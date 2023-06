Mlada isprobala 137 vjenčanica dok nije pronašla onu pravu: 'Fotkala sam svaku od njih'

Buduća mladenka Jac Vanek snimila je video za društvene mreže u kojem je priznala broj vjenčanica koje je probala dok nije našla onu savršenu. Osim što je otkrila vrtoglavi broj 137, sve je te vjenčanice fotografirala na sebi i ubacila fotke u video.

- Još nisam sigurna trebam li biti impresionirana ili bi me trebalo biti jako sram - kroz šalu je rekla mladenka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vanek će se udati u rujnu u Francuskoj, a njezin je video pogledalo pola milijuna ljudi.

- Pravih vjenčanica bilo je 133, a dodatne četiri haljine su za ceremonije i događaje koje idu uz samo vjenčanje - otkrila je.

Jac je na početku svoje potrage imala specifičnu haljinu u mislima, s dubokim 'V' izrezom i zvonolikim rukavima, no ubrzo je shvatila da to nije to što želi.

- Probavajući tolike haljine, shvatila sam da bih za vjenčanicu voljela imati neku koja inače nije mog klasičnog stila. Kroj haljina koje inače nosim mi se činio previše poznat, u takvima se nisam osjećala posebno. Zato sam izabrala nešto potpuno drugačije - ispričala je za Insider.

Vanek je posjetila ukupno devet salona s vjenčanicama, a ispričala je da su joj se sve činile vrlo sličnima i dosadnima.

- Znam da se 137 haljina čini kao prevelik broj, ali zbilja sam uživala u isprobavanju - zaključila je.