BISTE LI IH PREPOZNALI?

FOTO Svi su pričali o vjenčanju Dina Bubičića i Ivane Paris: Danas su neprepoznatljivi...

Bivša Miss Universe Hrvatske Ivana Paris i model Dino Bubičić vjenčali su se prije 15 godina, a brak je potrajao devet godina. Nakon rastave, svatko je krenuo svojim putem, a modeli koji su nekad osvajali modne piste danas izgledaju bitno drugačije
ARHIVA - 5. 11. 2010. Vjen?anje Dine Bubi?i?a i Ivane Paris
Bivši mister Hrvatske Dino Bubičić (43) i naša misica Ivana Paris (43) prije 15 godina svoju su ljubav okrunili brakom. | Foto: sasa miljevic
