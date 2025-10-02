Zašto se stalno budimo baš u 2 ujutro? Evo kako opet zaspati

Mnogi poznaju taj osjećaj: mirno ste zaspali, ali oko 2 ili 3 sata ujutro oči se same otvore i – san nestaje. Slijede sati razmišljanja, prevrtanja, tjeskobe, a jutro dočeka umorno tijelo i još umorniji um. Ovo nije rijetkost, već uobičajeni oblik nesanice poznat kao "maintenance insomnia", odnosno nesanica koja se odnosi na buđenje tijekom noći i poteškoće s ponovnim usnivanjem.

I dok se povremeno buđenje smatra normalnim, sve češća i dugotrajnija noćna buđenja mogu ozbiljno narušiti kvalitetu sna i života.

Zašto se budimo usred noći?

Stručnjaci ističu nekoliko najčešćih razloga za noćna buđenja:

Stres i anksioznost – mentalna aktivacija nakon buđenja često je ono što nas drži budnima, više nego samo buđenje.

Niska potreba za snom – ako tijekom dana nismo bili dovoljno aktivni ili smo imali drijemeže, tijelo noću možda neće tražiti puni ciklus sna.

Hormonalne promjene – posebno kod žena u perimenopauzi i menopauzi.

Zdravstvene tegobe – kronične boli, refluks, astma, apneja u snu i drugi faktori mogu prekinuti san.

Vanjski čimbenici – buka, svjetlo, partner koji hrče ili neudobnost.

Ono što je ključno: buđenje samo po sebi nije problem – problem je što se događa nakon toga, odnosno kada mozak krene s analizama, planiranjem i brigama.

Posljedice kroničnog buđenja

Kada se ovakva buđenja redovito ponavljaju, posljedice se počinju osjećati:

Umor i pad energije tijekom dana

Slabija koncentracija i pamćenje

Povećana razdražljivost i emocionalna osjetljivost

Dugoročno, povećan rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i depresije

Kako si pomoći? Savjeti stručnjaka

Postoje jednostavni, ali učinkoviti načini kako poboljšati šanse za ponovno usnivanje nakon buđenja:

1. Ne gledajte na sat

Prvo pravilo – ne brojite koliko je sati prošlo. Gledanje na sat stvara dodatni stres i pritisak.

2. Ustanite ako ne možete zaspati

Ako ne zaspite unutar 20-ak minuta, ustanite, prijeđite u drugu sobu i radite nešto mirno i nezanimljivo (npr. čitajte dosadnu knjigu) dok ne osjetite pospanost.

3. Ne koristite mobitel

Svjetlo ekrana i sadržaj koji stimulira mozak (vijesti, društvene mreže) samo dodatno bude organizam.

4. Pripremite um za san još navečer

Prije spavanja izbjegavajte ekrane, teške obroke i alkohol. Umirite se čitanjem, meditacijom ili pisanjem dnevnika.

5. Ispraznite glavu prije spavanja

Ako imate tendenciju razmišljanja o obavezama usred noći, ispišite ih na papir prije nego što legnete – to može pomoći da mozak „pusti“ te misli.

6. Održavajte rutinu

Idite na spavanje i budite se u isto vrijeme svaki dan – i vikendom. Tijelo voli ritam.

7. CBT-I terapija

Kognitivno-bihevioralna terapija za nesanicu pokazala se najučinkovitijom metodom liječenja svih oblika nesanice, uključujući buđenje tijekom noći.

Buđenje usred noći ne mora značiti da imate ozbiljan problem, ali ako se to događa često i ometa vam svakodnevni život, vrijeme je da reagirate. Kvaliteta sna izravno je povezana s fizičkim i mentalnim zdravljem – i vrijedi se potruditi da bude što bolja.

Ako vam se čini da ništa ne pomaže, obratite se stručnjaku za spavanje – kvalitetan san nije luksuz, već nužnost.