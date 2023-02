Foto: Instagram / as___11000

Prepoznatljive plave nijanse krase svijet denima, volimo tamne, ali i one blage, pomalo isprane. Anne iz New Yorka zna da je to super komad koji djeluje elegantno, ali i casual

Neke su na drukere, neke na klasične gumbe - traper košulja klasik je u garderobi, djeluje nekako retro. Foto: Instagram / as___11000 Samt odlično pristaje traperu, sve skupa neodoljivo podsjeća na sedamdesete. Foto: JDY JDY, aboutyou.hr, 23 eura