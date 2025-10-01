Obavijesti

Lifestyle

'PONOSNIJI' MUŠKI PONOS

Mnogi muškarci oduševljeni su zbog 'Ozempic penisa' - liječnici objasnili o čemu se radi

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Dreamstime

Pojam 'Ozempic penis' u posljednjim je mjesecima postao viralni hit na društvenim mrežama, a sada su liječnici odlučili stati na kraj bizarnim teorijama

Nedavno istraživanje pokazalo je da se prosječna veličina muškog spolnog organa u Velikoj Britaniji povećala za 1,2 cm između 2022. i 2024. godine. To je odmah potaknulo glasine da popularni lijek za dijabetes i mršavljenje, Ozempic, može 'povećati' penis.

No istina je puno prizemnija, piše UNILAD. Ozempic se primarno koristi kod osoba s tipom 2 dijabetesa za regulaciju šećera u krvi, iako ga mnogi koriste upravo zbog skidanja kilograma, ali stručnjaci tvrde da nema nikakvog čarobnog rasta penisa.

- Nisam svjesna ikakvih podataka koji bi pokazali da ti lijekovi povećavaju penis. Ono što se događa jest da, kad muškarci smršave, njihov penis izgleda veći. Masnoća koja se nakuplja u području pubisa smanjuje se gubitkom kilograma i tada se penis više 'otkriva' - objasnila je dr. Jen Caudle, poznata i kao 'američka obiteljska doktorica'.

- Muški penis s godinama optički postaje kraći zbog masnih naslaga i povećane prostate koja ga povlači prema tijelu. Dakle, kad ljudi smršave, penis jednostavno izgleda veći - rekao je urolog dr. Richard Viney za Diabetes.co.uk.

Drugim riječima – nema čudotvornog povećanja, sve je stvar optičke iluzije.

Farmaceutski div Novo Nordisk, proizvođač Ozempica, poručio je da je sigurnost pacijenata na prvom mjestu te da se lijekovi trebaju koristiti isključivo za odobrene indikacije i pod liječničkim nadzorom.

