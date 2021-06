Neki od nas su noćne ptice, a neki jutarnji tipovi. No unatoč razlikama u našim navikama spavanja, neki pokušavaju partneru prilagoditi svoje vrijeme spavanja, dok neki pak ne vide zašto bi to trebali učiniti. Zbog toga su istraživači odlučili natjerati parove da odlaze na spavanje u isto vrijeme, što to rezultiralo boljim ishodom nego što su očekivali.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubavna priča Željke i Marija

U nastavku saznajte zašto biste vi i vaš partner trebali ići na spavanje u isto vrijeme i kako to može doprinijeti vašoj vezi.

1. Šaputanje i maženje postat će dio vaše svakodnevice

Svatko žudi za maženjem i šaputanjem sa voljenom osobom. Ali koliko nas zapravo ima vremena za to? Zato će vam zajednički odlazak na spavanje omogućiti svakodnevno maženje i čak malo dodatnog vremena za razgovor o vašem danu. Također, znanost kaže da maženje oslobađa neurotransmiter oksitocin. To vam pomaže da se zbližite s partnerom i osjećate se zadovoljnijima.

2. Može pomoći u rješavanju problema i nesuglasica

Ponekad se najmanje stvari mogu pretvoriti u nesuglasice i ako ih predugo ostavljamo po strani i u potpunosti ne riješimo, danima ćemo biti u lošem raspoloženju. No kada istovremeno odete spavati s partnerom, imat ćete priliku razgovarati o tim nesuglasicama i problemima i shvatiti ih. To ća vam pomoći da imate bolje jutro i dobar san bez nervoze.

3. Pomaže i u sinkronizaciji s partnerom

Odlazak na spavanje u isto vrijeme kad i vaš partner pomoći će vam da se zajedno prilagodite jedno drugome, postanete sinkronizirani te ćete se osjećati ugodnije. Također ćete tako izbjeći nepotrebno buđenje kada jedan od partera probudi drugog zbog kasnijeg dolaska u krevet, što može dovesti do buđenja u lošem raspoloženju.

4. Poboljšava vaše fizičko zdravlje

Zajednički odlazak na spavanje nije dobar samo zbog povezanosti, već i zbog vašeg tijela. Tako vam se može smanjiti krvni tlak, ojačat ćete imunološki sustav i smanjiti upale u tijelu.

5. Dobro je za mentalno zdravlje

Uz fizičko, poboljšat će se vaše mentalno i emocionalno zdravlje. Odlazak na spavanje u isto vrijeme može smanjiti anksioznost i pomoći vam da se osjećate bolje i opuštenije. Na kraju će vam biti lakše razgovarati s partnerom, a pomoći će vam i da si popravite dan i budete sretniji, piše Bright Side.