamingosima koji se vole okupljati u plitkim slanim vodama.

Little Beach, Maui, Havaji

Okružena je drevnim tokovima lave i dio je državnog parka Makena na jugoistočnoj obali otoka. S nje se pruža pogled na nacionalno morsko utočište morskih kornjača, dupina, kitova i tropskih riba. U pozadini plaže se nalazi drveće s malo hlada. Tijekom nedjeljnog zalaska sunca tamo nudiste zabavljaju bubnjari i plesači s vatrom.

Plaža Cap d'Agde, Francuska

Radi se o naturističkom odredištu kojega su nekad zvali 'Goli grad', a zapravo je to najveće svjetsko odmaralište za nudiste koje privlači čak 40.000 gostiju svakog dana tijekom glavne sezone. Posjetitelji mogu slobodno šetati goli gdje god žele – u restoranima i trgovinama, pošti, banki... Mogu ploviti goli ili jednostavno ležati na plaži gdje je golotinja obvezna čak i za one koji ne borave u resortu. Tamo se nalaze i nudistički hotel, kamp i apartmani za unajmljivanje.

Plaža Mpenjati, KwaZulu-Natal, Južnoafrička Republika

Ovo je jedina službena nudistička plaža u Južnoj Africi – i možda jedina legalna plaža na kojoj nije obavezna odjeća na cijelom afričkom kontinentu, a nalazi se u prirodnom rezervatu Mpenjati južno od Durbana. Pravni status postignut je 2014. godine, ali dopuštanje nudizma na njoj došlo je s popisom zabrana uključujući zabranu buljenja, fotografiranja, sugestivnog ponašanja itd. Lokalni kler i njegovi sljedbenici redovito prosvjeduju i traže da se golotinja zabrani.

Playa Zipolite, Oaxaca, Meksiko

Foto: Dreamstime

Kao nudističku su je definirali meksički i američki hipiji tijekom 1960-ih, a proteže se na oko dva kilometra. Glavna plaža je okružena povoljnim hotelima i kafićima dok je maleni pješčani dio na istočnom kraju 'Playa del Amor' daleko privatniji.

Metsoke Dragot, Izrael

Foto: Dreamstime

Zamislite kako je to plutati gol u toploj, iznimno slanoj vodi koja vam neda da potonete. Ova stjenovita plaža na zapadnoj obali mrtvog mora nudistima je zanimljiva i zbog toga što se tamo mogu namazati crnim blatom punim minerala i opustiti. Ovo je možda jedino mjesto na Bliskom istoku gdje se tolerira bilo kakva javna golotinja. Metsoke Dragot nalazi se oko sat vremena vožnje od Jeruzalema.

Praia Massarandupió, Bahia, Brazil

Nalazi se dva sata vožnje sjeverno od Salvadora i oko jedan kilometar hoda od parkirališta uz obalu okruženu kokosovim palmama, valovitim dinama i valovima savršenim za surfanje.

Spiaggia di Guvano, Vernazza, Italija

Smještena na prekrasnoj Cinque Terre, ova prvoklasna talijanska nudistička plaža izgleda kao iz nekog filma. Njezinoj mističnosti pridonosi činjenica da se do nje može doći samo starim, napuštenim željezničkim tunelom (ponesite svjetiljku) po stazi koja kreće iz sela Corniglia. Ova plaža je posve jednostavna, prirodna, bez ikakvih sadržaja. Šljunčana je, a voda je kristalno čista.

Haulover Beach Park, Miami, Florida

Foto: Dreamstime

Ovo je najpopularnija javna nudistička plaža u SAD-u koju svake godine posjeti preko 1,3 milijuna nudista željnih bijelog pijeska i tople vode. Jednom godišnje pohode je mnogi tijekom Nacionalnog tjedna golišave rekreacije u srpnju, ali i ponekad kada Haulover pokušava postaviti novi Guinnessov svjetski rekord u golišavom kupanju.