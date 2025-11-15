Mjesec rođenja otkriva kakav ste prijatelj: Rođeni u travnju su zaštitnici, oni u lipnju slušatelji

RUJAN - PROMIŠLJENI VODIČ Rođeni u rujnu se jako trude kao prijatelji. Bilo da su planeri, organizatori, iscjelitelji ili prijatelji tipa A, oni vas imaju na umu. Bilo da su razumna Djevica ili šarmantna Vaga, nikada ne zaboravljaju rođendan, tješe vas kada ste bolesni i osiguravaju da se osjećate podržano kroz manje i veće životne prepreke. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija