Mjesto na kojem se javljaju prištići otkriva stanje zdravlja

Tradicionalna kineska praksa, poznata kao "mien shiang" ili "čitanje lica", stara je tri tisuće godina i promatra lice kao svojevrsnu kartu organizma. Prema ovom vjerovanju, svaka zona lica energetski je povezana s određenim organom, a neravnoteža u tijelu manifestira se na koži u obliku prištića, crvenila ili suhoće.

Primjerice, čelo se povezivalo s probavnim sustavom i mjehurom, područje između obrva s jetrom, obrazi s dišnim sustavom, a nos sa srcem. Najpoznatija je veza između brade i čeljusti te hormonalnog i reproduktivnog sustava.

Međutim, važno je naglasiti da za ovakve izravne veze nema znanstvenih dokaza. Suvremena medicina i dermatološka istraživanja nisu uspjela potvrditi da prištić na čelu ukazuje na probleme s probavom ili da akne na nosu signaliziraju bolest srca. Mnogi stručnjaci, poput dermatologinje Leslie Baumann, takav pristup smatraju pseudoznanošću, ističući da se uzroci akni temelje na potpuno drugačijim mehanizmima.

Što kaže suvremena dermatologija

Moderna dermatologija nudi praktičnija i znanstveno utemeljena objašnjenja za pojavu akni na specifičnim područjima. Iako lokacija ne otkriva stanje unutarnjih organa, ona može pružiti korisne tragove o mogućim vanjskim i unutarnjim okidačima.

Čelo i linija kose: Vanjski neprijatelji i stres

Akne na ovom području najčešće su posljedica vanjskih čimbenika. Teški i masni proizvodi za kosu, poput voskova, gelova i ulja, mogu se prenijeti na kožu i začepiti pore, uzrokujući stanje poznato kao *pomade acne* ili *acne cosmetica*. Sličan učinak ima i znoj, osobito ako se nakuplja ispod kapa, šešira ili sportskih traka za glavu. Trenje i pritisak materijala na kožu mogu izazvati takozvane *acne mechanica*. Ne treba zanemariti ni ulogu stresa, koji potiče pojačano lučenje sebuma (prirodnog ulja kože), čineći T-zonu, koja uključuje čelo, idealnim mjestom za razvoj upala.

Obrazi: Cijena svakodnevnih navika

Za razliku od tradicionalnih teorija koje akne na obrazima povezuju s plućima, dermatolozi ističu ulogu bakterija i vanjskih iritansa. Prljavi ekrani mobitela, nečiste jastučnice, prljavi kistovi za šminku i često dodirivanje lica rukama glavni su krivci za prijenos bakterija, masnoća i nečistoća na osjetljivu kožu obraza. Redovito čišćenje predmeta koji dolaze u doticaj s licem i svjesno izbjegavanje dodirivanja kože može značajno smanjiti pojavu prištića na ovom području.

Brada i linija čeljusti: Jedina točka slaganja

Područje donjeg dijela lica jedina je zona gdje se moderna znanost donekle preklapa s tradicionalnim vjerovanjima. Pojava akni na bradi i duž linije čeljusti snažno je povezana s hormonalnim fluktuacijama. Ove promjene osobito su izražene kod odraslih žena, a prema podacima [Američke akademije dermatologije, hormonalne akne su čest problem. Fluktuacije hormona, posebice porast androgena prije menstrualnog ciklusa, tijekom trudnoće ili menopauze, potiču žlijezde lojnice na pojačanu proizvodnju sebuma. To dovodi do začepljenja pora i stvaranja dubokih, bolnih i cističnih akni koje je često teže liječiti od uobičajenih prištića.

Uzroci su kompleksni, a ne zemljopisni

Bez obzira na to gdje se pojavljuju, akne su kompleksno stanje na koje utječe više faktora. Glavni uzroci uključuju prekomjernu proizvodnju sebuma, nakupljanje mrtvih stanica kože koje začepljuju pore, prekomjerni rast bakterije *Cutibacterium acnes* te upalne procese u koži. Uz to, veliku ulogu igraju genetika, stres, ali i prehrana. Iako veza nije univerzalna, neke studije pokazuju da prehrana bogata šećerom i mliječnim proizvodima kod nekih osoba može pogoršati stanje.

Zaključno, promatranje uzoraka pojavljivanja akni na licu može poslužiti kao koristan alat za prepoznavanje mogućih okidača. Ako primijetite da se prištići pojavljuju uz liniju kose nakon korištenja novog proizvoda za kosu, logično je posumnjati u njega. Ipak, "mapiranje lica" ne može i ne smije zamijeniti stručni medicinski savjet. Za točnu dijagnozu i adekvatno liječenje, koje može uključivati lokalnu terapiju, oralne lijekove ili promjenu životnih navika, ključan je pregled kod dermatologa.





*Uz korištenje AI-ja