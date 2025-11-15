Mjesec rođenja otkriva kakav ste prijatelj: Rođeni u travnju su zaštitnici, oni u lipnju slušatelji

Prema astrolozima, svaki mjesec rođenja nosi jedinstvene osobnosti i kozmičke utjecaje, usklađene s različitim horoskopskim znakovima. Nadalje, može pružiti tragove o tome kakav ste prijatelj ili voljena osoba
Saznajte kakav ste prijatelj i koja je vaša najveća kkvaliteta u odnosima s ljudima obzirom na mjesec u kojem ste rođeni.
SIJEČANJ - ČVRSTO SIDRO Rođeni u siječnju poznati su kao stijena u životima ljudi oko sebe. Dosljedni ste, pouzdani i odani onima koje volite. Bilo da ste ambiciozni Jarci ili inovativni Vodenjaci, možda nećete uvijek biti popustljivi sa svojim osjećajima. Međutim, tu ste kada stvari postanu teške da pružite savjet, podršku ili lojalno pružite svoje usluge.
VELJAČA - VIZIONARSKI PRATITELJ Ove su osobe razumne, suosjećajne i cijene individualne razlike. Jedinstveni ste i inovativni. Podsjećajući druge da ostanu otvoreni za razlike i sagledaju širu sliku, dajete prostor drugima da budu autentični, kreativni i ekscentrični kakvi zaista jesu. Bilo da ste objektivni Vodenjak ili osjetljiva Riba, činite razliku svojim humanitarnim pogledom na svijet.
OŽUJAK - EMPATIČNI ISCJELITELJ Rođendani u ožujku stvaraju osjetljive iscjelitelje. Bilo da ste maštovite Ribe ili instinktivni Ovnovi, znate kako utješiti nekoga u nevolji. Pažljivi ste, dobar slušatelj i izvrsni u pružanju emocionalne utjehe. Vaša vatrena toplina donosi suosjećajnu motivaciju.
TRAVANJ - NEUSTRAŠIVI ZAŠTITNIK Rođeni u travnju su pionirski heroji. Bilo da ste odvažni Ovnovi ili praktični Bikovi, ovaj mjesec rođenja čuva vaša leđa. Hrabri, odvažni i izravni, stat će iza vas kada se vi ne možete sami zauzeti za sebe. Vaši prijatelji osjećaju se osnaženo, snažno i sposobno u vašoj prisutnosti.
SVIBANJ - PRIZEMLJENI POUZDANIK Rođeni u svibnju su stabilne, pouzdane snage. Vjerni prijatelji, bit će tu za vas kada trebate prevladati životne prepreke. Bilo da su prizemljeni Bikovi ili inteligentni Blizanci, ovaj mjesec rođenja održava stvarnost. S predanom brigom, praktičnim uvidom i iskrenom perspektivom, lako im je vjerovati.
LIPANJ - NJEŽNI SLUŠATELJ Rođeni u lipnju poznati su po svojoj potvrdi. U prijateljstvima, pružaju vam uho za slušanje i nastoje se povezati s vama na intelektualnoj razini. Upoznavanje vašeg uma iznutra i izvana njihov je jezik ljubavi. Bilo da su društveni Blizanci ili suosjećajni Rakovi, pamte male stvari koje većina zaboravlja.
SRPANJ - ČUVAR SRCA Rođeni u srpnju poznati su po svojim duhovnim darovima, temeljenim na zdravoj intuiciji. Bilo da su sentimentalni Rakovi ili blistavi Lavovi, oni imaju srce na rukavu. Volite žestoko. Bez isprike, dajete svoju dušu svojim voljenima. Briga o drugima poput njihove obitelji, čak i ako ne po krvi, daje drugima osjećaj da ste bezvremenski, nezamjenjivi dio njihovih života.
KOLOVOZ - BLISTAVI NAVIJAČ Rođeni u kolovozu su samouvjereni ljudi od povjerenja. Bilo da su teatralni Lavovi ili pedantne Djevice, oni daju sve od sebe da služe svojim voljenima. Podsjećate ljude na njihovu vrijednost. Nadalje, vaše sposobnosti navijanja i isticanja tuđih vrlina uvećavaju snagu i talente drugih, pojačavajući njihov potencijal.
RUJAN - PROMIŠLJENI VODIČ Rođeni u rujnu se jako trude kao prijatelji. Bilo da su planeri, organizatori, iscjelitelji ili prijatelji tipa A, oni vas imaju na umu. Bilo da su razumna Djevica ili šarmantna Vaga, nikada ne zaboravljaju rođendan, tješe vas kada ste bolesni i osiguravaju da se osjećate podržano kroz manje i veće životne prepreke.
LISTOPAD - HARMONIZATOR Ovo su diplomatske Vage ili duboki Škorpioni, poznati po svojoj želji za intimnošću. Često ste vi mirotvorac. Vaša uloga u prijateljstvu uključuje pronalaženje srednjeg puta, usađivanje mira i potvrđivanje različitih perspektiva. Podsjećate druge da cijene povezanost i ljubaznost, tu ste da regulirate napetosti kada je to potrebno.
STUDENI - ODANI POVJERENIK Rođeni studenom puni su beskompromisnog osnaživanja. Bilo da se radi o pronicljivim Škorpionima ili filozofskim Strijelcima, ovaj mjesec rođenja daje odane prijatelje. Međutim, prvo morate prevladati njihov tajanstveni prvi dojam. Nakon što netko zasluži vaše povjerenje, stvarate siguran prostor za iskrenost, nefiltriranost i strast, bez izbjegavanja tajni ili tabua.
PROSINAC - DONOSITELJ RADOSTI Rođeni u prosincu poznati su po širenju svjetla i nade. Bilo da ste optimistični Strijelci ili disciplinirani Jarci, učinit ćete sve što možete kako biste vidjeli osmijeh svojih voljenih. Podsjećate druge da stvari shvate manje ozbiljno i da život tretiraju kao veliku avanturu. Nosite dašak zajedništva.
