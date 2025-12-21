Obavijesti

Mirisi blagdana iz srca Like: Recepti za savršenog odojka, janjetinu s polama i fine slastice

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 6 min
Foto: 123RF

Lika, regija nesputane prirode i duboko ukorijenjene tradicije, u blagdansko vrijeme postaje pozornica okusa koji se pamte cijeloga života. Iz ličkih se kuća šire mirisi koji okupljaju obitelji i griju dušu

U središtu svake svečane trpeze nalaze se jela čija priprema predstavlja ritual, a svaki zalogaj priča priču o generacijama, naslijeđu i gostoljubivosti. Dva takva stupa ličke gastronomije, bez kojih su blagdani nezamislivi, jesu sočni odojak s hrskavom kožicom i aromatična janjetina s nezaobilaznim polama, ali naravno, nezaobilazne su i slastice Ličkog kraja. U nastavku vas očekuju recepti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Recepti najboljih adventskih kolača bake Ane: Čokoladna gibanica

Pokretanje videa...

Recepti najboljih adventskih kolača bake Ane: Čokoladna gibanica 02:15
Recepti najboljih adventskih kolača bake Ane: Čokoladna gibanica | Video: Babičini recepti/Babice produkcija

Odojak, kralj svečanog stola

Priprema odojka u Lici nije samo pečenje mesa; to je proces koji zahtijeva strpljenje, pažnju i poštovanje prema namirnici. Krajnji cilj, onaj savršeni spoj sočnog mesa koje se topi u ustima i pucketave, zlatne kožice, postiže se kroz pažljivo planirane korake koji počinju i do dva dana prije samog pečenja.

Višednevna priprema za vrhunsku sočnost

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sastojci:

  • meso (rebra i leđa)
  • sol i papar
  • grančice ružmarina i češnjak
  • senf
  • slatka mljevena paprika

Priprema: Sve započinje odabirom kvalitetnog komada mesa, najčešće rebara i leđa, težine između jednog i pol i dva i pol kilograma. Prvi i ključni korak je priprema paca. Meso se najprije dobro posuši, a zatim se sa svih strana obilno utrlja solju i paprom. Tu na scenu stupaju arome Mediterana koje su se odavno udomaćile u Lici – grančice ružmarina i protisnuti češnjak koji se utiskuju u meso. Mnogi lički majstori pečenja kožicu zarezuju u obliku mreže ili je tek gusto izbodu vrhom oštrog noža, omogućujući tako začinima da prodru dublje, a masnoći da se tijekom pečenja otapa i meso čini još sočnijim. Za dodatnu dimenziju okusa, neki će meso premazati tankim slojem senfa i posuti slatkom mljevenom paprikom. Tako pripremljen odojak zamata se i ostavlja u hladnjaku najmanje nekoliko sati, a idealno preko noći, kako bi se svi okusi proželi. Dva sata prije pečenja, meso se vadi na sobnu temperaturu, što je tajna ravnomjernog pečenja.

Umjetnost pečenja i tajna hrskave kožice

Pećnica se zagrijava na visoku temperaturu, između 200 i 220 stupnjeva, kako bi se stvorio prvi, ključni temperaturni šok. Odojak se polaže u posudu za pečenje, idealno na rešetku ispod koje se ulije malo vode. Para koja se stvara pomaže da meso ostane vlažno, a kožica kasnije postane nevjerojatno hrskava. Nakon početnog pečenja od tridesetak minuta do sat vremena, meso se okreće kožom prema gore, a temperatura se smanjuje na otprilike 180 stupnjeva. Tada je vrijeme za dodavanje krumpira, narezanog na velike komade i začinjenog, uz četvrtine luka i, po želji, trakice svježe paprike. Prava čarolija nastaje u posljednjoj fazi pečenja, kada se pečenka počinje podlijevati svijetlim pivom. Gorčina piva savršeno balansira masnoću mesa, a šećeri iz slada karameliziraju kožicu, dajući joj prepoznatljivu boju i hrskavost. Nakon što je gotovo, meso se ostavlja da "odmori" petnaestak minuta prije rezanja, kako bi se sokovi ravnomjerno rasporedili.

Janjetina s polama – okus tradicije

Ako je odojak kralj, onda je janjetina s polama duša ličke blagdanske kuhinje. Ovo jelo utjelovljuje jednostavnost i bogatstvo okusa kraja iz kojeg potječe. "Pole", polovice krumpira pečene do savršenstva, nisu samo prilog, već ravnopravni partner mesu, upijajući sve sokove i arome tijekom pečenja.

Jednostavnost ličkog krumpira i aromatičnog mesa

Sastojci:

  • komadi janjetine (but, plećke ili prsa)
  • sol
  • papar
  • svježi ružmarin
  • češnjak
  • maslinovo ulje
  • luk, mrkva, celer
  • krumpir
Foto: 123RF

Priprema: Za ovo jelo biraju se najkvalitetniji komadi janjetine, poput buta, plećke ili prsa, koji se režu na veće komade. Začini su jednostavni, ali moćni: sol, papar, svježi ružmarin i češnjak. Meso se dobro natrlja začinima i prelije maslinovim uljem. Zvijezda priloga je, naravno, čuveni lički krumpir, koji se samo opere i prereže napola, bez guljenja. Upravo u kori leži poseban, zemljani okus koji se savršeno sljubljuje s janjetinom. Pole se također posole i naulje, spremne za pečenje.

U veliku vatrostalnu posudu ili duboki lim za pečenje slažu se komadi janjetine, a oko njih i preko njih raspoređuju se pole, zajedno s krupno narezanim lukom, mrkvom i, ponekad, komadima korijena celera. Sve se zalije s otprilike dva decilitra kvalitetnog bijelog vina, koje će tijekom pečenja ispariti i ostaviti predivnu kiselkasto-voćnu notu. Jelo se peče na 200 stupnjeva, a nakon tridesetak minuta meso se podiže na krumpir i povrće kako bi se nastavilo peći u vlastitim sokovima, dok se krumpir natapa aromatičnom tekućinom na dnu. Rezultat je nevjerojatno meko meso i krumpir sa zlatnom koricom i kremastom unutrašnjosti.

Bilo da se odlučite za odojka ili janjetinu, priprema ovih jela više je od kuhanja. To je čin ljubavi i posvećenosti, način da se na tanjuru posluži esencija Like – njezina snaga, tradicija i toplina. To su okusi koji stvaraju uspomene i pretvaraju blagdanski obrok u nezaboravan doživljaj.

Recepti za najpoznatije ličke slastice

Lika, kršna i ponosna regija, poznata je po svojoj izdašnoj kuhinji koja je stoljećima hranila i krijepila njezine stanovnike. Iako se često prvo pomisli na janjetinu s ražnja ili lički krumpir, slatka strana Like krije jednako bogatu baštinu. Lički kolači, nastali iz skromnih sastojaka dostupnih u planinskim krajevima, odišu toplinom doma i okusima koji se prenose s generacije na generaciju. Od jednostavne masnice do raskošne ličke pite, ovo je putovanje kroz slatku povijest Like.

Masnica, ponos ličke kuhinje

U srcu ličke gastronomske tradicije nalazi se masnica, najstariji i vjerojatno najpoznatiji kolač toga kraja. Riječ je o jednostavnoj piti od razvučenog tijesta koja svoju sočnost duguje glavnom sastojku – svinjskoj masti.

Foto: gastrokofer

Tradicionalno se pripremala u razdoblju između Sveta tri kralja i korizme, o čemu svjedoči i stara lička izreka: "Sveta tri kralja, masnice se valja". Iako je danas slatka verzija, posuta šećerom ili premazana pekmezom, daleko popularnija, nekada su se pripremale i slane inačice. Tijesto se tako punilo mljevenim čvarcima ili nadjevom od svježeg kravljeg sira, vrhnja i jaja, a moglo se obogatiti i pršutom ili češnjakom. Posluživala se uz jogurt ili kiselo mlijeko, predstavljajući cjelovit i okrepljujuć obrok.

Sastojci:

  • kilogram brašna
  • malo kvasca
  • šećer
  • tri jaja
  • dvije žlice soli
  • pet žlica ulja
  • malo razrijeđenog octa
  • tri do četiri decilitra tople vode

Priprema: Od navedenih sastojaka ručno se umijesi glatko tijesto koje se podijeli na tri jednaka dijela i ostavi da odmara dvadesetak minuta. Svaki se komad tijesta zatim razvalja i rukama razvlači što je tanje moguće. Tako razvučena kora premaže se toplom otopljenom svinjskom masti, zarola i slaže u namašćeni lim za pečenje. Vrh se također premaže mašću, a pita se peče oko 45 minuta na 200 stupnjeva Celzijevih, sve dok ne porumeni i zamiriše cijelom kućom.

Lička pita, kraljica svečanog stola

Dok je masnica simbol svakodnevice i jednostavnosti, lička pita predstavlja raskoš i slavlje. Ovaj slojeviti kolač s dvobojnim biskvitom i bogatom kremom neizostavan je dio blagdanskih i svečanih trpeza. Njegova priprema zahtijeva nešto više truda, ali rezultat je kolač koji osvaja i izgledom i okusom, spajajući mekoću biskvita s osvježavajućom notom kreme. Tajna savršene ličke pite leži u strpljenju – kolač je najbolji kada se dobro ohladi, idealno preko noći, kako bi se okusi proželi, a slojevi savršeno povezali.

Foto: pinterest

Sastojci:

Za ovaj se kolač peku dva odvojena biskvita, jedan žuti i jedan tamni. Za svaki su potrebna:

  • tri jaja
  • 150 grama šećera
  • vanilin šećer
  • po decilitar ulja i mlijeka
  • 200 grama glatkog brašna
  • pola vrećice praška za pecivo

Priprema: U smjesu za tamni biskvit dodaje se i dvadesetak grama kakaa. Postupak je klasičan: bjelanjci se istuku u čvrst snijeg, dok se žumanjci pjenasto miksaju sa šećerom. Potom se dodaju tekući sastojci i na kraju lagano umiješa brašno te snijeg od bjelanjaka. Ohlađeni biskviti prerežu se vodoravno kako bi se dobila četiri sloja. Krema se kuha od pola litre mlijeka, šećera po ukusu i četiri do pet žlica oštrog brašna, dok se ne zgusne. U ohlađenu smjesu dodaje se izrađeni maslac ili margarin te, po želji, sok jednog limuna za svježinu. Kolač se slaže naizmjenično – žuti biskvit, krema, tamni biskvit, krema – i završava tamnim biskvitom.

