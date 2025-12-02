Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
OD 6.12. - 27.12.

Obrtnički duh u srcu Zagreba: Posjetite sajam i uživajte u događanjima za sve uzraste

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Obrtnički duh u srcu Zagreba: Posjetite sajam i uživajte u događanjima za sve uzraste
Foto: Obrtnički Advent

Obrtnički Advent u Ilici 49 opet će biti hit sezone. Od 6. do 27. prosinca uživajte u besplatnim radionicama, predstavama i Božićnim olimpijskim igrama za cijelu obitelj

Prostor Matice hrvatskih obrtnika u Ilici 49 i ove će godine postati jedno od najtoplijih adventskih mjesta u Zagrebu. Održava se peto izdanje Obrtničkog Adventa, manifestacije koju organizira Obrtnička komora Zagreb uz podršku Turističke zajednice Grada Zagreba i Hrvatske obrtničke komore.

POGLEDAJ VIDEO: Vlasta Hubicki

Pokretanje videa...

Vlasta Hubicki 01:19
Vlasnica medičarskog obrta Vlasta Hubicki govori o važnosti tradiciskih obrta | Video: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Posjetitelje tijekom prosinca očekuje raznolik program osmišljen za cijelu obitelj: glazbeni nastupi dječjih zborova, kazališne predstave, kvizovi te obrtničke kreativne radionice koje posebno naglašavaju važnost rukotvorina i tradicijskog znanja. Prostor je uređen u toplom blagdanskom duhu, stvarajući atmosferu zajedništva, kreativnosti i dobrog raspoloženja.

KAO IZ FILMA... FOTO Djed Božićnjak u Čepinu ponovno donosi čaroliju Božića najmanjima i roditeljima
FOTO Djed Božićnjak u Čepinu ponovno donosi čaroliju Božića najmanjima i roditeljima

Predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Antun Trojnar, istaknuo je kako ovogodišnje izdanje ponovno želi Ilicu 49 pretvoriti u “obrtnički blagdanski kutak”. Naglasio je da je cilj manifestacije pokazati kako tradicija obrta i ručni rad imaju svoje važno mjesto u suvremenom gradskom životu, ali i kako blagdanski duh može biti topao, autentičan i pristupačan svima — budući da su svi programi za građane potpuno besplatni.

Jedan od najzanimljivijih događaja odvija se već u nedjelju, 7. prosinca, kada u suradnji s RK Zagreb i u produkciji Kazališta Tvornica lutaka stižu Božićne olimpijske igre.

Foto: Obrtnički sajam Zagreb

Riječ je o posebnom blagdanskom programu koji će okupiti djecu i profesionalne sportaše. Rukometni reprezentativci i igrači zagrebačkog kluba pridružit će se mališanima u nizu zabavnih natjecanja — od brzog kićenja božićnog bora, preko blagdanske verzije križić-kružića, do kreativnih zadataka pripremljenih za ovu jedinstvenu adventsku avanturu.

ADVENT U RIJECI FOTO Dobar program i miris fritula izmamili brojne Riječane na otvaranje Adventa
FOTO Dobar program i miris fritula izmamili brojne Riječane na otvaranje Adventa

Događanje je otvoreno za sve posjetitelje. Organizatori pozivaju roditelje, djecu, obitelji i prijatelje da zajednički dožive blagdansku atmosferu, navijaju, druže se i stvaraju trenutke koji će se pamtiti. Obrtnički Advent tako i ove godine ostaje mjesto susreta, radosti i slavljenja stvaralaštva — baš onako kako to zagrebačka obrtnička tradicija zaslužuje.

Foto: Obrtnički sajam Zagreb
PONUDA NA ADVENTU 'Fritulinke' su novi hit Adventa! Palačinka pohana u smjesi od fritula prodaje se kao luda!
'Fritulinke' su novi hit Adventa! Palačinka pohana u smjesi od fritula prodaje se kao luda!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U čemu su dobri, a u čemu loši u krevetu: Blizanci nemaju tabue, Lav je lijen, Rak zna biti grub...
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

U čemu su dobri, a u čemu loši u krevetu: Blizanci nemaju tabue, Lav je lijen, Rak zna biti grub...

Astrolozi su za sve horoskopske znakove izdvojili prednosti i mane u seksu. Provjerite čemu se sa svakim znakom možete nadati i procijenite koji bi znak Zodijaka bio idealan za vaše afinitete
FOTO Marijana iz Splita (48) oduševljava svojim izgledom: Pogledajte tu savršenu formu!
FITNESS TRENERICA

FOTO Marijana iz Splita (48) oduševljava svojim izgledom: Pogledajte tu savršenu formu!

Splitska trenerica Marijana Pašalić (48), poznata na Instagramu kao fit_with_mary, redovito dijeli savjete o vježbanju, zdravom životu i pravilnoj prehrani, a sve to prate fotografije njezine besprijekorne linije
Dnevni horoskop za utorak 2. prosinca: Lav se bori za svoja prava, Bik je predan u ljubavi
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 2. prosinca: Lav se bori za svoja prava, Bik je predan u ljubavi

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 2. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025