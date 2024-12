Ministar savjetuje, mi dajemo: Top 10 recepata za domaći kruh

Inflacija već duže vrijeme pogađa EU i svijet, a rast cijena hrane jedan je od najvećih problema. Ali, dok u brojnim zemljama rast cijena usporava, kod nas čini se ubrzava, a osobito u vrijeme blagdana kada je potrošnja najveća.

Tako je ministar gospodarstva Ante Šušnjar, nakon pitanja novinara, savjetovao građanima da mogu sami kod kuće početi raditi pekarske proizvode, a "ne prigovarati da su visoke cijene".

- Imate reguliranu cijenu struje, brašna, ulja, mlijeka.... - napomenuo je. Potvrdno je odgovorio na pitanje novinarke ima li i sam iskustva u pečenju kruha, a za recept je sve uputio na internet.

Stoga donosimo 10 recepata za domaći kruh, a možda i sam ministar Šušnjar pronađe neki za sebe…

1. Integralni kruh

Sastojci: 250 g integralnog brašna, 100 g raženog brašna (može i kukuruzno), 150 g polubijelog brašna, pola svježeg kvasca, 330 ml mlake vode, žličica ulja (može i maslinovo), 10 g soli, prstohvat šećera.

Priprema: Pomiješajte brašna i sol pa trećinu odvojite. Rastopite kvasac i šećer u vodi pa umiješajte u trećinu odvojenog brašna. Kad se sve dobro poveže, dodajte ostatak brašna pa uspite ulje i eventualno još vode i brašna po potrebi. Mijesite tijesto dok ne postane glatko i prestane se lijepiti na površinu.

Pokrijte ga kuhinjskom krpom i ostavite na toplom mjestu neka se diže nekih sat vremena. Potom oblikujte štrucu kruha, stavite je na lim, pospite brašnom i ostavite neka se diže još pola sata. Pecite na 200 stupnjeva 10 minuta pa temperaturu smanjite na 180. Pecite još 25 do 30 minuta.

Kruh na kraju prekrijte s krpom. Ostavite tako pokriveno pola sata, maknite krpu i pustite neka se skroz ohladi.

Foto: sergey makarenko

2. Raženi kruh

Sastojci: 400 g raženog brašna, 50 g glatkog, bijelog brašna, 1 žličica soli, 30 g suhog kvasca, žlica meda (daje posebnu aromu kruhu), 430 ml mlake vode.

Priprema: Pomiješajte sve suhe sastojke pa dodajte med i vodu te sve dobro pomiješajte. Ostavite neka se smjesa diže oko pola sata na toplom mjestu (bit će rjeđa, ali to tako mora biti). Potom smjesu prebacite u nauljen kalup za kruh i pecite 20 minuta na 220 stupnjeva. Smanjite temperaturu na 200 i nastavite peći još 15 minuta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Seljački kruh

Sastojci: 300 g glatkog bijelog brašna, 300 g crnog brašna, žlica šećera, 2 žličice soli, 1 suhi kvasac (ili domaći kvas, recept je niže u tekstu), 400 ml mlake vode.

Priprema: Pomiješajte sve suhe sastojke pa dodajte suhi kvasac i vodu. Miksajte oko 10 minuta dok smjesa ne postane glatka. Prekrijte je kuhinjskom krpom i ostavite na toplom oko sat vremena.

Potom tijesto promijesite, oblikujte okrugli kruh, stavite ga na protvan koji ste posuli brašnom i stavite neka se diže još sat vremena. Potom ga premažite vodom i pecite 15 minuta na 220 stupnjeva. Nakon toga temperaturu smanjite na 200 i pecite kruh još 40 minuta.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

5. Kruh sa sjemenkama od suncokreta

Sastojci: 250 g crnog brašna, 200 g raženog brašna, žlica šećera, žlica soli, pakiranje suhog kvasca, 250 ml mlake vode, 3 žlice suncokretovog ulja, 150 g sjemenki suncokreta.

Priprema: Pomiješajte brašno, šećer, sol i kvasac. Dodaj mlaku vodu i ulje pa miksajte dok ne dobijete glatko tijesto. Potom u tijesto rukama umiješajte 2/3 sjemenki, prekrijte tijesto krpom i ostavite neka se digne, oko sat vremena.

Tijesto zatim promijesite, oblikujte štrucu, premažite je vodom i uvaljajte u ostatak sjemenki. Prebacite na brašnom posut protvan ili u nauljen kalup za kruh. Pokrijte i ostavite sat vremena. Pecite ga na 200 stupnjeva 15 minuta pa smanjite temperaturu na 180 i ostavite još pola sata.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

5. Kruh bez kvasca po receptu iz 1952.

U 'Knjizi za svaku ženu', koja je izdana 1952. godine u Zagrebu pronašli smo jednostavan recept za kruh u koji ne ide kvasac, već soda bikarbona. Recept za ovaj kruh bez kvasca donosimo vam u izvornom obliku, onako kako se tada pisalo.

Recept: 1 litru bijelog brašna (koliko stane u posudu od jedne litre) i 1 žlicu soda bikarbone dobro promiješati i prosijati. Tome dodati: 1 malu žlicu soli, 4 dl mlake sirutke, kiselog mlijeka ili slabo octene vode. Sve dobro i čvrsto zamijesiti. Pečemo u zamašćenoj ili brašnom posipanoj tepsiji u pećnici kraj dobre vatre 1/2 sata. Nareže se tek kada je potpuno hladno. Najbolje drugi dan.

Pojasnili su učinak soda bikarbone i kiseline: 'Kad pomiješamo sodu i kiseline, razvijaju se plinovi koji tijesto rastežu, načine bubuljice i tako tijesto bude spužvasto. Dakle, isto kao i kod kvasca. Ali, velika je razlika u izradbi i pečenju tijesta... Sa sodom i kiselinom moramo brzo raditi da što prije dođe u pećnicu, jer bi plinovi prerano izašli iz tijesta i djelovanje bi bilo protivno.'

Foto: 123RF

6. Proteinski kruh

Sastojci: pola šalice kokosovog brašna (šalica od 240 ml), šalica bademovog brašna, 5 jaja, 4 žlice otopljenog kokosovog ulja, 1 žlica jabučnog octa, 1/4 žličice soli, 1/2 žličice soda bikarbone.

Priprema: Pomiješajte sve suhe sastojke pa u njih dodajte sve mokre. Zamijesite glatku smjesu i stavite je u kalup za kruh koji ste prethodno premazali uljem. Pecite ga 40 do 50 minuta na 170 stupnjeva.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

7. Bezglutenski kruh po receptu Jamieja Olivera

Sastojci: 450 g tamnog bezglutenskog brašna, 325 ml mlijeka, 2 jaja, žličica bijelog vinskog octa, pola žličice morske soli, 2 žlice smeđeg šećera, 10 g suhog kvasca, 3 žlice maslinovog ulja.

Priprema: Pomiješajte razmućena jaja, ocat i toplo mlijeko. U drugoj posudi pomiješajte sve suhe sastojke. Spojite te dvije smjese i napravite ljepljivo tijesto. Dodajte ulja pa tijesto oblikujte u kuglu i po potrebi dodajte malo brašna ukoliko je previše ljepljivo.

Prebacite u nauljeni protvan, prekrijte ga vlažnom krpom pa ostavite neka stoji oko sat vremena na toplom mjestu u kući. Tijesto se mora udvostručiti. Pecite na 200 stupnjeva oko 35 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnu boju.

Foto: www.jamieoliver.com

8. Kiseli kruh od domaćeg, voćnog kvasa

Radi se o kruhu koji se priprema sa starinskim oblikom kvasca (kvasa) koji je nastao davno prije pojave pivskog kvasca. Za njegovu pripremu trebat će vam jabuka (po mogućnosti nešpricana, domaća) ili nekoliko bobica bijeloga grožđa - to voće će pokrenuti fermentaciju.

Recept za domaći kvas: Naribajte jabuku s korom pa je pomiješajte s pola kilograma brašna i 360 ml vode. Stavite smjesu u dobro zatvorenu posudu i označite razinu smjese. Ostavite tri dana dok ne fermentira, a nakon toga bi trebala početi slatko mirisati, kao jabukovača. U smjesi bi se trebali pojaviti i prvi mjehurići.

Provjerite razinu koliko je smjesa narasla i izbacite pola smjese (ne morate baciti, dajte je nekome tko želi raditi kruh s domaćim kvascem). Dodajte još 250 g novog brašna i 170 ml mlake vode. Ovaj postupak se naziva 'hranjenje'. Dobro promiješajte smjesu i ostavite još dva dana zatvorenu na sobnoj temperaturi. Nakon toga bi se u tijestu trebalo pojaviti puno malih mjehurića i, ako je pjenušava, to znači da je početna kultura 'živa'.

Bacite ponovno pola smjese i pomiješajte opet s 250 g brašna i dovoljno vode kako biste dobili jako vlažno, ljepljivo tijesto. Ostavite ga ovog puta 24 sata i, ako se pjenuša, spremno je za korištenje. Nema li mjehurića, opet ga 'nahranite' i ostavite neka stoji još dva dana.

Prirodni kvasac bit će aktivan onoliko dugo koliko ga nastavite 'hraniti'. Radite li kruh svaki tjedan, držite kvasac na sobnoj temperaturi i 'hranite ga' svaka dva do tri dana. Želite li umijesiti kruh jednom mjesečno, držite ga u zatvorenoj posudi u hladnjaku i 'hranite' jednom u dva tjedna.

Recept za kiseli kruh: Za pripremu kiseloga kruha na oko 1/2 kg brašna potrebno je oko 250 g domaćeg kvasca i oko 175 ml mlake vode. Umijesite glatko i elastično tijesto, a kad se udvostruči, premijesite ga, oblikujte i ostavite neka se diže najmanje četiri sata.

Ovaj kruh peče se na poseban način: Pećnicu zagrijte na 220 stupnjeva pa na njezino dno stavite protvan do pola napunjen vodom. Iznad njega na rešetku stavite protvan s kruhom i pecite pola sata. Potom smanjite temperaturu na 200 i pecite još 15 minuta.

Domaći kvas može se napraviti od sušenog voća, malo brašna i vode - od sušenih marelica, šljiva, grožđica... Stavite malo suhog voća u staklenku i dodajte 30 do 40 ml hladne vode. Kada voda postane mutna, u smjesu dodajte 30 do 40 grama brašna. Ostavite na toplom mjestu 12 sati kako bi se mogli stvoriti mjehurići kvasca.

Potom uzmite dio smjese i ponovite postupak sa vodom i brašnom, dodajući 30 do 40 ml hladne vode i 30 do 40 grama brašna. Ostavite to neka odstoji 24 sata, a nakon toga bi se trebalo pojaviti mnoštvo mjehurića u staklenki - to je znak da je kvas spreman za upotrebu.

Foto: DREAMSTIME

9. Pizza kruh

Sastojci: 350 g brašna, žličica šećera, žličica soli, 5 g suhog kvasca, 2 jaja, 80 ml vode, 60 ml mlijeka, 80 g maslaca, pasirana rajčica, 130 g šunke, 180 g mozzarelle, origano, maslinovo ulje, žličica češnjaka u prahu.

Priprema: U posudu stavite brašno, šećer, sol i suhi kvasac. Otopite maslac u mlijeku na laganoj vatri. Dolijte vodu i ohladite, dok tekuća mješavina ne postane mlaka. Dodajte i umućena jaja, pa pomiješajte sa suhim sastojcima, te umijesite tijesto. Pokrijte ga i ostavite dok se ne udvostruči.

Razvaljajte ga na pobrašnjenu površinu u pravokutnik 50x50 i narežite na 5 jednakih traka. Premažite umakom od rajčice, dodajte ribanu mozzarellu i šunku, te pospite origanom.

Trake posložite jednu na drugu, pa prerežite na 4 jednaka dijela. Posložite ih okomito u kalup za kruh obložen papirom za pečenje, pokrijte i ostavite na toplome još 20 minuta.

Pecite u zagrijanoj pećnici na 180°C, oko 15 minuta. Izvadite i premažite površinu kruha maslinovim uljem pomiješanim s češnjakom. Vratite u pećnicu i pecite još 15 minuta. Nakon što kruh odstoji 10 minuta, izvadite ga iz kalupa.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

10. Kukuruzni kruh s povrćem i šunkom

Sastojci: 300 g kukuruznog brašna, 100 g glatkog brašna, 100 ml mlijeka, 100 ml mineralne vode, prašak za pecivo, jaje, žličica soli, 3 žlice ulja, 80 g šunke, 100 g povrća.

Priprema: U jednoj posudi izmiješajte kukuruzno brašno, bijelo brašno, prašak za pecivo i sol. U drugoj posudi umutite jaje, dodajte ulje, mlijeko i mineralnu vodu.

Umiješajte suhe sastojke, dodajte sjeckanu šunku i povrće, pa smjesu izlijte u okrugli kalup za torte premazan maslacem i posipan brašnom. Pecite prvih 10 minuta na 200°C, pa još pola sata na 150°C.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA