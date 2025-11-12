Obavijesti

Missica Ivana Paris iskreno otkriva o svojoj novoj rutini

Bivša misica i model Ivana Paris otkrila je svoju svakodnevnu beauty rutinu i priznala da je s godinama promijenila pogled na ljepotu. Danas bira prirodan izgled

Nekada poznata po savršeno dotjeranom izgledu i glamuroznim editorijalima, Ivana priznaje da joj je s godinama ljepota poprimila drugačije značenje. - Sada više ne stremim savršenstvu koje se vidi samo pod reflektorima. Više volim kad mi lice ima izraz, kad mogu pokazati emocije - otkrila je. Umjesto teške šminke, danas se fokusira na blistavu, njegovanu kožu i osmijeh.

Tajne njezine svakodnevne njege

U njezinoj torbici uvijek se nalaze tri proizvoda: dobra hidratantna krema, bronzer i sjajilo za usne. To su, kako kaže, njezini “saveznici u svakom trenutku”. Ivana ne vjeruje u pretrpavanje kozmetičkim preparatima, nego u dosljednost. - Manje je više. Dobar serum s hijaluronom i kvalitetna krema mogu napraviti čudo ako ste redoviti, poručuje.

Posebno ističe važnost hidratacije – i izvana i iznutra. - Pijem puno vode i uvijek pazim da navečer skinem šminku, ma koliko bila umorna. To je najvažniji korak u mojoj rutini.

Botoks? Ne više

Ivana otvoreno priznaje da je u jednom razdoblju isprobala botoks, ali da ga je s vremenom odlučila prestati koristiti. - Nisam imala loše iskustvo, ali više mi se sviđa prirodan izgled. Lice koje pokazuje emocije i bore od smijeha – to je život, to je karakter - iskreno je rekla. 

Ljepota počinje iznutra

Za Ivanu, ljepota više nije stvar savršenstva, nego ravnoteže. - Dobar san, zdrava prehrana, malo vježbe i osmijeh – to su moji najvažniji beauty savjeti - otkriva. Trudi se hraniti jednostavno, s puno voća i povrća, a dan započinje čašom tople vode s limunom.

Stil koji prati novu filozofiju

Promjena u pristupu ljepoti odrazila se i na njezin modni stil. Ivana danas bira jednostavne, klasične krojeve i neutralne boje. - Minimalizam je ono što me opisuje. Više volim nekoliko kvalitetnih komada koje mogu kombinirati, nego ormare pune stvari koje ne nosim.

Priznala je i da je s godinama naučila trošiti pametnije – kako na odjeću, tako i na kozmetiku. - Nema potrebe kupovati sve što se reklamira. Bitno je pronaći ono što vama odgovara i držati se toga.

Poruka ženama

Ivana želi ohrabriti žene da prihvate svoju prirodnost i da se osjećaju dobro u svojoj koži. - Ljepota nije u filtrima i savršenim fotografijama, nego u energiji koju nosite. Kad ste sretni i zadovoljni, to se vidi na licu više nego bilo koja šminka.

Svojim iskrenim pristupom i promišljenim stavom, Ivana Paris pokazuje da prava ljepota nije u trendovima ni u tretmanima, nego u samopouzdanju, brizi o sebi i osmijehu koji ne blijedi.

