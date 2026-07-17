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Zaštititi se treba uvijek

Mit je da kremu s faktorom ne treba mazati poslije 17 sati!

Piše 24sata,
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Mit je da kremu s faktorom ne treba mazati poslije 17 sati!
Foto: David Jerkovic/PIXSELL.
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Svaka trauma kože, namjerna ili slučajna, čini kožu fotoosjetljivijom. Isto vrijedi i za ožiljke jer koža na tim mjestima tek prolazi kroz proces zacjeljivanja

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Prema mišljenju akademkinje Mirne Šitum, predstojnice Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice, zaštita se ne veže za jedan konkretan sat nego za to koliko je koža uopće izložena, bez obzira na to je li podne ili predvečer.

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opekline 01:01
opekline | Video: 24sata/pixsell

Sredstva za zaštitu od UV zračenja potrebno je nanositi svakodnevno cijelu godinu, a njihov intenzitet zaštite treba prilagoditi UV indeksu. Nije riječ o navici vezanoj za jedan konkretan sat. Fotoprotektivno sredstvo nužno je nanijeti od 20 do 30 minuta prije izlaganja suncu te ponoviti nanošenje svaka dva-tri sata jer se kupanjem, ležanjem na ručniku ili tjelovježbom skine od 30 do 40 posto zaštitnog sloja.

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To pravilo vrijedi jednako u podne i predvečer. Posebno je važno da se zaštitna sredstva koriste i u hladu i kad je oblačno. Do 80 posto izlaganja suncu dogodi se slučajno, u svakodnevnom životu. Oblaci propuštaju i do 95 posto UV zraka, a refleksijom od okolnih površina - vode, betona, pijeska, snijega - sunčeve zrake nas neposredno ugrožavaju i u hladu.

Beautiful Woman in Bikini Applying Sun Cream on Tanned Shoulder. Sun Protection. Skin and Body Care. Girl Using Sunscreen to Skin. Portrait Of Female Holding Suntan Lotion and Moisturizing Sunblock.
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kad je riječ o osjetljivim područjima kože, Šitum pojašnjava da tetovirana područja tijela nisu posebno fotoosjetljivija, osim ako nije riječ o nedavno napravljenoj tetovaži, kojom je traumatizirana koža, pa je time i fotoosjetljivija. Svaka trauma kože, namjerna ili slučajna, čini kožu fotoosjetljivijom. Isto vrijedi i za ožiljke jer koža na tim mjestima tek prolazi kroz proces zacjeljivanja i jače reagira na UV zračenje.

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Zaključak, faktor stavljate prema tome koliko ste izloženi, ne prema kazaljkama na satu. 

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