Mjesec rođenja otkriva kojeg se straha pothitno trebate riješiti

SIJEČANJ - NEUSPJEH: Osobe rođene u siječnju su među najambicioznijima i posvećenima poslu. Ne samo da im je važno biti uspješan, već žele i priznanje za svoja postignuća. Boje se neuspjeha više od svega, i to ne samo u karijeri. Užasno se boje neuspjeha u vezama, financijama, prijateljstvima ili bilo čemu drugom. Trebaju shvatiti da je u redu griješiti. Ne moraju uvijek biti 10 koraka ispred svih, a drugi ljudi ne moraju priznati njihove uspjehe da bi se računali. Ljudi rođeni u siječnju uvijek su iskreni i daju sve od sebe, i to je ono što je važno. | Foto: PROFIMEDIA