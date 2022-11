'Na Tinderu sam naučila neke važne stvari o samopouzdanju'

Nikad nisam koristila Tinder do prošlog ljeta. Dobila sam ljetnu praksu u inozemstvu i preselila sam se u novi grad u kojem nisam nikoga poznavala, ispričala je neimenovana žena za Your Tango i nastavila:

Prijatelj mi je preporučio da koristim tu aplikaciju za upoznavanje ljudi kako ne bih bila previše usamljena ili preopterećena.

Za početak, dvoumila sam se oko aplikacije jer nisam baš imala samopouzdanja u pogledu svog izgleda. Prihvatila sam činjenicu da nisam baš fotogenična.

Ali nakon što sam dva vikenda provela sama kod kuće, zaključila sam da to više nije tako loša ideja.

Stoga sam u odjeljku s biografijom napisala: 'Tražim prijatelja koji bi bio dovoljno ljubazan da mi pokaže grad.'

Možda sam tu pogriješila napisavši da želim konkretno 'prijatelja' ili to da sam nova u gradu jer se moje iskustvo pokazalo potpuno drugačijim od onoga što sam očekivala.

Naišla sam na niz različitih tipova koje sam i očekivala vidjeti na aplikaciji. Govorim o muškarcima koji odmah pošalju poruku tražeći da se nađemo, kao i onim prezgodnim frajerima koji nikad ne bi mene odabrali za sudar. Ali, svejedno sam ih označila samo iz zabave.

Međutim, naišla sam i na dečke za koje sam iskreno mislila da bi moglo biti nečeg između nas.

Činilo se da su otvoreni, zabavni, zgodni i općenito tipovi s kojima bih mogla provoditi vrijeme. Problem je bio što se nisam 'podudarala' s ni s jednim od tih tipova.

Naravno, moglo je biti da me nisu dohvatili u hrpi karata (bar sam se tako tješila). Ipak, taj osjećaj čekanja i shvaćanja da se mom tipu muškarca možda ne sviđa kako izgledam - bilo je previše za mene.

Osjećala sam se kao neprivlačan trol kad nisam dobila nijedno podudaranje u prvim 12 sati nakon što sam se upisala na stranicu. Zbog toga sam sumnjala da bih ikada mogao privući ikoga tko je moj tip.

Je li moguće da 'moj tip' nije pravi tip za mene?

Činjenica da se nisam slagala ni s kim uplašila me da ću se stvarno morati 'pomiriti' s tim što dobijem u životu. Aplikacija jednostavno nije 'odrađivala' svoj posao za mene. To iskustvo me natjeralo da se preispitam i izbacilo je na površinu moje najveće nesigurnosti.

Čula sam hrpu slatkih Tinder priča od svojih prijatelja i njihovih prijatelja o tome kako su pomoću aplikacije pronašli nekoga tko im odgovara. A možda bih i ja pronašla nekog tko mi odgovara da sam nastavila 'swipe-ati'.

Međutim, jednostavno se nisam mogla nositi s tim da se loše osjećam zbog aplikacije.

Ona mi nije pomogla da osvijestim da imam razne ljubavne mogućnosti i da postoji toliko različitih ljudi s kojima se mogu povezati.

Tinder je za mene učinio potpuno suprotno - natjerao me da se zapitam što nije u redu sa mnom.

Tako sam bez imalo oklijevanja izbrisala aplikaciju u roku od 24 sata i shvatila da ona nije za mene. Ipak, toj aplikaciji moram zahvaliti na jednoj stvari.

Ovo je za mene bio poziv na buđenje: stvarno moram poraditi na svojim problemima sa samopoštovanjem.

