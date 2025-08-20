Ozempic vulva: Nova nuspojava koja zabrinjava mnoge žene

Ozempic vulva je nadimak koji su žene smislile kako bi opisale određene promjene na području genitalija dok koriste GLP-1 lijekove poput Ozempica, Wegovyja ili Mounjara. Iako proizvođači lijekova to službeno ne priznaju, sve više korisnica dijeli svoja iskustva, a stručnjaci na to sada obraćaju pažnju.

- Brzina gubitka težine može uzrokovati vidljivo opuštanje kože, mlohavost i bore po cijelom tijelu. Sva područja tijela mogu pokazati vidljive promjene kože kao odgovor na ovaj značajan gubitak težine, uključujući donji trbuh, pubičnu kost te unutarnje i vanjske usmine - rekla je dr. Sherry Ross, ginekologinja iz Santa Monice i autorica knjiga „She-ology” i „She-ology, the She-quel”.

Zašto se to događa i kako?

Vagina je okružena s dva para „usana” ili kožnih nabora. Labia majora su vanjski, veći nabori, dok su labia minora unutarnji, manji nabori. Oni se protežu od zaobljenog, masnog područja iznad pubične kosti. Neke korisnice GLP-1 lijekova žalile su se da je njihov gubitak težine doveo do smanjenja volumena labia majora, što je uzrokovalo da izgledaju spljošteno ili uvelo.

Pomoć može pružiti postupak „puffinga” (popunjavanja) usana. Taj postupak vraća volumen i punoću labia majora pomoću dermalnih filera ili presađivanja masnog tkiva.

Ozempic vulva nije medicinska dijagnoza; već je to izraz koji žene koriste kako bi opisale neočekivane promjene na svom vaginalnom području nakon uzimanja lijekova. Ozempic je široko korišten lijek za mršavljenje i dijabetes, ali neke žene koje ga uzimaju prijavljuju iznenađujuće i osjetljive nuspojave. Te promjene uključuju opuštanje kože, suhoću, slabost mišića, gubitak punoće, promjene u iscjetku pa čak i slabost zdjelice.

Iako to može zvučati iznenađujuće, stručnjaci kažu da su te promjene često povezane s brzim gubitkom težine, hormonskim promjenama i promjenama u hidrataciji.

Ozempic vulva - problemi

Medicinski stručnjaci ističu tri glavna problema povezana s tim fenomenom:

Opadanje ili ostarjeli izgled usana: Brzi gubitak masnog tkiva može smanjiti „jastučić” u vanjskim usnama i pubičnom području, što uzrokuje da izgledaju „spljošteno”, naborano ili postarjelo.

Brzi gubitak masnog tkiva može smanjiti „jastučić” u vanjskim usnama i pubičnom području, što uzrokuje da izgledaju „spljošteno”, naborano ili postarjelo. Slabost zdjelice i opuštenost vagine: GLP-1 lijekovi ne smanjuju samo masnoće; oni također mogu dovesti do gubitka mišićne mase, uključujući i mišiće zdjelice. Žene mogu osjetiti smanjenu čvrstoću ili opuštenost, što utječe na udobnost i seksualno iskustvo.

GLP-1 lijekovi ne smanjuju samo masnoće; oni također mogu dovesti do gubitka mišićne mase, uključujući i mišiće zdjelice. Žene mogu osjetiti smanjenu čvrstoću ili opuštenost, što utječe na udobnost i seksualno iskustvo. Suhoća i vaginalna iritacija: Dehidracija zbog gastrointestinalnih nuspojava poput mučnine ili proljeva, zajedno s hormonskim promjenama koje smanjuju prirodnu lubrikaciju, mogu dovesti do suhoće i nelagode.

Ostali povezani simptomi uključuju promjene u vaginalnom iscjetku, mirisu i infekcije, budući da može biti narušena ravnoteža mikroorganizama u vagini.

Pravo iskustvo

Kako je izvijestio The Sun, 30-godišnja Paige Osprey primijetila je opuštanje svojih usana nakon što je izgubila 19 kilograma uz pomoć injekcija za mršavljenje poput Ozempica. Čak je spomenula i pojavu tzv. „cameltoe” efekta u uskoj odjeći, što je doživjela kao neugodno i uznemirujuće. Promjene su utjecale na njezinu intimnost i samopouzdanje. Kako prenosi The Sun, Paige se odlučila za postupak popunjavanja usana pomoću hijaluronskog filera, koji neki zovu „drugi filer za usne”, te kaže da joj je to vratilo volumen, samopouzdanje, pa čak i obnovilo njezin seksualni život.