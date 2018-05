Mjerite krvni tlak svaka tri mjeseca čak i ako ste zdravi

Prema preporukama Svjetskih zdravstvenih organizacija (WHO), primjereni dnevni unos kuhinjskih soli kreće se do pet grama ili otprilike do čajne žličice, dok procjene pokazuju da nam je dovoljno i tri grama, što otprilike odgovara jednom prstohvatu soli. Pritom treba imati na umu da se izmjeri ukupna količina soli koju konzumiraju, pa i ona skrivena u prerađenim namirnicama koje konzumiraju da čak i kruh, roštilji i slični pekarski proizvodi sadrže veliki udio soli.

Kad se uzme u obzir, hranu na tanjuru zapravo ne bi trebali smjeti dosoljavati, upozorila je dr. Ivana Portolan Pajić iz Zaklade "Hrvatska kuća srca" na kulinarskoj radionici "Kuhati sa smanjenim udjelom soli" sa šefom Brankom Ognjenovićem, kojom je obilježen današnji Svjetski dan hipertenzije. Istodobno, procjene pokazuju da devet od 10 građana konzumira previše soli, odnosno da prosječan građanin Hrvatske unosi više od dvostruko veće količine od preporučene granice - oko 11,6 grama, što odgovara jušnoj žlicama soli. Pritom muškarci u prosjeku konzumiraju 13,5, a žene oko 9,5 grama.

- Prekomjeran unos kuhinjskih soli je jedan od najvažnijih uzroka nastanka povišenog krvnog tlaka i time uzrokuje povećani rizik za razvoj srčanog i moždanog udara, bubrežnih bolesti, osteoporoze, ali i nekih malignih bolesti - upozorava dr. Ivana Portolan Pajić. Poseban je problem činjenica da povišeni tlak često nema ozbiljnije i izraženije simptome pa se nerijetko otkrivanja tek kada se već razviju komplikacije. Zbog toga je vrlo važno da i zdravi ljudi redovito kontroliraju tlak.

- Nekada je predporučalo da se obavlja barem jedan nadzor u jednom danu, no bilo bi dobro da te kontrole budu svaka tri mjeseca - upozorava liječnika. Dodaje kako je za zdrave ljude prihvatljiv tlak do 140/90 mm / Hg, no kod osoba s šećernom bolešću, srčanom ili kongestivnom bolesti treba težiti nižim vrijednostima. Da bi bio 125/85 mm / Hg. Inače, kardiovaskularne bolesti uzrokuju svake druge smrti u Hrvatskoj, što, naravno, nije povezano samo s prekomjernim unosom soli, već i sa stresnim načinom života, nekvalitetnom prehranom, alkoholom i pušenjem te manjkom fizičke aktivnosti, ali ne prekomjerni unos soli smatra se glavnim faktorom rizika.

- Istraživanja pokazuju da smanjenje soli na preporučenim granicama do 5 grama dnevno smanjuje rizik od moždanog udara za 24 posto, te koronarnih bolesti srca za 18 posto. To može utjecati na smanjenje arterijskog tlaka, kod sistoličkog za 3 do 4 milimetra žive, te kod dijastoličkog za 1 do 2 milimetra žive - ističe dr. Ivana Portolan Pajić.

Prema dostupnim epidemiološkim podacima, u Hrvatskoj od hipertenzije boluje najmanje 37,5 posto hrvatskih građana. Zato je kod visokog tlaka vrlo važna odgovarajuća dijeta, koja treba sadržavati dovoljno voća i povrća, uz značajno smanjenje unosa soli.

Također, iskustva pokazuju da se pretili ljudi često tlak mogu regulirati skidanjem prekomjernog kilograma, odnosno da u tomu pomaže i najmanje 30 minuta fizičke aktivnosti na dan. I prestanak pušenja uvelike smanjuje rizike. Tako istraživanja ukazuju da prestanak pušenja može smanjiti rizik od smrti za čak 36 posto, a rizik od nesmrtonosnog srčanog infarkta za 32 posto.

Procjenjuje se da je u 90 do 95 posto slučajeva hipertenzije riječ o primarnoj hipertenziji, gdje se najčešće ne može utvrditi pravi uzrok, odnosno stvar može biti u herbivnom faktoru, ili čimbenicima iz okoliša, od nekvalitetnog prehrane i prekomjernog unosa soli, pušenja, pa učiniti viška kilograma.

- Takva je hipertenzija obično kronična i zahtijeva cjeloživotno liječenje i vrlo je važno da pacijent koji je uspostavio poželjnu vrijednost tlaka ne prestane uz uzimanje lijekova - upozorava dr. Portolan Pajić. Kod sekundarne hipertenzije, što može biti posljedica određenih zdravstvenih problema, moguće je da, kada se riješe uzroci, pacijenti više neće trebati terapiju za tlak.

TRI STUPNJA HIPERTENZIJE: Koje su vrijednosti za sistolički i dijastolički tlak, te preporuke koje vrijede

STANJE TLAKA JE NORMALNO ako je sistolički tlak manji od 130, dijastolički manji od 85, dok se graničnim smatraju vrijednosti 140/95. Ako izmjerite te vrijednosti, uvedite redovne kontrole tlaka svaka tri mjeseca.

PRVI STUPANJ HIPERTENZIJE podrazumijeva sistolički tlak između 140 i 159, dijastolički tlak između 90 i 99. Ako vam liječnik izmjeri te vrijednosti, vjerojatno će vam preporučiti dijetu i kretanje i naručiti vas za kontrolu u roku od dva mjeseca. Ako dijeta i aktivnost ne daju rezultate, u idućoj kontroli mogli biste dobiti terapiju.

DRUGI STUPANJ HIPERTENZIJE podrazumijeva sistolički tlak između 160 i 179, dijastolički između 100 i 109. U slučaju da mjerenje pokaže te vrijednosti, uz preporuke o novom načinu prehrane i više kretanja, liječnik će vjerojatno preporučiti kontrolu tlaka za mjesec dana. Ako dijeta i aktivnosti ne daju rezultate, moguće je da na idućoj kontroli dobijete terapiju.

TREĆI STUPANJ HIPERTENZIJE podrazumijeva sistolički tlak od 180 na više i dijastolički od 110 na više. Kod takvih visina preporučujemo dodatne kontrole i suradnju s liječnicima specijalistima u roku od tjedan dana, kako bi isključili moguće posljedice visokog tlaka, odnosno srčanih ili kardiovaskularnih bolesti i promjena na krvnim žilama.

CARPACCIO OD CIKLE S LIGJAMA I MATOVILCEM

SASTOJCI: 4 ciklja (40 dag), 4 kom lige (600 g), 2 limete, 1 dl maslinova ulja, žličica sjemena, 200 g matovilca

PRIPREMA: Ciklu kuhajte u vodi. Kad je kuhana do 80 posto izvadite je iz vode, ohladite, ogulite i narežite na tanke listiće (najbolje uz pomoć ribeža). Posložite na tanjur kao crijep na kući. Lignje pecite na žaru. Matovilac očistite, operite i osušite. Prvo matovilac posložite na ciklu, a zatim pečenu lignju narezanu na kolutiće. Sve skupa začinite emulzijom od limeta i maslinovog ulja uz dodatak preplitene šipke. Omjer za emulziju je jedna mjera soka limeta i dvije mjere maslinovog ulja.

GRILL SKUTA I BANANA S MEDOM I ČILIJEM

SASTOJCI: 300 - 400 g skute, 300 g banane, 4 žlice meda, 2 čili papričice, 50 g maslaca

PRIPREMA: Skuto narežite na plošama dužine 1/2 centimetra. Pecite na ne previše vrućoj grill tavi ili grillu kako bi se zapeklo s obje strane. Banane se prerežite na pola i prepržite na maslacu. Papričice chillija očistite i sitno nasjeckajte na sitno. Na tanjur posložite banane, a na njima stavite sir, posipajte čilijem i preko svega prelijte med.

POŠIRANI FILE RIBE S KREMOM OD BATATA, RIKOLE I DRESING OD PEČENOG ČEŠNJAKA

SASTOJCI: 600 g filet ribe, 800 g batate, 100 g rikole, glavica češnjaka, 100 ml maslinova ulja, 2 vrećice čaja od mente, 50 g maslaca

PRIPREMA: U priboru za podnošenje stavite čaj od mente i pustite da se riblji file pošira. Batat stavite kuhati, a kad je kuhan napunio ga u pepeo. U tavu dodajte maslac i maslinovo ulje (do 50 ml). Kad se zagrije dodajte u rikolu i pustite da uvene. Zatim dodajte protisnuti batat. Sve zajedno sjedinite. Na tanjur posložite piro, gore stavite file ribe. Češnjak, cijelu glavicu pecite u pećnici. Kad je gotov istisnite pečeni dio iz ljuske i pomiješajte s uljnim uljem i napravite emulziju koju prelijte preko filea ribe.

BOLONJEZ UMAK

SASTOJCI: 400 g nemasnog mljevenog mesa, 4 češnjake, 3 veće mrkve, 1 korijen celera, 250 ml suho bijelog vina, 100 g kuhane nemasne šunke, 250 ml mlijeke, 100 g pelata rajčice, svježe mljeveni crni papar, mljevene peperonccino papričice po ukusu, svježi ili sušeni timijan

PRIPREMA: Sitno nasjeckajte luk na češnjak, te naribajte mrkvu i celer. Na kombinaciji maslaca i maslinova ulja zažutite luk i češnjak, dodajte mrkvu i celer, i zapamtite. Na omekšano povrće dodajte meso, papar i začine, te šunku nasjeckanu na trakice. Podlijte vinom, pustite da ispari. Smanjite vatru, dodajte mlijeko uz učestalo miješanje. Dodajte pelate, nastavite kuhati na srednjoj vatri. Tjesteninu skuhajte "al dente", ne nikad ne neobičan vodu u kojoj kuhate tjesteninu. Na kraju ukrasite jelo svježe sitno nasjeckanim peršinom.

VARIVO OD LEĆE

SASTOJCI: šalica zelene leće, 2 velike naribane mrkve, 3 češnja češnjaka, papar, curry prah po ukusu, pepperoncino mljevene suhe papričice ili mljeveni čili (ukoliko nisu sezona čistih paprčica), svježi peršini ili liste celera

PRIPREMA: Na maslinovom ulju kratko popiti sitno narezano češnjak i mrkvu, dodajte uši i prekrijte vodu. Tijekom kuhanja dodajte još vode kako će leća omekšavati. Odmah možete dodati papar i curry prah, čili dodati do kraja kada ostali okusi zagušuju. Leća je kuhana kad primjetite kako se lupa legende odvaja od istih leći. Na kraju dodajte nasjeckani svježi peršin kako bi zadržao čistoću. Jelo možete obogatiti dodavanjem na kockice narezanog mesa tijekom kuhanja po želji ili ga poslužiti kao prilog.

Kako pravilno mjeriti tlak

Prije nego što izmjerite tlak, trebali biste se opustiti. Sjedite mirno tri do pet minuta, s opuštenim rukama i nogama koje se dodiruju pod (ne bi trebale biti prekrižene). Nakon toga, izmjerite tlak i zapišite vrijednosti, pa pričekajte od pet do deset minuta i ponovite mjerenje. Ako se vrijednosti ne bitno razlikuju, zabilježite prvi izmjereni iznos u tablici. Ako, malo, postoje odstupanja, zapišite veći vrijednost.

Gotovo 50 posto niti ne zna da im je povišen tlak

Prema procjenama, 18 posto svih smrti na svjetskoj razini pripisuje se hipertenziji, a to je oko 9,4 milijuna ljudi. Nažalost, gotovo 50 posto ljudi s hipertenzijom ne zna da je povećana tlaka, pola onih koji znaju za svoj problem ne poduzimaju ništa - niti liječe lijekove niti mijenjaju životne navike.

Tihi simptomi na koje treba obratiti pažnju

Iako kod nižih vrijednosti krvnog tlaka obično nema ozbiljnijih simptoma, ponekad se mogu pojaviti ove neugodne simptome - vrtoglavica, lupanje srca, poremećaji potencije, umor, smetnje vida, bolovi u prsima, osjećaj gušenja.

I prekomjerna težina je važan faktor povišenja

