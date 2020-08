- Ne sje\u0107am se puno toga \u0161to su mi govorili kod lije\u010dnika, s epidemijom korone koja se doga\u0111ala i tim u\u017easnim vijestima, sve mi je bilo u magli. Nasre\u0107u, lije\u010dnici su obavili sjajan posao i uklonili sve, uklju\u010duju\u0107i i nekoliko limfnih \u010dvorova s pazuha koji su nakon analize progla\u0161eni '\u010distima'.\u00a0

'Mislila sam da je to nova strija, no to je bio simptom raka dojke'

Britanka je podijelila sliku svojih grudi kako bi podigla svijest o raku dojke i njegovim ranim simptomima. Iako je vjerovala da je riječ o striji, smrt njene bake od iste bolesti u dobi od 58 godina natjerala ju je na oprez

<p>Demelza Jefferis iz britanskog Plymoutha jednog je dana primijetila neobičan trag na svom dekolteu dok je izlazila iz tuša. Pomislivši da je riječ o striji, odbacila je sumnje, no nešto joj nije dalo mira. </p><p>Pogledajte video:</p><p>Shvatila je da, kad podigne ruku, na dojci nastaje malo ulegnuće. Podizala je i spuštala ruku stotinjak puta kako bi vidjela hoće li nestati, a potom je i pozvala svog supruga Garryja kako bi on vidio isto.</p><p>Udubina bi se pojavila kraj njene lijeve bradavice, iako je na prvi pogled izgledala neprimjetno.</p><p>- Mislim da je to bio pravi Božji znak, netko me je čuvao - rekla je za<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8599441/Mother-reveals-small-dent-dismissed-stretch-mark-turned-breast-cancer.html"> Daily Mail.</a></p><p>Demelza je oduvijek bila osviještena oko važnosti samopregleda, koji je redovito obavljala. Na to ju je potaknula smrt njene bake od raka dojke u dobi od tek 58 godina. </p><p>Nakon konzultacije s liječnikom opće prakse, odmah je obavila mamografiju i biopsiju. Nalazi su pokazali da ima rak dojke drugog stupnja 21. travnja te je odmah i naručena na operaciju 18. svibnja.</p><p>Nakon tretmana rečeno joj je kako je 'sve čisto', a sada dijeli svoje slike u nadi da će tako pomoći drugim ženama da na vrijeme uoče tragove bolesti.</p><p>- Ne sjećam se puno toga što su mi govorili kod liječnika, s epidemijom korone koja se događala i tim užasnim vijestima, sve mi je bilo u magli. Nasreću, liječnici su obavili sjajan posao i uklonili sve, uključujući i nekoliko limfnih čvorova s pazuha koji su nakon analize proglašeni 'čistima'. </p><p>Nakon dva tjedna zračenja, Demelza je završila liječenje 31. srpnja - na svoju 16. godišnjicu vjenčanja.</p><p>Jako je važno da žene počnu sa samopregledima već u kasnim 20-ima, a važni su i preliminarni pregledi ultrazvukom. Hoće li kontrolni pregled biti nužan svake godine ili svake dvije ili tri ovisi o rezultatima prvog pregleda.</p><p>Žene koje uzimaju oralne kontraceptive svakako trebaju jedanput na godinu obaviti i ultrazvučni pregled dojki kao i visokorizične žene koje u obitelji imaju vrlo bliskog člana, npr. majku koja je od raka dojke oboljela prije 50. godine života.</p><h2>Simptomi raka dojke </h2><p>Postoji nekoliko različitih promjena na dojci koje mogu upućivati na rak dojke, kao što su kvržice, zadebljanja u dojci, promjene na koži dojke i nesimetrično povećanje dojke, a nastavku pročitajte na koje sve znakove prilikom samopregleda treba posebno obratiti pozornost: </p>