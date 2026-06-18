Pravilo 7:1 za san koji potiče dobro zdravlje i dugovječnost

Kvalitetan san mnogima je teško postići. Česta je situacija da se osoba budi umorna, s osjećajem nedovoljno odmora, iako si obeća promjenu. U praksi to često završi s tek oko pet sati isprekidanog sna, uz stres, obveze i noćnu anksioznost.

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Zbog brojnih istraživanja koja povezuju kraći san od šest sati s lošijim zdravstvenim ishodima, sve se više pažnje posvećuje pravilima higijene sna. Jedno od njih je tzv. pravilo 7:1.

Što je pravilo 7:1?

Pravilo 7:1 podrazumijeva da osoba nastoji spavati najmanje sedam sati te odlaziti na spavanje unutar istog jednogosatnog vremenskog okvira, i to barem pet puta tjedno.

Foto: 123RF

Koncept je proizašao iz istraživanja koje su proveli Vitality i Londonska škola ekonomije (LSE), analizirajući milijune podataka o spavanju. Zaključak je bio da dosljednost u spavanju može imati značajan utjecaj na zdravlje i dugovječnost.

Stručnjaci za spavanje ističu da se kod pokušaja poboljšanja sna često griješi jer se previše pažnje posvećuje odlasku na spavanje, a premalo vremenu buđenja.

Pravilan pristup, kažu stručnjaci, jest stabilizirati vrijeme buđenja jer ono snažnije utječe na cirkadijalni ritam.

Dosljedno jutarnje buđenje pomaže tijelu da uskladi hormone, temperaturu i razinu budnosti, što kasnije olakšava prirodan osjećaj umora u večernjim satima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

U praksi, to znači da i nakon loše noći treba ustati u isto vrijeme, umjesto „nadoknađivanja“ sna dugim spavanjem.

Tri navike koje dodatno pomažu boljem snu

Osim stabilnog vremena buđenja, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da se poveća tzv. pritisak sna – prirodna potreba tijela za spavanjem.

1. Redovito kretanje

Tjelesna aktivnost tijekom dana povećava prirodni „pritisak sna“ i olakšava uspavljivanje navečer, čak i kroz jednostavne aktivnosti poput hodanja ili korištenja stepenica.

Foto: 123RF

2. Jutarnje izlaganje svjetlu

Prirodno svjetlo ujutro šalje mozgu signal za buđenje, smanjuje melatonin i pomaže uspostavi stabilnog ritma spavanja.

3. Izbjegavanje dugog spavanja vikendom

Iako privlačno, „nadoknađivanje sna“ vikendom može poremetiti biološki sat. Dosljedno vrijeme buđenja ostaje važnije od povremenog dužeg spavanja.

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Dosljednost u buđenju, više dnevnog kretanja i jutarnje svjetlo ključni su faktori koji mogu značajno poboljšati kvalitetu sna.

U praksi, prelazak s oko pet sati sna na sedam sati često nije rezultat jedne velike promjene, nego niza malih, ali dosljednih navika. Najvažnije je razumjeti da se stabilan san gradi postupno – ali i da se uz pravi pristup može realno postići.