FOTO Svi su pričali o vjenčanju Dina Bubičića i Ivane Paris: Danas su neprepoznatljivi...

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se prije 15 godina, a brak je potrajao devet godina. Nakon rastave, svatko je krenuo svojim putem, a modeli koji su nekad osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije
Bivši mister Hrvatske Dino Bubičić (43) i naša misica Ivana Paris (43) prije 15 godina svoju su ljubav okrunili brakom.
Par se često pojavljivao zajedno na humanitarnim događanjima, modnim revijama i glazbenim večerima. “Sretni smo što smo zajedno prošli kroz sve – uspone, padove, promjene. Naučili smo da ljubav nije samo emocija, već i odluka da svakodnevno biramo jedno drugo”, rekla je Ivana u jednom razgovoru za medije.
Dino je slavu stekao 2008. godine kada je proglašen za Mistera Hrvatske. Dvije godine kasnije izdao je knjigu 'Od mistera do dilera' u kojoj je otkrio svoj zanimljiv životni put
Bivša Miss Universe Hrvatske i poznata hrvatska manekenka Ivana Paris često se pojavljivala na modnim pistama i naslovnicama magazina.
Titulu Miss Universe Hrvatske osvojila je 2002. godine.
Bubičić je sudjelovao u reality showu 'Farma' gdje je upoznao Ivanu s kojom se kasnije oženio.
Osim u Farmi, bivši supružnici su sudjelovali su i u reality showu 'Big Mama House'.
Nakon vjenčanja, Dino se potpuno posvetio obiteljskom životu, ali brak ipak nije potrajao, pa se par razveo 2019. godine.
Bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima, s obzirom na to da im je prioritet odgoj njihova dva sina
Iako već dugi niz godina nije u modelingu, Dino i sad svojim izgledom mami uzdahe dama. I dok ga mnogi pamte po glamuru i naslovnicama, Dino Bubičić danas vodi sasvim drugačiji život.
"U modelingu sam jednom nogom, ne dam se van, a inače otvorio sam autopraonicu, hobi sam pretvorio u posao", rekao je ovo ljeto za IN magazin.
Bubičić je prije tri godine otvoreno progovorio o svojem ljubavnom statusu. "Sam sam trenutačno, ali otvoren sam za ljubav i htio bi imati nekoga pored sebe jer bilo bi lakše i meni i djeci", rekao je Dino.
I Ivana je nedavno progovorila o svom životu. "Mogu reći da sam zadovoljna i ispunjena". Prekinula je dugogodišnju vezu, pronašla stalni posao u rent-a-caru i posvetila se stvarima koje je vesele.
Nekad je bila u vrhu hrvatske celebrity scene, danas živi daleko od svjetla reflektora.
