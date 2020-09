Mjesečnice žena koje žive zajedno se ne usklađuju

Ideja o sinkronizaciji ciklusa žena koje žive zajedno ostala je vrlo snažno prisutna iako su brojne studije u međuvremenu dovele do sumnje u tu teoriju i mehanizme kojima je objašnjena

<p>Postoji općeprihvaćena pretpostavka da će se menstrualni ciklusi žena koje dulje vrijeme žive zajedno na kraju uskladiti, o čemu govori i mnogo žena koje su iskusile zajednički život. No novija istraživanja pokazuju da je malo vjerojatno da će se to dogoditi, odnosno da je riječ samo o mitu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se mijenjalo od jedne do druge menstruacije</p><p>Tako dr <strong>Alexandra Alvergne</strong> sa Sveučilišta u Oxfordu na temelju aplikacije kojom je pratila mjesečnice 1500 žena i ispitala njihov životni stil, nakon što je analizirala tri uzastopna ciklusa kod 360 parova žena koje su bile bliske jedna drugoj, otkriva da su 273 para zapravo doživjela da im menstrualni ciklusi uopće nisu usklađeni. Među ispitanim parovima, samo je njih 79 doživjelo da se jaz između datuma početka menstrualnog ciklusa smanji.</p><p>- Prema ovim rezultatima, vjerojatnije je da će se ciklusi s vremenom odvojiti, odnosno izaći iz sinkronizacije - stoji na stranicama aplikacije Clue, koja omogućava praćenje ciklusa.</p><p>Ideja o tome da se ciklusi žena koje žive zajedno sinkroniziraju objavljena je prvi puta u časopisu Nature, 1970-ih godina, kada je jedno istraživanje pratilo žene koje su zajedno studirale na američkom fakultetu i živjele zajedno. Njihovi ciklusi doista su se sinkronizirali. Stručnjaci su sugerirali da se to događa kao metoda kojom žene negiraju moć dominantnih muškaraca. Naime, teoretski se smatra da će muškarci lakše održati svoju dominaciju 'seksualnu monopolizaciju' nad grupom ako žene postepeno imaju menstruaciju, jer on tako može oploditi jednu po jednu.</p><p>Ideja o sinkronizaciji ciklusa ostala je vrlo snažno prisutna iako su brojne studije u međuvremenu dovele do sumnje u tu teoriju i potencijalne mehanizme kojima je objašnjena. </p><p>Govoreći o tome prošle godine za BBC News, dr. Alvergne je objasnila zašto se ta teorija zadržala toliko dugo.</p><p>- Želimo objasniti ono što promatramo nečim što je smisleno, odnosno ideja da se nešto događa slučajno nije nam zanimljiva. Pretpostavka da se ciklusi sinkroniziraju bio je model s uzbudljivom hipotezom, poznatom i kao evoluirana strategija. Drugi model je bio dosadan, koji kaže da se to događa slučajno, a često ono što opažamo nije ništa drugo do slučajnost - pojašnjava, a prenosi portal <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/womens-periods-dont-actually-sync-up-with-their-friends-/?fbclid=IwAR10f9vhbNks7P9lyvJQzrhmm1Z4X9nackJMspublt6g1B95cGWKjQApw-I">IFL Science.</a> </p>