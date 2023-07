Mnogi tek sad shvaćaju zašto se aplikacija Tinder baš tako zove i koje je pravo značenje imena

Tinder postoji od 2012. godine i dom je za nevjerojatnih 75 milijuna beznadnih romantičara diljem svijeta. Ipak, mnogi korisnici su tek sada shvatili pravo značenje naziva aplikacije koja ih poziva da kliznu udesno ili ulijevo kako bi pronašli idealnog partnera.

Kada su je tek lansirali na tržište, aplikacija se zvala MatchBox. Nakon što su shvatili da je naziv previše sličan tvrtki Match.com, odlučili su to promijeniti.

Suosnivači Sean Rad, Justin Mateen i Whitney Wolfe smislili us novi naziv - Tinder. Ali zašto Tinder? I što to znači? To muči brojne korisnike na internetu.

"Što znači riječ 'Tinder'?" - pitao je jedan od korisnika.

"Kako je aplikacija Tinder dobila ime? - nadovezao se drugi.

Prema Brit+Co, suosnivači su počeli smišljati imena slična MatchBoxu kada su naišli na Tinder, piše The Sun.

- Ono što je počelo kao MatchBox na kraju je postalo Tinder nakon što su osnivači konzultirali rječnik. Ostali su pri temi vatre, a svidjela im se ideja da njihova aplikacija može stvoriti romantičnu iskru - stoji u objašnjenju,

Obrazlažući dalje, jedan od korisnika je objasnio značenje riječi.

- Riječ 'tinder' odnosi se na početak vatre i korištenje malih predmeta koji se mogu zapaliti da se pokrene iskra, pa bi drugo značenje riječi bilo potpaljivanje. Dakle, Tinder je savršeno ime jer veza treba male komadiće drva, grančice, grane - iskru, da bi se pokrenula. Tinder se koristi za paljenje vatre, ali ako vatra nastavi gorjeti, toj će vatri trebati više od pokretanja Tindera - objasnio je korisnik.

- Riječ 'tinder' je nešto što se koristi za paljenje i očuvanje vatre. Može biti paljenje, može biti neka vrsta magičnog praha za oružje, može biti bilo koji zapaljivi predmet ili tvar. Dakle, asocijacija je jasna. Tinder je zapaljiva tvar za paljenje plamena seksa i ljubavi između dvoje ljudi. Pametno ime - zaključio je korisnik.