Najmanje 80 posto opće populacije barem jednom u životu susrelo se s križoboljom, bolovima u leđima, od donjih rebara do stražnjice. Suprotno uvriježenom mišljenju da je to 'boljka' koja dolazi s godinama, zapravo se najčešće javlja u aktivnoj radnoj populaciji, u dobi do 45 godina. Dobra je vijest da uz malo poštede od svakodnevnih aktivnosti najčešće prolazi za dva do tri dana, kaže prim.dr.sc. Darko Perović specijalist kirurgije i subspecijalist traumatologije iz Zavoda za traumatologiju i ortopediju Klinike za kirurgiju u KB Dubrava.