Met Gala: Najluđi outfiti slavne modne izložbe u New Yorku

Da je neko normalnije vrijeme, ovih dana u New Yorku bi sve zvijezde privodile kraju pripreme za tradicionalnu izložbu u MET-u, koja slovi kao ključni modni događaj godine i okupljanje svjetske društvene kreme. Svake godine Met Gala otvorenje prati temu modne izložbe, a slavne dame trude se doći u najluđim kreacijama. To je dan u kojemu se prikupljaju sredstva za Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, čija je pokroviteljica urednica američkog izdanja magazina Vogue Anna Wintour.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Crveni tepih koji prati temu izložbe bogat je kreacijama čija se ekstravagancija secira, prati i spominje još mjesecima nakon događanja. Inače, Met Galu osnovala je 1948. godine modna stručnjakinja Eleanor Lambert, a uskoro je ovo događanje postalo "kruna njujorške društvene scene".

Haljine su sve luđe, naročito posljednjih godina kad su teme izložbe, koju prate i slavni odijevanjem na otvorenju, bile - religija, a onda i kič. Taman prije toga izložba je bila na temu tehnologije i budućnosti. Neki su postali i meme, na primjer Rihanna u žutom plaštu iz 2015. godine (inspiracija - jaje na oko).

Foto: Jennifer Graylock/Press Association/PIXSELL

Glumac Michael Urie prošle je godine temu kiča iskoristio kao predstavljanje dvije osobe u jednoj - začudna kreacija hibrid je haljine i odijela, a kosa i make-up prate temu.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Katy Perry jedna je od onih koje temu prihvaćaju u potpunosti, a 2018. godine, kad je tema bila religija, stigla je odjevena u zlatnoga anđela.

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

I Sarah Jessica Parker imala je svojih ludih momenata na Met Gali, ovdje je, također na temu religije prije dvije godine, odjenula veličanstveni outfit inspiriran ne samo papom, već i kraljicama.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Kendall Jenner je na Met Galu 2017. godine odjenula mikro teksturu, odnosno mrežastu haljinu optočenu tek kristalima.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Katy Perry još jednom je pokazala da je kraljica drame, na otvorenju 2017. godine, kad je otvorenje bilo u čast velike dizajnerice: "Rei Kawakubo/Comme des Garçons".

Foto: zz/PA Images/PIXSELL

Billy Porter jedan je od onih koji na crvenom tepihu žele biti viđeni i to iz aviona. Na prošlogodišnju je izložbu došao s krilima te je očito poštivao temu "Camp: Notes on Fashion".

Foto: zz/PA Images/PIXSELL

Outfit iz 2019. godine, kojeg je odjenula Janelle Monae, zasigurno bi se svidio Picassu, jer ništa nije previše za ekstravagantan red carpet na kojemu se ne može istaknuti netko s "normalnom" haljinom.

Foto: zz/PA Images/PIXSELL

I slavna pjevačica Gwen Stefani voli modni teatar, oduvijek je voljela glamurozne kreacije koje na crvenom tepihu čine razliku.

Foto: zz/PA Images/PIXSELL

Plašt, kao jedan od modnih elemenata kojemu trebaju metri podija, popularan je na Met Gali, u ovom slučaju odjenula ga je slavna manekenka Josephine Skriver.

Foto: Elaine Wells/Press Association/PIXSELL

Kad je tema kič, onda možeš biti i - luster. Katy Perry prošle je godine bila savršena definicija teatralne ekstravagancije jer, vjerojatno, u ovome nije mogla niti sjesti.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Lady Gaga imala je niz bisera na Met Gali, ovaj iz 2016. bio je u znaku korzeta i njezinih ekstremnih cipela koje i inače obožava nositi.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Za Beyonce su na otvorenju izložbe "Manus X Machina: Fashion in an Age of Technology" govorili da izgleda kao da je odjenula kurton te je njezina kreacija, na kraju postala predmet sprdnje. Ipak, jedna od kraljica glamura itekako zna kako privući pažnju te se nalazi u onom društvancu koje ne dolazi na red carpet da bi prošle neprimjetno.

