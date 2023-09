On ima 69 godina, a ona 25: 'Nije istina da je sa mnom zbog novca, u braku smo i volimo se'

Imam 69 godina, a moja žena Rona 25. Mnogi prijatelji i članovi obitelj su mi okrenuli leđa, ali ovo je prava ljubavna priča, kaže Joop Evers i dodaje kako većina ljudi misli da ga ona iskorištava i s njim je zbog novca.

Joop je podrijetlom iz Nizozemske i već je jednom bio u braku u kojem je dobio dvoje djece. Sada sa mladom suprugom živi u njezinom rodnom gradu Bacolodu, na Filipinima gdje su ih dobro prihvatili i ne osuđuju ih zbog velike razlike u godinama.

- Na Filipinima su razlike u godinama prihvaćene. Više nisam u kontaktu sa svojom obitelji i većinom prijatelja. Kad sam im rekao za svoju vezu, jednostavno su odbili prihvatiti moju ženu zbog toga što je mlada. Ja sam bio razveden muškarac s dvoje djece pa je to bila velika promjena, ali ovo je moj život i oni su odlučili da me žele prihvatiti - nastavio je.

Neki su, kaže, optuživali Ronu da koristi Joopa kako bi dobila zelenu kartu i novac, ali on uporno tvrdi da to nije tako.

- Dob je samo broj i znam da ljudi misle da je ovo zbog zelene karte ili novca, ali Rona nikada nije tražila novac osim ako nije bio za pomoć drugim ljudima koji su bili potrebiti jer su se našli u očajnoj situaciji. Ovo je prava ljubavna priča, a ne pokušaj dobivanja novca ili zelene karte. To je prava ljubav, znam da ljudi neće vjerovati, ali toliko je ljubavi i razumijevanja među nama - dodao je.

- Ona ne želi zelenu kartu, kakva zelena karta pa ja sam iz Nizozemske, tamo toga nema. Nije nas briga što ljudi misle ili govore, to je naš život i stvarno smo sretni zajedno. Ovakva razlika u godinama nije problem ni za mene ni za Ronu, ona je sretna što ima iskusnog partnera koji stabilan i voli je takvu kakva jest - napomenuo je.

Započeli su vezu nakon što joj je Joop poslao poruku na Facebooku. Bio ju je, kaže, ranije primijetio dok je putovao na Filipine u posjet svom bratu.

Neko vrijeme su se dopisivali, a potom je ona doputovala do njega kako bi ga osobno upoznala.

- Često sam putovao na Filipine jer sam radio za svjetsku organizaciju pozivnih centara. Posjećivao sam i svog brata koji živi tamo sa ženom, tako da dobro poznajem zemlju. Dakle, povezali smo se preko Facebooka, imali smo neke zajedničke prijatelje - prisjetio se.

- Počeli smo komunicirati prije četiri godine, a kad je Rona doletjela do mene, bio je to veliki kulturološki šok za nju. Nizozemska je toliko različita od Filipina. Ja poznajem ljude i kulturu Filipina, ali ona nikada nije bila u Europi, tako da je to bio lijep susret, ali puno toga je trebalo prilagoditi - dodao je.

Joop smatra da su neki ljubomorni na njihovu vezu i često zure u njih kad su zajedno u javnosti.

- Kad idemo u trgovačke centre, na primjer, mnogi nas gledaju, jer je ona tako mlada, ali i odijeva se drugačije od ostalih Filipinaca - rekao je Joop.

- Sve što nam je rečeno negativno dolazi zapravo iz ljubomore, ali mi smo sretni. Ovo je bolji život za nju, ali je i bolji život za mene - kaže Joop.

I Rona je prokomentirala situaciju u kojoj se nalaze.

- Moja obitelj daje veliku podršku našoj vezi. Očito je da je razlika u godinama puno normalnija na Filipinima, pa su nas ovdje ljudi uvijek podržavali bez obzira na sve. Nije me briga što ljudi govore o nama, ja ga jako volim. Mi smo dobri ljudi, volimo ljude i brinemo za njih i samo želimo tu ljubav dobiti nazad - rekla je Rona, a prenosi Daily Mail.