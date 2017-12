Misteriji sna: Zašto se već na početku spavanja stresemo?

Tijekom spavanja prolazimo kroz različite faze sna. Obično poslije 45 minuta do sat vremena počinje REM faza, u kojoj počinjemo sanjati. U toj su fazi svi mišići paralizirani i više nemamo kontrolu nad tijelom. U stresnim razdobljima, od prevelikog umora ili neredovitog sna, REM faza nastupa prije no što je tijelo na to spremno. San započinje, a mišići još nisu u potpunosti opušteni, stoga tijelo ima moć fizički reagirati na prizore koje vidimo u snu.

Te su reakcije bezopasne, ali su i znak da neuredno spavamo.

Pročitajte i 9 vrlo čudnih stvari koje naše tijelo radi kad utonemo u san:

1. Mišiću se paraliziraju

Ulaskom u REM fazu spavanja, najdublju od svih, mišići vaših udova postaju posve paralizirani i privremeno je kretanje onemogućeno.

Postoji poremećaj spavanja kod kojeg se ta paraliza zadrži nakon buđenja, nekoliko sekundi ili čak po nekoliko sati. Ovaj zastrašujući osjećaj znali su doživjeti ljudi koji imaju narkolepsiju - otvorili su oči i nisu se mogli pomaknuti.

Foto: Dreamstime

2. Oči se kreću punom brzinom

Sve faze spavanja služe specifičnoj svrsi održavanja vašeg tijela i mozga zdravima te opuštenima. Postoji pet faza spavanja, a svaka je dublja od prethodne. Kada prođemo svih pet ciklusa, sve kreće ispočetka.

Posljednja REM faza je najaktivnija i počinje otprilike 60 do 90 minuta nakon što zaspete. U ovoj fazi vaše oči kreću se u punoj brzini naprijed - natrag, a vaš um je usmjeren na ono što sanjate.

3. Otpušta se hormon rasta

HGH hormon, poznatiji kao hormon rasta, odgovoran je za regeneraciju kostiju, mišića i tkiva. Kada spavate, proizvodnja ove tvari aktivira se po cijelom tijelu te doprinosi iscjeljivanju rana i obnavljanju stanica.

Dok smo mladi, ovaj hormon potiče rast i ima mnogo drugih učinaka na tijelo.

4. Grlo se sužava

Tijekom spavanja, mišići koji vaše grlo drže otvorenim dok ste budni, se opuštaju, a veličina grla se smanjuje. Upravo to je jedan od uzroka hrkanja. Iako, postoje i drugi čimbenici koji doprinose proizvodnji tog zvuka, na primjer - nazalna opstrukcija.

Foto: Dreamstime

5. Škrgućemo zubima

Taj fenomen se zove bruksizam. To se ne događa svakome, no neki ljudi se znaju buditi s jakom boli u čeljusti upravo zato jer su cijelu noć škrgutali zubima. Bruksizam može imati morfološko podrijetlo - javlja se kao posljedica nepravilnosti u čeljusti. Ali, katkad pojavljuje i zbog psiholoških razloga jer se neki ljudi na taj način nesvjesno oslobađaju napetosti akumulirane tijekom dana.

Studije nisu uspjele otkriti zašto se to kod nekih ne pojavljuje baš nikada, a kod drugih bruksizam zna završiti polomljenim ili oštećenim zubima te bolnom čeljusti.

6. Spontano seksualno uzbuđenje

I muškarci i žene znaju doživljavati seksualno uzbuđenje tijekom spavanja, a to se događa radi vrhunca moždane aktivnosti tijekom brzog pokretanja očiju u snu. To znači da vaš mozak treba više kisika, a to vodi bržem protoku krvi kroz tijelo.

Osim na mozak, to utječe na svaki organ u vašem tijelu, pa tako i na one najintimnije dijelove, a to pak vodi do aktivacije spolnih hormona.

7. Mozak izmišlja priče

Način na koji se formiraju naši snovi ostao je misterij u znanstvenim krugovima. Danas znamo da naš mozak konstruira snove iz naših sjećanja koja su prisutna u svakodnevnom životu te od dubokih podsvjesnih materijala.

Znači, nedavna sjećanja kombiniraju se s informacijama koja smo pohranili zadnjih godina - sjećanjima, traumama, emocijama i osjećajima - i stvaraju se tajanstveni, ponekad apsurdni snovi.

Međutim, još uvijek nije moguće utvrditi zašto naš um noću putuje na određena mjesta ili zašto odabire određene uspomene, boje, glasove, prizore ili ljude.

8. Neki čuju nagle eksplozije

Sindorm "eksplodirajuće glave" je rijedak fenomen, ali se ipak može pojaviti. Ako vam se to ikada dogodi, osjetit ćete kao da vas je probudila snažna eksplozija, a tada ćete vjerojatno osjetiti velik strah i tjeskobu - iako se u stvarnom, vanjskom svijetu ništa nije dogodilo.

Oni koji su ovo doživjeli kažu da su se osjećali kao da im je "glava eksplodirala" ili kao da su uli glasan prasak, poput pucnja. To može imati ozbiljne psihološke posljedice.

9. Mozak se obnavlja i detoksicira

Istraživači s Sveučilišta u Rochesteru otkrili su da tijekom spavanja mozak na neki način ispire sav otpad koji se u u njemu sakupljao tijekom dana. Mehanizam koji se aktivira dok spavamo zove se - glimfatični sustav.

Kada se uključi, mozak vam omogućava odbacivanje beskorisnih informacija i akumuliranje stvari koje smatra vitalnima te obnavlja njihove veze, otkriva Bright Side.