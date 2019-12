Mirko i Sunčica proslavili 60 godina braka: Jako smo sretni

Sunčica (84) i Mirko (92) Bela, koji su u četvrtak dočekali jubilarnu 60-godišnjicu braka, u nedjelju su dijamantni pir proslavili sa svojim kčerima, zetovima, unucima, praunukom i obitelji, koja je za ovaj poseban dan doputovala roditeljima u Opatiju iz Njemačke i Slavonije gdje žive.

Slavilo se u riječkom restoranu Morčić gdje se vesela družina, uz prisjećanje na lijepe uspomene iz mladosti i djetinjstva, častila goveđom juhom, janjetinom, odojkom i teletinom ispod peke. Svečani ručak zaokružili su slasticom restorana tj. slasnom čokoladnom tortom bez glutena.

Kako bi ovaj dan ostao u još ljepšem sjećanju baki i djedu pobrinuli su se unuci koji su im poklonili poseban dar - poster sazvježđa neba iznad Slavonskog broda, kako je izgledalo na dan njihovog vjenčanja davnog 28.11.1959. godine.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL Također, vedrim i mladolikim supružnicicma poklonili su šalice s njihovim likovima te ogromni kristal u obliku dijamnta, kao simbol njihove dugogodišnje ljubavi i sloge. Na posteru je bila ispisana poruka - Ljubav sve vjeruje, svemu se nada i sve podnosi.

- Jako smo iznenađeni i sretni. Kada sam se udavala nisam mogla zamisliti da ću s nekim biti deset, a kamoli šezdeset godina, koje kao da su prošle za čas. I danas smo evo svi tu zajedno, živi, zdravi i sretni, kud ćeš veće radosti i zadovoljstva. Život nam je uistinu pun predivnih zajedničkih memorija i ne bi mijenjali ništa - kazala je vesela Sunčica držeći ogroman buket crvenih ruža.

I dok su u mlađim danima sretni supružnici vrijeme provodili u omiljenoj ribariji na svojoj maloj barci ili obiteljskim izletima po Učkoj i Kvarnerskim šumama, danas najrađe riješavaju križaljke, ispinjavaju nagradne igrice ili provode sate u maratonskim partijama remija.

- Ne znam koja bi bila tajna dugovječnosti našeg braka, ali jedno je sigurno, nikad se nismo svađali jer Mirko nikad u takvim stvarima nije sudjelovao. Mene kad bi uhvatila luna, ja bih mašila za obadvoje, a on bi po strani mirno rješavao križaljke i, kako bi i sam znao reći, čekao da me prođe. To je sigurno bila bitna stavka naše sloge - šaljivo zaključuje nasmijana Sunčica.