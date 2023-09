Mnogi parovi se rastaju tijekom ova dva mjeseca: Znate li koja?

Podaci pokazuju da postoji sezonski, polugodišnji vrhunac u zahtjevima za razvod. Istraživanje su sastavili izvanredni profesor sociologije Julie Brines i doktorski kandidat Brian Serafini te tvrde da bračni parovi često podnose zahtjev za razvod nakon zimskih i ljetnih praznika.

No, vrhunac rastava prema istraživanju su tijekom ožujka i travnja.

- Ljudi su skloni ići na praznike s većim očekivanjima, smatraju da je to neki novi početak, sve su to zapravo ciklusi optimizma, u nekom smislu. No, naravno, taj optimizam nestaje nakon praznika te se ljudi odluče na rastavu - komentirala je Brines.

Svatko tko je bio u dugoj vezi može reći da je preživljavanje praznika ponekad teško. Podaci Sveučilišta u Washingtonu pokazuju da ljudi oklijevaju podnijeti zahtjev za razvod braka tijekom praznika - možda smatrajući ta vremena svetim - ali kada praznici završe, prepreke više nema.

Vrhunac podnošenja razvoda u kolovozu dolazi odmah nakon ljetne stanke, ali postoji i 'prazan hod' između Nove godine i ožujka. Brines i Serafini vjeruju da je ovo odgađanje više posljedica logistike nego bilo čega drugoga, napominjući da parovi koji su se odlučili razići nakon Nove godine još moraju odvagnuti financijska pitanja, pronaći odvjetnike i nositi se s činjenicom da su upravo proveli posljednji Božić zajedno.

Uloga koju financije igraju u vremenu podnošenja zahtjeva za razvod također je značajna.

Istraživači Sveučilišta u Washingtonu prvotno su istraživali posljedice nedavne recesije na 'bračnu stabilnost'. Međutim, nakon što su vrhunci podnošenja zahtjeva za razvod postali vidljivi, Brines i Serafini također su primijetili male varijacije u podacima vezanim uz recesiju.

Što nam sve to otkriva? Nešto što možda već znamo: praznici mogu biti smrtonosni za vezu. U blagdane uvijek ulazimo s velikim očekivanjima.

- Ovo će biti najbolji ljetni odmor ikada ili ovaj Božić će biti nevjerojatan. Možda su to ipak prevelika očekivanja. Međutim, kada blagdani završe, ostat će samo tužna stvarnost koja se cijelo vrijeme skrivala iza blagdanskog raspoloženja - zaključili su, piše Your Tango.