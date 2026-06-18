Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MOGUĆE JE

Pravilo 7:1 za san koji potiče dobro zdravlje i dugovječnost

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Pravilo 7:1 za san koji potiče dobro zdravlje i dugovječnost
Foto: Dreamstime

Pravilo 7:1 sna znači najmanje sedam sati sna i dosljedno vrijeme buđenja koje najbolje regulira biološki ritam. Uz kretanje i jutarnje svjetlo, bez nadoknađivanja sna vikendom, san se može poboljšati

Admiral

Kvalitetan san mnogima je teško postići. Česta je situacija da se osoba budi umorna, s osjećajem nedovoljno odmora, iako si obeća promjenu. U praksi to često završi s tek oko pet sati isprekidanog sna, uz stres, obveze i noćnu anksioznost.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

SPECKA RUTINA MAME ZA DJECU 01:15
SPECKA RUTINA MAME ZA DJECU | Video: 24sata/Video

Zbog brojnih istraživanja koja povezuju kraći san od šest sati s lošijim zdravstvenim ishodima, sve se više pažnje posvećuje pravilima higijene sna. Jedno od njih je tzv. pravilo 7:1.

Što je pravilo 7:1?

Pravilo 7:1 podrazumijeva da osoba nastoji spavati najmanje sedam sati te odlaziti na spavanje unutar istog jednogosatnog vremenskog okvira, i to barem pet puta tjedno.

Foto: 123RF

Koncept je proizašao iz istraživanja koje su proveli Vitality i Londonska škola ekonomije (LSE), analizirajući milijune podataka o spavanju. Zaključak je bio da dosljednost u spavanju može imati značajan utjecaj na zdravlje i dugovječnost.

Stručnjaci za spavanje ističu da se kod pokušaja poboljšanja sna često griješi jer se previše pažnje posvećuje odlasku na spavanje, a premalo vremenu buđenja.

GODINE SU FAKTOR Koliko puta je normalno buditi se usred noći prema vašoj dobi?
Koliko puta je normalno buditi se usred noći prema vašoj dobi?

Pravilan pristup, kažu stručnjaci, jest stabilizirati vrijeme buđenja jer ono snažnije utječe na cirkadijalni ritam.

Dosljedno jutarnje buđenje pomaže tijelu da uskladi hormone, temperaturu i razinu budnosti, što kasnije olakšava prirodan osjećaj umora u večernjim satima.

Woman sleeping on bed in bedroom
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U praksi, to znači da i nakon loše noći treba ustati u isto vrijeme, umjesto „nadoknađivanja“ sna dugim spavanjem.

Tri navike koje dodatno pomažu boljem snu

Osim stabilnog vremena buđenja, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da se poveća tzv. pritisak sna – prirodna potreba tijela za spavanjem.

Za bolji san i metabolizam Kada je najbolje vrijeme za večeru? Znanost ima odgovor
Kada je najbolje vrijeme za večeru? Znanost ima odgovor

1. Redovito kretanje

Tjelesna aktivnost tijekom dana povećava prirodni „pritisak sna“ i olakšava uspavljivanje navečer, čak i kroz jednostavne aktivnosti poput hodanja ili korištenja stepenica.

Foto: 123RF

2. Jutarnje izlaganje svjetlu

Prirodno svjetlo ujutro šalje mozgu signal za buđenje, smanjuje melatonin i pomaže uspostavi stabilnog ritma spavanja.

KVALITETA IZNAD KVANTITETE Koliko nam zapravo treba sna? Novo istraživanje pokazuje da pravilo od 8 sati nije isto za sve
Koliko nam zapravo treba sna? Novo istraživanje pokazuje da pravilo od 8 sati nije isto za sve

3. Izbjegavanje dugog spavanja vikendom

Iako privlačno, „nadoknađivanje sna“ vikendom može poremetiti biološki sat. Dosljedno vrijeme buđenja ostaje važnije od povremenog dužeg spavanja.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dosljednost u buđenju, više dnevnog kretanja i jutarnje svjetlo ključni su faktori koji mogu značajno poboljšati kvalitetu sna.

U praksi, prelazak s oko pet sati sna na sedam sati često nije rezultat jedne velike promjene, nego niza malih, ali dosljednih navika. Najvažnije je razumjeti da se stabilan san gradi postupno – ali i da se uz pravi pristup može realno postići.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U koliko ste ih bili? 40 najboljih hrvatskih restorana u 2025.
ODABRAO FALSTAFF

U koliko ste ih bili? 40 najboljih hrvatskih restorana u 2025.

Austrijski portal Falstaff je prošle godine objavio popis najboljih hrvatskih restorana, obuhvativši razne regije diljem zemlje. Posebno su zapaženi hrvatski restorani s Michelinovim zvjezdicama
FOTO Ima tijelo iz snova, ali svi su najviše očarani njenim očima
POKUŠAJTE SKRENUTI POGLED...

FOTO Ima tijelo iz snova, ali svi su najviše očarani njenim očima

Violet Brandani očarava pratitelje svojim tijelom i predivnim zavodničkim osmijehom. Ipak, pratitelji su najviše primjetili njezine jarkozelene oči, s kojih im je gotovo nemoguće maknuti pogled
Evo koji horoskopski znakovi imaju najviše stila, a koje nije briga što će obući na sebe
TKO SU MODNE IKONE?

Evo koji horoskopski znakovi imaju najviše stila, a koje nije briga što će obući na sebe

Svi volimo misliti da pratimo najnovije modne trendove, ali nekima to ide lakše nego drugima. Nastavite čitati kako biste saznali koliko ste zapravo u trendu, prema svom horoskopskom znaku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026