Mjere po svijetu: Koji dan smiju van diktira zadnji broj u OIB-u

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Brendovi prilagodili svoj logo - i sugeriraju socijalnu distancu

Zemlje širom svijeta poduzimaju neviđene mjere kako bi spriječili širenje korona virusa, u rasponu od ekstremnog do opuštenog i kreativnog.

Nikome nije lako kad mu se život mijenja i pojavljuju ograničenja, no čini se da su negdje ona ipak razumnija nego drugdje. Ovo su primjeri nekih neobičnih mjera koje je pobrojao BBC.

1. Panama

Srednjoamerička zemlja, koja ima blizu 1000 potvrđenih slučajeva, najavila je stroge karantenske mjere koje razdvajaju ljude po spolu u nastojanju da zaustave širenje korona virusa. Od srijede će muškarci i žene moći napustiti svoje domove samo na dva sata, i to u različite dane. Nedjeljom nitko neće smjeti izlaziti.

- Ova apsolutna karantena nije ništa drugo nego mjera da spasimo živote - izjavio je ministar sigurnosti Juan Pino na konferenciji za novinare.

2. Kolumbija

U nekim kolumbijskim gradovima ljudima je dopušteno izlaziti po kriteriju posljednje znamenke njihovog nacionalnog OIB-a. Na primjer, ljudi u Barrancabermeji s OIB-om koji završava na 0, 7 ili 4 smiju napustiti kuću u ponedjeljak, dok osobe sa znamenkama 1, 8 ili 5 mogu u utorak ići van. Obližnja Bolivija razmatra primijeniti sličnu politiku.

3. Srbija

U jednom trenutku, srpska vlada uvela je "sat šetnje pasa" od 20:00 do 21:00 za one koji su u karanteni. No to je sada ukinuto, na veliko razočaranje vlasnika kućnih ljubimaca. Neki veterinari tvrde kako to može pogoršati stanje pasa s mokraćnim problemima i pogoršati osnovne higijenske uvjete u domovima ljudi.

4. Bjelorusija

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko začudio je mnoge svojim stavom prema epidemiji korona virusa.

Nasmijao se prijedlogu da njegova zemlja treba pokušati zaustaviti širenje korona virusa jer 'ne može vidjeti da virus leti okolo'.

U razgovoru s TV reporterom na utakmici hokeja, također je tvrdio kako publici neće biti ništa jer će hladnoća leda spriječiti širenje virusa. Za razliku od većine Europe, Bjelorusija nije postavila nikakva ograničenja na sportske događaje.

Lukašenko je također naveo da pijenje votke i redoviti izlasci u saunu pomažu u suzbijanju virusa, što je u potpunosti suprotno liječničkim savjetima.

5. Švedska

Za razliku od svojih susjeda, Švedska je zauzela opušten stav kada je riječ o mjerama karantene, usprkos blizu 4500 potvrđenih slučajeva tamo. Vlada se nada da će se ljudi ponašati razumno i vjeruje im da će učiniti ispravnu stvar.

Okupljanja više od 50 ljudi bila su zabranjena u nedjelju, ali škole za djecu mlađu od 16 godina i dalje su otvorene. Kafići i restorani još uvijek rade, a samo će vrijeme pokazati jesu li si time ozbiljno naštetili ili ne.

6. Malezija

Savjeti koji se nude u Maleziji poprilično su kontroverzni. Naime, vlada je bila prisiljena na javnu ispriku nakon što je njihovo 'Ministarstvo za žene' objavilo crtane filmove koji govore suprugama da se uređuju, lijepo oblače, stavljaju šminku i izbjegavaju gnjaviti svoje muževe tijekom djelomične karantene u zemlji.

7. Turkmenistan

U međuvremenu, Turkmenistan je navodno zauzeo potpuno drugačiji pristup u rješavanju pandemije ... i zabranio riječ 'coronavirus'.

Prema nezavisnim medijima, vlada je uklonila riječ iz svojih brošura o zdravstvenim podacima. Novinari koji rade za Radio Azatlyk rekli su da bi se ljudi koji govore o virusu ili nose maske u javnosti mogli suočiti s uhićenjem.

Vlasti kažu kako nisu zabilježeni slučajevi korona virusa u Turkmenistanu, koji graniči s jednom od najteže pogođenih svjetskih naroda, Iranom.

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Morate na posao? Najsigurniji način je onda vožnja biciklom