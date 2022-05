Mnogi koriste češnjak pogrešno cijeli život - i tako mu nesvjesno smanjuju dobrobit za zdravlje

Češnjak uvijek nasjeckajte desetak minuta prije jela ili dodavanja u hranu, savjetuju stručnjaci, jer ćete tako maksimalno iskoristiti ono najbolje iz njega. Upravo u ovome mnogi ljudi griješe - češnjak nasjeckaju i odmah pojedu ili dodaju jelu.

- Prije korištenja režnjeve češnjaka nasjeckajte ili pritisnite i ostavite ih stajati najmanje pet, a najbolje 10 minuta. Toliko je vremena potrebno da se sintetizira ljekoviti spoj alicin. Nakon što je češnjak odstajao pripremajte ga pet do 15 minuta na niskoj ili srednjoj temperaturi kako bi sačuvali hranjive tvari. To su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije - savjetuje u Hrvatskom zavodu ua javno zdravstvo HZJZ.

- Češnjak sadrži preko dvjesto biološki aktivnih tvari - rekla nam je Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita

Najmoćniji sastojak bijelog luka upravo je alicin, spoj za kojeg su brojna istraživanja pokazala da smanjuje rizik od nastanka gripe i prehlade, a nalazi se u svježem češnjaku. Alicin je ujedno zaslužan za prepoznatljiv miris bijelog luka.

- Alicin posjeduje čudesno antibakterijsko, antivirusno, antigljivično, antiparazitsko i antioksidacijsko djelovanje. Koristi njegove konzumacije su višestruke - pojasnila je Olja Martinić.

- Mladi bijeli luk ima intenzivan miris i ekstremno je bogat C vitaminom. Osušeni luk nema miris i bez problema ga možemo čuvati u kuhinji. Sve dok ga ne zarežemo. Tada alin pod djelovanjem enzima prelazi u alicin koja je zapravo najpoznatija komponenta bijelog luka čija blagotvorna svojstva su među prvima dokazani. Mi u dijetetici jako dobro znamo koliko napora se ulaže u reguliranje dva markera kardiovaskularnih oboljenja, a to su homocistein i C –reaktivni protein. Zahvaljujući sustavnom unosu oko 3 do 5 g bijelog luka znatno se može poboljšati razina ovih vrijednosti - dodala je.

Stručnjakinja napominje da je šarac najbolja domaća vrsta češnjaka koji se uzgaja u našim krajevima. Bijeli luk je neizostavan dio svake kuhinje, jer se kao začin koristi u pripremi mnogih jela.

Danas je uvriježen kao prirodni antibiotik koji pomaže organizmu da se odupre raznim bolestima, a najbolje ga je jesti sirovog, a njegov neugodan miris lako možete ukloniti limunovim sokom, jabukom, mentom, mlijekom, grickanjem zrna kave ili konzumiranjem u kombinaciji s maslinovim uljem.

- Iako se po mirisu koji širi bijeli luk ne bi reklo, on spada u familiju ljiljana. Daleko je najrasprostranjeniji i gotovo sveprisutan u svjetskoj dijetetici. Čuvao je pomorce, vojnike, putnike, oporavljao bolesnike i čuvao od zla - pojasnila nam je Martinić i dodala da se u jednom češnju nalazi veliki broj korisnih sumpornih spojeva.

Ako ga svakodnevno uvrstite u prehranu osjetit ćete njegove mnoge blagodati. Bijeli luk pomaže u regulaciji krvnog tlaka, apsorbira željezo u organizmu i preporučuje se anemičnim osobama. Koristi se kod problema sa žuči, smanjuje rizik od masne jetre i umanjuje nakupljanje plaka u arterijama. Prevenira srčani i moždani udar. Regulira razinu šećera u krvi i smanjuje učestalost naglog pada i rasta njegove razine, zbog čega je odličan za dijabetičare.

Izvor je cinka, vitamina B, A i C, bogat je fosforom, bakrom i željezom, mineralima koji su potrebni kako bi organizam funkcionirao pravilno, a sadrži i mnogo antioksidanata koja štite naš organizam od raznih oštećenja.

Ima protuupalno djelovanje, pomaže u ublažavanju bolova, naticanja i crvenila, a ujedno je i antimikotik. Koristi se i za liječenje problematične kože, posebice za ublažavanje akni. Pomoću bijelog luka možete ukloniti i višak kilograma jer on pomaže u sagorijevanju masti.

