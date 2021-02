Tako možete kupiti i zobeno, rižino ili kokosovo mlijeko. Svaki od brendova ima svoje različitosti koje utječu na okus finalnog proizvoda, no u konačnici je i dalje riječ o procesiranom proizvodu koji bi morao glumiti životinjsko mlijeko, piše TheTakeout.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto mlijeko ne treba čuvati u vratima hladnjaka

No rijetki su svjesni da kupovna biljna mlijeka mogu izraditi sami kod kuće, a za to im tek treba običan blender, voda i osnovni sastojak. Za izradu mlijeka od indijskih oraščića, koji imaju relativno neutralan okus, ne trebaju vam nikakvi skupi dodaci ni uređaji.

Šaku oraščića namočite u vodi. Nakon nekoliko sati oni postaju dovoljno mekani da ih možete samljeti u bilo kojem blenderu. Domaće mlijeko od indijskih oraščića ima svilenkastu glatku teksturu i nenametljiv okusni profil koji funkcionira jednako dobro kao dodatak kavi, žitaricama ili u milkshakeu.

Dodatno, možete izraditi i vrhnje. Tako Isa Chandra Moskowitz u veganskoj kuharici Isa Does It navodi da sameljete dio sirovih namočenih oraha u jednom ili dva dijela vode. No umjesto omjera 1 : 2, za izradu najukusnijeg mlijeka možete koristiti omjer 1 : 4 kako bi smjesa nalikovala viskoznosti obranog mlijeka.

Rezultat je daleko bolji od bilo kojeg kupovnog mlijeka. Okus je sladak i bogat, ali nije agresivan kao što je kod nekih zobenih ili sojinih mlijeka.

Mlijeko koristite odmah nakon što ste ga izradili jer sadrži dozu prozračnosti koju nećete osjetiti u proizvodu iz tetrapaka. Također, ne sadrži konzervanse, agente za geliranje niti vam treba pasterizacija pa imate punoću arome. Samo sirovi indijski oraščić, voda i možda kapljica javorovog sirupa.

Recept za izradu mlijeka od indijskih oraščića

Sastojci su dovoljni za četiri šalice

Umočite oraščiće u vodu i ostaviti najmanje dva sata, a idealno je ostaviti ih preko noći. Ako nemate vremena ili ste ih zaboravili namočiti, možete ih skuhati u kipućoj vodi 10 - 15 minuta dok ne omekšaju. Iscijedite ih, a potom ih prebacite u blender dodajući svježu vodu i ostale sastojke ako ih koristite.

Blendajte na najvećoj brzini oko dvije minute. Možda su na dnu preostali neki veći komadići, pa u tom slučaju promiješajte tekućinu i blendajte još 30 sekundi. Ako vam komadići mogu zasmetati, procijedite mlijeko kroz sito. U hladnjaku može stajati do tjedan dana.