'Mislila sam da mi je nestao libido. Onda sam upoznala njega. Nismo se mogli odvojiti'

"Godinama sam bila uvjerena da više nisam seksualna osoba. S mužem mi se jednostavno nije dalo. Izbjegavala sam seks, njegove pokušaje doživljavala kao pritisak i počela vjerovati da je sa mnom nešto pogrešno. Mislila sam: godine, hormoni, umor… A onda sam upoznala drugog muškarca. Nismo napravili ništa, ali dovoljan je njegov pogled da se u meni sve probudi. Što se dogodilo?"

Ovo je jedna od neugodnijih spoznaja koje osoba može doživjeti u dugom odnosu. Godinama mislite da vam je nestao libido, a onda se pojavi netko novi i libido vam vrlo bezobrazno pokaže da je živ, zdrav i, hvala na pitanju, radi sasvim dobro. Samo ne tamo gdje ste očekivali. I tada pitanje više nije: "Zašto ne želim seks?" Nego: "Zašto ne želim seks s njim?" To su dva potpuno različita problema.

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Niska seksualna želja može imati niz razloga: hormonalne promjene, lijekove, stres, iscrpljenost, zdravstvene probleme, depresivnost, sliku vlastitog tijela i brojne druge faktore. Zato promjenu libida, posebno ako je nagla ili izražena, ne treba automatski proglasiti problemom odnosa.

Ali ako seksualna želja postoji u fantazijama, javlja se prema drugim ljudima ili vas nečiji pogled iznenada podsjeti da vaše tijelo itekako zna reagirati, vrijedi pogledati i što se događa između vas i partnera. Možete ga voljeti, a više ga ne željeti. To je dio koji je ljudima teško prihvatiti jer smo ljubav i seksualnu želju strpali u isti koš.

Volim ga = želim ga.

Nažalost, nije tako jednostavno. Možete čovjeka voljeti, poštovati, zajedno odgajati djecu, biti najbolji prijatelji i funkcionirati kao fantastičan tim, a da želja između vas polako umire.

Posebno kada od ljubavnika postanete prvenstveno mama i tata, organizatori života, sustanari i logistički partneri. Još je teže željeti nekoga prema kome godinama skupljate zamjeranje. Nekoga kome stalno govorite što treba napraviti. Nekoga koga doživljavate kao još jednu osobu o kojoj morate brinuti.

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Teško je u 19 sati nekome govoriti: "Jesam li ti stvarno morala pet puta reći da to napraviš?", a u 22:30 istog čovjeka spontano doživjeti kao strašno poželjnog muškarca.

Tijelo nije prekidač. I to svi znamo. Ali, ima trenutaka kada se doista tijelo ponaša kao da takav prekidač postiji. Kada se pojavi ON. Novi muškarac nema prljave čarape kraj kreveta. Niste ga sto puta podsjetili da nazove majstora. Niste s njim upravo raspravljali o računu za struju. On vas još ne doživljava kao dio inventara vlastitog života. Gleda vas. Primjećuje vas. Flertuje. Ne zna sve o vama, a ni vi ne znate sve o njemu. Postoji neizvjesnost, znatiželja i prostor za maštu. I odjednom se ponovno osjećate kao žena. I tada se pojavi prekidač koi radi savršeno. I tada je lako zaključiti: "Zaljubila sam se." Polako. Možda jeste. Ali možda vas nije toliko probudio on koliko ono što ste ponovno osjetili u sebi. To je velika razlika. Nemojte odmah mijenjati muža. Prvo otkrijte što se dogodilo sa željom. Prije nego što novi muškarac postane dokaz da je brak gotov, postavila bih nekoliko puno neugodnijih pitanja.

Kada ste posljednji put zavodili vlastitog partnera? Kada je on zavodio vas? Postoji li među vama neriješeno zamjeranje? Jeste li postali toliko povezani kroz obaveze da više nemate vlastite svjetove? Razgovarate li još kao muškarac i žena ili isključivo kao uprava obiteljskog poduzeća?

I najvažnije: Kada biste energiju koju je probudio novi muškarac pokušali vratiti u svoj odnos - postoji li još nešto između vas što bi moglo odgovoriti?

Ponekad postoji. I par se ponovno pronađe. Ponekad ne postoji. I to je također odgovor koji treba imati hrabrosti pogledati.

Ali jedno je sigurno. Ako vam se nakon godina uvjerenja da "više nemate libido" zbog nekoga ponovno zatresu koljena, nemojte odmah zaključiti da ste pronašli ljubav svog života. Možda ste pronašli nešto drugo, a to je dokaz da vaša seksualnost nije nestala.

A tada tek počinje pravo pitanje: Zašto je nestala baš iz vašeg braka?