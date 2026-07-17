Mit je da kremu s faktorom ne treba mazati poslije 17 sati!

Prema mišljenju akademkinje Mirne Šitum, predstojnice Klinike za kožne i spolne bolesti KBC-a Sestre milosrdnice, zaštita se ne veže za jedan konkretan sat nego za to koliko je koža uopće izložena, bez obzira na to je li podne ili predvečer.

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Sredstva za zaštitu od UV zračenja potrebno je nanositi svakodnevno cijelu godinu, a njihov intenzitet zaštite treba prilagoditi UV indeksu. Nije riječ o navici vezanoj za jedan konkretan sat. Fotoprotektivno sredstvo nužno je nanijeti od 20 do 30 minuta prije izlaganja suncu te ponoviti nanošenje svaka dva-tri sata jer se kupanjem, ležanjem na ručniku ili tjelovježbom skine od 30 do 40 posto zaštitnog sloja.

To pravilo vrijedi jednako u podne i predvečer. Posebno je važno da se zaštitna sredstva koriste i u hladu i kad je oblačno. Do 80 posto izlaganja suncu dogodi se slučajno, u svakodnevnom životu. Oblaci propuštaju i do 95 posto UV zraka, a refleksijom od okolnih površina - vode, betona, pijeska, snijega - sunčeve zrake nas neposredno ugrožavaju i u hladu.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kad je riječ o osjetljivim područjima kože, Šitum pojašnjava da tetovirana područja tijela nisu posebno fotoosjetljivija, osim ako nije riječ o nedavno napravljenoj tetovaži, kojom je traumatizirana koža, pa je time i fotoosjetljivija. Svaka trauma kože, namjerna ili slučajna, čini kožu fotoosjetljivijom. Isto vrijedi i za ožiljke jer koža na tim mjestima tek prolazi kroz proces zacjeljivanja i jače reagira na UV zračenje.

Zaključak, faktor stavljate prema tome koliko ste izloženi, ne prema kazaljkama na satu.