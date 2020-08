Prepoznajte simptome prehlade, gripe i korone

Prehlada i gripa, pa i korona virus, mogu doći s nekim sličnim simptoma, pa donosimo njihov pregled i mogući tijek bolesti, uz preporuku o tome što učiniti da ublažite simptome i lakše ih prebolite

<p>Simptomi većine virusnih zimskih bolesti koje napadaju dišne puteve u velikoj mjeri su slični, pa je važno znati prepoznati s čime imamo posla, kako bismo znali na vrijeme reagirati i pomoći si. Za većinu njih ne postoje posebni lijekovi, no možemo si pomoći tako da ih ublažimo lijekovima za snižavanje temperature, čajevima i nekim biljnim preparatima. U svakom slučaju, preporučuje se nekoliko dana mirovanja, jer time smanjujemo rizik od komplikacija. </p><p>Evo kako dolaze, najčešćih simptoma i lijekova koji pomažu: </p><h2>Prehlada </h2><p>Simptomi prehlade obično se javljaju postupno. </p><p><strong>Simptomi: </strong>Počinju s grloboljom, slijedi pojačano curenje iz nosa, uz povremene faze kad je nos potpuno začepljen. Za dan ili dva može se javiti i suzenje očiju i kihanje, a potom se javlja nadražajni kašalj, koji je suh i neproduktivan. Prehladu može pratiti blago povišena temperatura, no najčešće je nema. </p><p><strong>Liječenje: </strong>Treba mirovati tri do pet dana, uz topli čaj s limunom. Pojačajte unos voća koje je bogato C vitaminom. Po potrebi, uzmite kapi za nos, a kod grlobolje si možete pomoći toplim čajem i pastilama koje ublažavaju upalu grla. </p><p><strong>Najčešće komplikacije</strong>: Kod 20-ak posto ljudi prehlada se može zakomplicirati bakterijskom superinfekcijom, upalom uha, ili upalom pluća, pa se kod pogoršanja kašlja, temperature ili u slučaju da se jave mučnina i povraćanje, treba javiti liječniku. Jedna od najčešćih komplikacija prehlade je sinusitis, koji obično prati povišena temperatura. U početku mogu pomoći kapi za nos, ako se simptomi pogoršaju, javite se liječniku, vjerojatno će trebati terapija antibioticima.</p><p>Kod djece se često javlja i upala uha, koja se može razviti kao posljedica upale grla, ili sinusa. Odmah se javite liječniku, jer upala uha može imati ozbiljne komplikacije.</p><p> Među komplikacijama prehlade su i bronhitis (kašalj, uz iskašljavanje sluzi, često uz nedostatak zraka, umor, nelagodu u prsima te glavobolju i bolove u cijelom tijelu). Posavjetujte se s liječnikom, jer bronhitis može prijeći u kroničnu bolest te biti podloga za razvoj KOPB-a. Prva pomoć kad se kašalj javi može biti čaj s medom i limunom, a pomažu i pastile za ublažavanje kašlja, te sirup za iskašljavanje.</p><p>U slučaju jakog kašlja, uz iskašljavanje, probadanje u prsima, visoku temperaturu i umor, te bol u zglobovima, treba posumnjati na upalu pluća. Svakako se javite liječniku, koji će prepisati antibiotike. Nikako ju ne biste smjeli prehodati, niti se vratiti svakodnevnim aktivnostima dok liječnik ne potvrdi da smo izliječeni. </p><h2>Gripa </h2><p>Za razliku od prehlade, gripa se javlja naglo i većina simptoma razvije se u roku 3 do 6 sati od prvih znakova.</p><p><strong>Simptomi:</strong> Obično počinje povišenom temperaturom koju prate bolovi u mišićima, umor i slabost. Često to prati glavobolja, a većina simptoma može potrajati sedam do deset dana, dok umor i slabost možemo osjećati i do tri tjedna. Jedan od čestih simptoma gripe je i suhi kašalj.</p><p><strong>Liječenje:</strong> Iako postoje dva lijeka koja ublažavaju simptome gripe, oseltamivir (Tamiflu) i zanamivir (Relenza), njih bi trebalo popiti u roku od 48 sati od zaraze, a većina ljudi ne javi se liječniku do tada. Ne preporučuje se uzimati ih na svoju ruku, bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom.</p><p>Antibiotici nisu učinkoviti protiv gripe, jer je njen uzročnik virus, pa ih ne treba uzimati na svoju ruku. Liječnik ih može prepisati tek ako se razvije bakterijska upala koje je komplikacija ili posljedica gripe. Liječniku se obavezno javite ako temperatura ne prođe u roku od pet dana, ili se neki simptomi pogoršavaju.</p><p><strong>Najčešće komplikacija:</strong> Gripu ne biste smjeli prehodati jer to povećava rizik od komplikacija, pogotovo kod ljudi s kroničnim bolestima te starije osobe. Dakle, vrlo je važno mirovati barem 10 do 14 dana. Među najčešćim komplikacijama su one vezane uz respiratorni sustav (bronhitis, upala uha, upala pluća), dok se kod ljudi koji boluju od kardiovaskularnih bolesti te starijih osoba mogu javiti komplikacije vezane uz srčano-žilni sustav (miokarditis, perikarditis).</p><p>S gripom raste i rizik od nekih rjeđih bolesti i sindroma kod djece, pa u slučaju da se simptomi kod njih pogoršavaju, treba biti vrlo oprezan. </p><h2>Korona virus</h2><p>O bolesti koju izaziva taj virus još ne znamo sve, no prema informacijama dostupnim na službenoj stranici www.koronavirus.hr, postoje slučajevi kod kojih netko može biti zaražen virusom, a da nema nikakvih simptoma, ili su oni toliko blagi da nećete posumnjati u infekciju koronom. S druge strane, postoje slučajevi kod kojih su simptomi vrlo izraženi, pa ljudi svjedoče o tome da im je bilo teže preboljeti tu infekciju nego najtežu gripu koju su preboljeli u životu.</p><p>Također, još ne znamo dovoljno o mogućim komplikacijama, pa treba imati na umu da svako pogoršanje stanja treba uzeti ozbiljno.</p><p><strong>Simptomi: </strong>Smatra se da može postojati infekcija korona virusom ako osoba ima barem jedan od navedenih simptoma: kašalj, povišenu tjelesnu temperaturu, dispneju (nedostatak daha, otežano disanje, osjećaj 'stiskanja' u grlu), te nagli gubitak mirisa i okusa te promjena okusa. Dodatni, manje specifični kriteriji mogu uključivati glavobolju, zimicu, bolove u mišićima, umor, povraćanje i/ili proljev.</p><p><strong>Liječenje:</strong> Kao i kod svih viroza, liječenje se temelji na snižavanju temperature antipireticima i na mirovanju. Vrlo je važno da pacijent bude u izolaciji te da se i kontakti s ukućanima svedu na najmanju moguću mjeru. Važno je jesti lagano te obilno hidrirati organizam čajevima, voćnim sokovima, toplim juhama i vodom, kaže dr. Čudić. </p><p>- Pratite stanje i javljajte liječniku svako pogoršanje, kako bi na vrijeme reagirao u slučaju da treba prepisati terapiju antibioticima, obaviti laboratorijske pretrage ili preporučiti odlazak u bolnicu – savjetuje liječnik.</p><p><strong>Moguće komplikacije</strong>: Brojni su izvještaji o tome da korona virus povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, da izaziva komplikacije na plućima, te može pogoršati stanje nekih kroničnih bolesti, jer utječe na sve sustave i organe u tijelu, zato je vrlo važno pratiti stanje pacijenta i reagirati na vrijeme. <br/> </p>