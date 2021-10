Recepcionarka koja je htjela 'ljeto seksa' nakon što nije imala nikakav intimni kontakt tijekom cijele izolacije, otkrila je kako se osjećala 'potpuno oslobođeno' nakon što je imala prvi seks u troje u klubu.

Laura (24) iz Londona, pojavila se u emisiji 'Moja prva trojka', koja se prikazala na britanskom Kanalu 4.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko traje idealni seks?

Emisija vodi ljude na njihovo 'putovanje' do prvog grupnog seksa i prikazuje panseksualnog voditelja podcasta koji se nada da će imati trojku s dva prijatelja bilo kojeg spola, heteroseksualni par koji traži ženu koja će im se pridružiti u spavaćoj sobi i homoseksualnog muškarac koji želi začiniti svoj seksualni život.

Dok Laura kaže da je '100 posto hetero', ona u emisiji otkriva da želi seks s muškarcem i ženom jer 'ne bi znala što bi s dva muškarca'.

- Bit će to apsolutno ljeto seksa - rekla je pred kamerama.

- Zašto ne, ljudi već godinu dana nemaju nikakve seksualne avanture. Mislim da će to biti tako divlje iskustvo - izjavila je.

- Prije nekoliko godina bila sam na jednoj seks zabavi. Te noći nisam imala nimalo samopouzdanja, nisam htjela ni da me vide u toj odjeći u kojoj sam bila - ispričala je.

- Ali kad sam otišla sa zabave, to je bio početak nove mene. Osjećao sam se tako oslobođeno, seks u troje će me još više osloboditi - zaključila je.

- Idealna trojka za mene bi bili muškarac i žena. Dva muškarca bi bila previše, ne znam kamo bi sve to otišlo - objasnila je.

- Nikada ne bih imala seksualno iskustvo samo sa ženom, ovo je jedna potpuno nova dinamika. Moraš sve probati jednom - rekla je.

Laura je odlučila otići na zabavu sa svojim prijateljem Jackom s kojim ponekad ima seksualne odnose. Rekao je da želi biti uključen u njezin prvi put, ali recepcionarka je htjela da joj opcije ostanu otvorene.

- Za mene će to biti ili s parom ili s još jednom ženom - kaže ona Jacku.

- Kako ćemo ovo odigrati? Ne znam što da radim u ovoj situaciji, ne znam što trebam raditi sa ženom - dodala je.

Laura je rekla da se na ovo odlučila radi sebe, ali da je povela i Jacka jer bi mu bilo strašno da ga je isključila iz ovog iskustva.

Spremajući se za seks zabavu u klubu Killing Kittens Laura je rekla da će to biti noć u kojoj će imati svoj prvi seks u troje.

- Prilično sam nervozna što ću prvi put imati seks i sa ženom - kaže i dodaje da cijeni privlačnu ženu, ali da ju seksualno ne privlači.

- Ovo bi mogao biti ili prvi i posljednji put ili početak nečeg novog - dodaje.

Obukla je crni kožni korzet i čarape, ali je izostavila gaćice te je stavila crnu čipkastu masku oko očiju.

- Ideja je da dođete u donjem rublju, a prilično je zastrašujuće biti tako izložen pred puno nepoznatih ljudi - kaže.

- Već sam bila na sličnim zabavama, ali davno je to bilo. Moraš se mentalno pripremiti i biti spreman, a to je jedan od razloga zašto vodim Jacka. Najviše nervoze mi potiče mogućnost da mi se neće svidjeti. Jednom prilikom me muškarac toliko potezao za kosu da sam mislila da će mi iščupati skalp - ispričala je.

- Tri puta sam mu rekla da prekine i nije prestao. Dobila sam slom živaca - ispričala je.

- Tako nešto bi mi uništilo cijelo iskustvo - dodala je.

- U tome je cijela poanta ovakvih zabava, mora postojati pristanak i granice se poštivaju. Svi vas gledaju, svjesni ste da možete završiti s bilo kime tamo, a napetost je sve veća i veća. Kad netko počne, svi slijede njegov primjer, ljudi su se seksali posvuda - rekla je.

Nakon što je napustila klub, rekla je kamerama kroz blistavi osmijeh: 'Imala sam prvi seks u troje. Bilo je nevjerojatno'.

- Nisam mislila da će se to dogoditi sve dok se nisam našla u toj situaciji - rekla je i objasnila da je imala seks u troje s Jackom i još jednom ženom.

- Seks smo inicirale mi žene, a ne muškarac, što uopće nisam očekivala da će se dogoditi. Ta druga žena je bila šokirana kad sam joj rekla da mi je prvi put. Što je stvarno super za moj ego. Seks je bio bolji nego što sam maštala, najviše iz razloga što se spontano dogodio - rekla je.

- S obzirom na moju seksualnost, ovo iskustvo me definitivno natjeralo da sve preispitam. Jesam li biseksualna - rekla je i dodala da je odgovor na pitanje potražila na internetu i da se ispostavilo da je biseksualka.

- Ali ja se tako ne osjećam. To se dogodilo u žaru trenutka i u tom okruženju. Imala sam fantaziju koju sam ispunila i mogućnost da to ponovo napravim jako osnažuje - objašnjava.

- Zapravo se osjećam moćnije. Da, tako se osjećam. To je definitivno prava riječ. Tako se osjećam nakon što sam se odlično provela i ne žalim za ničim. Pa ću to vjerojatno i ponoviti - zaključila je za Daily Mail.