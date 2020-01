Mitovi o himenu: Nema testa s kojim se vidi je li ona djevica

Ne postoji niti jedan medicinski pregled kojim bi se moglo utvrditi je li netko djevac ili ne - bilo da je riječ o ženi ili muškarcu, suprotno vjerovanjima kako se kod žena to lako vidi zahvaljujući himenu. I danas, 500 godina nakon što su liječnici "otkrili" postojanje himena, o njemu su rašireni brojni mitovi diljem svijeta.

Mit: Himen je vaginin pečat

U stvarnosti, svaki je himen različit, a zbog tog se raširenog mita naziva još i "djevičnjak". Nalazi se izvan same rodnice te predstavlja tanki sloj tkiva koji prekriva otvor vagine, obično tvoreći oblik krafne ili polumjeseca. Himen gotovo nikad ne prekriva u potpunosti ulaz u vaginu, a čak je i njegova debljina te elastičnost individualna.

Veličina i otvor rodnice se značajno razlikuju od žene do žene, a ostaci himena obično su prisutni sve do poroda vaginalnim putem, kada nestaju.

- Postoji velika raznolikost u onom što se smatra normalnim - objašnjava medicinska sestra Ellen Johnson, specijalizirana za primanje žrtava seksualnog napada.

U rijetkim slučajevima žena može imati nesavitljiv himen koji blokira vaginalni kanal; mikroperforni himen, u kojem se nalazi vrlo mali otvor septata himenica. Ova rijetka stanja otežavaju curenje menstruacije, umetanje tampona i seks te mogu zahtijevati i manje operacije. Ipak za većinu žena himen ne utječe na svakodnevni život, piše Marie Claire.

Mit: Himen ima svoju funkciju

Pritom se prvenstveno misli na određivanje djevičanstva, no istina je kako namjena himena nije poznata, a inspekcijom himena se ne može točno utvrditi je li žena ikad bila seksualno aktivna ili ne. Znanstvenici nisu baš sigurni kakvu biološku ulogu igra himen, ali jedna je teorija da je himen pomogao zaštititi djevojčice od bakterija.

Njegova prisutnost ili odsutnost ne znači da je osoba imala spolni odnos. Djevičanstvo nije medicinski pojam, a himen se može oštetiti i prilikom sportskih aktivnosti, jednako kao što i kod seksualno aktivnih žena mogu biti njegovi ostaci ako je tkivo bilo vrlo elastično.

Mit: Himen puca pri seksu

Znanstvenici negiraju i ovaj mit, objašnjavajući kako himen zapravo ne puca, već se rasteže i "troši". Neposredno prije nego što djevojka uđe u pubertet i za vrijeme njega, razine estrogena povećavaju elastičnost himena, što znači da se on može istezati i za vrijeme seksa bez pucanja.

Kako žena stari i sudjeluje u raznim aktivnostima, uključujući seks, vježbanje, porođaj, umetanje tampona i slično, himen se obično stanjuje i potroši, mada ne uvijek i ne u potpunosti. Neke žene doživljavaju krvarenje ili manju nelagodu kao posljedicu kidanja tkiva prilikom prvog seksa, no i to je najčešće posljedica straha, tjeskobe ili pak nedovoljnog "podmazivanja". Unatoč tome, velik broj ljudi očekuju krv prilikom prvog seksa, iako je to prije iznimka nego pravilo.

U nekim kulturama, promatra se čak i količina krvi, a njen izostanak može imati i nevjerojatne posljedice za život žene:

"Nisam krvarila u prvoj bračnoj noći tako da sam izgubila svoju vrijednost kao žena", rekla je 19-godišnja Afganistanka Medina, koju je suprug ostavio jer je to protumačio kao dokaz da nije djevica. Zbog toga je njen ugled u tom konzervativnom društvu trajno narušen.

Čak i u razvijenim zemljama svijeta velik broj žena odlazi na operacije "rekonstrukcije himena" i slične skupe zahvate kako bi imale veću mogućnost krvarenja kod seksa, vjerojatno stvarajući obmanu djevičanstva kod konzervativnih partnera. No čak ni plastični kirurzi ne mogu jamčiti da će se to dogoditi nakon rekonstrukcije.

Mit: Liječnik golim okom vidi je li djevica

Ne postoji medicinski postupak koji bi mogao precizno utvrditi je li osoba djevica, a neke žene čak se ni ne rađaju s himenom, objašnjavaju liječnici. S druge strane, neke žene mogu doživjeti starost s himenom ako je on iznadprosječno otporan, deblji i slično.

Suština je da je ispitivanje djevičanstva - čak i ako ga provodi liječnik - sramota. Ipak, ta se praksa i dalje obavlja, pa čak i u zemljama poput SAD-a, unatoč tome što je WHO pozvao svjetske vlade da zabrane takve prakse. Mit da je "netaknut" himen - koji nije točan medicinski opis - dokaz djevičanstva, čak je opasno prisutan i u sudnicama diljem svijeta, dokazujući kako je neznanje najopasnije oružje.

