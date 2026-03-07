Mjesec rođenja otkriva kojeg se straha pothitno trebate riješiti

Svaki mjesec rođenja ima svoje tipične strahove temeljene na osobinama ličnosti. Tako se oni rođeni u rujnu boje gubitka kontrole, rođeni u prosincu predanosti... Ali što je s iracionalnim strahovima? Saznajte koja uvjerenja znakovi imaju o sebi koja su potpuno neutemeljena
Ovo su najveći iracionalni strahovi za svaki mjesec rođenja, temeljeni na njihovim osobnostima i načinu na koji sebe vide u svijetu.
SIJEČANJ - NEUSPJEH: Osobe rođene u siječnju su među najambicioznijima i posvećenima poslu. Ne samo da im je važno biti uspješan, već žele i priznanje za svoja postignuća. Boje se neuspjeha više od svega, i to ne samo u karijeri. Užasno se boje neuspjeha u vezama, financijama, prijateljstvima ili bilo čemu drugom. Trebaju shvatiti da je u redu griješiti. Ne moraju uvijek biti 10 koraka ispred svih, a drugi ljudi ne moraju priznati njihove uspjehe da bi se računali. Ljudi rođeni u siječnju uvijek su iskreni i daju sve od sebe, i to je ono što je važno.
VELJAČA - OSJEĆAJ ZAROBLJENOSTI: Žestoko su neovisni, marširaju u ritmu vlastitih bubnjeva i nikada se ne boje istaknuti. Ponekad se muče u vezama jer im je teško dopustiti drugima da im se približe. Čim se počnu oslanjati na nekoga ili osjete da njihov partner ovisi o njima, povlače se. Boje se osjećaja zarobljenosti, ne samo u ljubavi, već i u poslu, prijateljstvima, lokaciji ili bilo čemu. Žude za slobodom i žele kontrolu nad svojim životima. Moraju zapamtiti da mogu promijeniti svoje okolnosti u bilo kojem trenutku i da nikada nisu zaista zarobljeni.
OŽUJAK - NEPRONALAŽENJE LJUBAVI: Jedan od najromantičnijih mjeseci u cijelom zodijaku. Žude za dubokom ljubavlju koja nadilazi zemaljsko. Traže srodne duše koje će trajati do kraja vremena. Lako se zaljubljuju, a također im se često slamaju srce. Spremni su biti nježni i otvoreni, a ponekad drugi zlorabe tu ranjivost. Rođeni u ožujku nikada ne bi trebali prestati tražiti pravu ljubav, čak i ako se osjećaju obeshrabreno. Nemojte graditi zidove zbog prošlih razočaranja. Idealizirajte sebe na isti način na koji idealizirate svoje partnere - kada svu ljubav koju imate za podijeliti okrenete prema sebi, prava osoba će se pojaviti.
TRAVANJ - GUBITAK: Rođeni u travnju moraju biti najbolji u svemu što rade. Iznimno su kompetitivni do te mjere da izbjegavaju stvari u kojima nisu dobri kako ne bi podbacili. To može usporiti njihov rast i spriječiti ih da prihvate nove stvari koje život nudi. Izvrsni su u prevladavanju izazova, stoga se ne trebaju bojati gubitka i trebali bi naučiti da nas pogreške mogu oblikovati i ojačati.
SVIBANJ - FINANCIJSKA NESTABILNOST: Rođenima u svibnju vlada Venera, planet ljubavi, ljepote i novca. To znači da su jako zainteresirani za bogatstvo i financijsku stabilnost. Ovaj mjesec rođenja pomalo je paradoksalan: Rođeni u svibnju vrlo su marljivi, ali imaju i lijenu, rasipničku stranu. Brinu se da će njihova lijena strana preuzeti kontrolu ili da će ih želja za luksuzom natjerati da prekomjerno troše do točke propasti. Ali, izvrsni su u manifestiranju prilika za zaradu, tako da se ne moraju brinuti o financijskoj nestabilnosti.
LIPANJ - BITI NESHVAĆEN: Vodi ih Merkur, planet komunikacije. To čini lipanj jednim od najdruštvenijih i najrazvijenijih mjeseci rođenja. Jasna i učinkovita komunikacija vrlo im je važna, zbog čega nastaje njihov iracionalni strah od krivog shvaćanja. Ovo je mjesec Blizanaca, što nam govori da imaju višestruke osobnosti. Mogu pokazati jedno lice u javnosti, a drugo u privatnosti, što povećava njihov strah od krivog shvaćanja. No, mogu biti mirni znajući da su njihove komunikacijske vještine iznad većine drugih znakova.
SRPANJ - GUBITAK OBITELJI: Srpanj vlada četvrtom kućom godine, kućom doma i obitelji. Rođenima u ovom mjesecu zato su obiteljske veze od najveće važnosti pa je njihov najveći iracionalni strah gubitak voljene osobe ili da se nešto loše dogodi članu obitelji. Vrlo su osjetljivi i prihvaćaju tuđe osjećaje kao svoje, pa kada je voljena osoba povrijeđena, to ih boli. Također su vrlo zaštitnički nastrojeni i osjećaju se odgovornima za dobrobit članova svoje obitelji.
KOLOVOZ - RAZOČARANJE DRUGIH: Djeluju izuzetno hrabro i samouvjereno te vole biti u središtu pažnje. Spremni su čak i ispasti glupi ako to znači nasmijati druge ljude i oraspoložiti ih. Ali ono čega se boje više od svega jest razočarati druge. Žele ispuniti i nadmašiti tuđa očekivanja. Njihovi prijatelji i obitelji im znače cijeli svijet i nikada ne žele nikoga razočarati. Rođeni u kolovozu moraju se osloniti na svoje unutarnje samopouzdanje i znati da ako su zaista svoji, nikada neće razočarati svoje voljene. Svi griješe, ali ne moraju definirati tko su.
RUJAN - BOLEST: Rujan vlada šestom kućom zdravlja i samousavršavanja. To znači da su vrlo pažljivi u pogledu prehrane i vježbanja te vole dobru knjigu za samopomoć. Osobe rođene u rujnu iracionalno se boje bolesti. Po prirodi su brižne i mogu manji zdravstveni problem pretvoriti u terminalnu bolest u svojim mislima. Trebaju duboko udahnuti i uvjeriti se da izvrsno brinu o svom tijelu. Neke se bolesti ne mogu spriječiti, ali čine sve što mogu kako bi ostali zdravi.
LISTOPAD - POVREĐIVANJE TUĐIH OSJEĆAJA: Oni su mirotvorci godine, društveni leptirići koji prelijeću iz jedne grupe ljudi u drugu. Znaju kako upravljati prostorijom i učiniti da se svi osjećaju ugodno. Iako uživaju u malo drame, zapravo samo žele da se svi slažu. Mrze sukobe i ne mogu podnijeti kada je netko ljut na njih. Zato im je najveći iracionalni strah povrijediti tuđe osjećaje. Budući da su toliko svjesni tuđih osjećaja, malo je vjerojatno da će ih povrijediti. Priznat će svoje pogreške i ispričati se ako greškom kažu nešto bolno, a njihovi odnosi neće patiti.
STUDENI - ODBACIVANJE: Ovaj mjesec vlada osmom kućom intimnosti. To znači da iznad svega cijene svoje romantične veze. Imaju tvrdu vanjsku ljusku, ali duboko u sebi su vrlo nježni. Mogu djelovati hladno i grubo onima koji ih ne poznaju dobro, ali ispod površine su duboko osjetljivi i brižni. Često prvo odbacuju druge jer se toliko boje boli odbacivanja. Trebali bi naučiti malo se otvoriti, jer ako nitko nikada ne vidi njihovu unutrašnjost, neće znati što propušta. Svatko do neke mjere doživi odbacivanje, ali prava osoba vas neće napustiti.
PROSINAC - DOSADA: Vole istraživati i možda je ovaj mjesec rođenja onaj koji najviše voli putovati. Pod vlašću Jupitera, planeta širenja i optimizma, uvijek isprobavaju nove stvari i potiču se na rast. Ono čega se iracionalno boje je dosada ili zaglavljivanje. Mrze ideju da budu vezani i učinit će sve da to izbjegnu. Ali moraju zapamtiti da je potpuno u njihovoj kontroli da izbjegnu dosadu i stagnaciju. Uvijek znaju da je vrijeme za odlazak kada se osjećaju zaglavljeno i mogu vjerovati svojim instinktima.
