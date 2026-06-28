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Milijuni ljudi čuju neobjašnjivo zujanje u ušima - znanstvenici konačno imaju objašnjenje

Piše Goran Ivanović,
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Milijuni ljudi čuju neobjašnjivo zujanje u ušima - znanstvenici konačno imaju objašnjenje
Foto: 123RF

Znanstvenici smatraju da je “The Hum” u većini slučajeva oblik tinitusa, odnosno percepcija niskofrekventnog zvuka bez vanjskog izvora, dok dio slučajeva može imati i stvarne okolišne uzroke

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Za neke ljude diljem svijeta to je svakodnevna smetnja: neprekidno, niskofrekventno zujanje ili brujanje koje nitko drugi ne može čuti. Fenomen poznat kao “The Hum” godinama je zbunjivao i zabrinjavao one koji ga doživljavaju, a često su ga pripisivali industrijskim postrojenjima, podzemnim cijevima ili čak teorijama zavjere.

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No novo znanstveno istraživanje moglo bi donijeti drugačije objašnjenje, ono koje ne dolazi iz okoline, nego iz samog ljudskog slušnog sustava.

Tajanstveni “Hum” prijavljen diljem svijeta

Ljudi koji čuju ovaj fenomen opisuju ga kao duboko, niskofrekventno brujanje nalik na udaljeni motor, transformator ili rad teške mehanizacije. Ono se često javlja noću, u zatvorenim prostorima, i može trajati tjednima, mjesecima pa čak i godinama.

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Iako su prijave zabilježene na različitim kontinentima. Od Europe do Sjeverne Amerike i Australije, zvuk se ne može izmjeriti standardnim instrumentima, što je dodatno pojačalo misterij.

Znanstvena studija: problem možda nije u vanjskom svijetu

Prema novijem istraživanju objavljenom u stručnom časopisu PLOS ONE, znanstvenici su analizirali skupinu ljudi u Njemačkoj koji su prijavljivali da čuju “Hum”. Testirane su dvije glavne hipoteze:

Foto: Dreamstime
  • da osobe koje ga čuju imaju iznimno osjetljiv sluh koji hvata zvukove koje drugi ne mogu čuti
  • da zvuk nastaje u unutarnjem uhu kao fizički signal

Većina ispitanika imala je normalnu osjetljivost sluha, a nije pronađen ni dokaz da unutarnje uho proizvodi niskofrekventne tonove koji bi odgovarali opisu “hummanja”.

Najizglednije objašnjenje: oblik tinitusa

Nakon isključenja vanjskih izvora i “super sluha”, istraživači su zaključili da bi najvjerojatnije objašnjenje moglo biti oblik tinitusa — ali ne klasičnog, visokofrekventnog zvonjenja, nego niskofrekventnog “brujanja”.

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Tinitus je poznat kao percepcija zvuka bez vanjskog izvora, a obično se povezuje s oštećenjem sluha ili izlaganjem buci. U ovom slučaju, umjesto visokog tona, može se pojaviti duboki, konstantni zvuk nalik vibraciji.

Znanstvenici ipak upozoravaju da se ne može isključiti mogućnost da dio slučajeva ima stvarne vanjske uzroke, poput industrijske opreme ili niskofrekventnih vibracija u okolišu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

No u mnogim slučajevima nije pronađen nikakav vanjski izvor koji bi odgovarao prijavljenom zvuku.

Iako novo istraživanje daje snažan smjer tumačenja fenomena, “Hum” i dalje ostaje djelomično nerazjašnjen. Razlike u percepciji, lokalnim slučajevima i individualnim simptomima znače da vjerojatno ne postoji jedno jedino objašnjenje za sve prijave.

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