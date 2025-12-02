Obrtnički duh u srcu Zagreba: Posjetite sajam i uživajte u događanjima za sve uzraste

Prostor Matice hrvatskih obrtnika u Ilici 49 i ove će godine postati jedno od najtoplijih adventskih mjesta u Zagrebu. Održava se peto izdanje Obrtničkog Adventa, manifestacije koju organizira Obrtnička komora Zagreb uz podršku Turističke zajednice Grada Zagreba i Hrvatske obrtničke komore.

Posjetitelje tijekom prosinca očekuje raznolik program osmišljen za cijelu obitelj: glazbeni nastupi dječjih zborova, kazališne predstave, kvizovi te obrtničke kreativne radionice koje posebno naglašavaju važnost rukotvorina i tradicijskog znanja. Prostor je uređen u toplom blagdanskom duhu, stvarajući atmosferu zajedništva, kreativnosti i dobrog raspoloženja.

Predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Antun Trojnar, istaknuo je kako ovogodišnje izdanje ponovno želi Ilicu 49 pretvoriti u “obrtnički blagdanski kutak”. Naglasio je da je cilj manifestacije pokazati kako tradicija obrta i ručni rad imaju svoje važno mjesto u suvremenom gradskom životu, ali i kako blagdanski duh može biti topao, autentičan i pristupačan svima — budući da su svi programi za građane potpuno besplatni.

Jedan od najzanimljivijih događaja odvija se već u nedjelju, 7. prosinca, kada u suradnji s RK Zagreb i u produkciji Kazališta Tvornica lutaka stižu Božićne olimpijske igre.

Riječ je o posebnom blagdanskom programu koji će okupiti djecu i profesionalne sportaše. Rukometni reprezentativci i igrači zagrebačkog kluba pridružit će se mališanima u nizu zabavnih natjecanja — od brzog kićenja božićnog bora, preko blagdanske verzije križić-kružića, do kreativnih zadataka pripremljenih za ovu jedinstvenu adventsku avanturu.

Događanje je otvoreno za sve posjetitelje. Organizatori pozivaju roditelje, djecu, obitelji i prijatelje da zajednički dožive blagdansku atmosferu, navijaju, druže se i stvaraju trenutke koji će se pamtiti. Obrtnički Advent tako i ove godine ostaje mjesto susreta, radosti i slavljenja stvaralaštva — baš onako kako to zagrebačka obrtnička tradicija zaslužuje.

