Moć genetike: 12 stvari koje majčino zdravlje otkriva o vama

Genetika igra veliku ulogu kada je u pitanju zdravlje, pa vam pogled na zdravlje vaše majke može dati naslutiti što slijedi - a to se posebno odnosi na komplikacije koje više pogađaju žene nego muškarce. Zbog toga je tako važno dobiti potpunu obiteljsku medicinsku povijest, kaže Neeraj Gandotra, dr. med., psihijatar, instruktor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Johns Hopkins i glavni medicinski službenik Delphi Behavioral Healtha. Ponekad obitelji ne žele raspravljati o tim stvarima, ali važno je znati neke stvari o majčinom zdravlju kako biste mogli identificirati vlastite rizike.

1. Zdravlje kostiju

Primjer: Osteoporoza, stanje u kojem kosti slabe kako starite.

- Moguć je povećan rizik za pojavu osteoporoze ako ju je vaša majka imala - kaže Todd Sontag, DO, specijalist obiteljske medicine iz Orlando Health Physician Associates. Mnogo puta to ima veze s naslijeđenom tjelesnom strukturom niže tjelesne težine - težina manja od 58 kg od odraslih ili BMI manji od 22 može povećati rizik od osteoporoze. Kako biste ublažili te učinke, pobrinite se da unosite dovoljno kalcija i vitamina D i vodite zdrav način života.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

2. Tekstura kože

Pitate se hoćete li dobiti bore ili oštećenja kože? Pogledajte mamino lice. Muška i ženska koža različito stari zbog različitih hormona, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Dermato-Endocrinology.

- Sposobnost vaše majke da razgrađuje kolagen i dob kada je dobila bore - prenosi se na vas, kao i obrazac razgradnje kolagena: je li prvo dobila bore oko očiju ili dublje bore oko njezinih usta? - kaže dermatolog Purvisha Patel, MD, kreator Visha Skin Care. Gledanje njezinih slika pomoći će vam da shvatite kako se boriti protiv procesa starenja. Nanošenje kreme za sunčanje i serum protiv starenja s retinolom, vitaminom C, ferulinskom kiselinom i vitaminom E djeluju u borbi protiv ovih genetskih učinaka, kaže.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

3. Depresija

Depresija se dijagnosticira češće kod žena nego kod muškaraca, vjerojatno kao rezultat hormonalnih fluktuacija i odgovora na traumu i stres.

- Još jedan važan aspekt pokazuje da žene imaju kroničniji tok depresije nego muškarci - kaže psihologinja Deborah Serani, PsyD, autorica knjige Living With Depression. To znači da žene češće i dulje doživljavaju depresiju od muškaraca. Osim toga, to je genetski povezano - određene genetske mutacije povezane s depresijom javljaju se samo kod žena, prema studiji objavljenoj u Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Dakle, ako je vaša majka imala depresiju, trebali biste paziti na simptome i potražiti liječenje ako je potrebno.

4. Problemi s očima

Žene imaju veću vjerojatnost da će dobiti očnu bolest - glaukom, a također imaju veću vjerojatnost da će postati slabovidne od njega, kaže Američka akademija za oftalmologiju (AAO). Zahvaljujući menopauzi, žene također imaju veću vjerojatnost od sindroma suhog oka, koji se često javlja uz glaukom. Osim toga, glaukom se javlja u obiteljima - pa ako ga vaša mama (ili tata) ima, svakako obavijestite svog oftalmologa i redovito se pregledavajte, kaže dr. Sontag.

5. Migrene

Postoji više razloga zbog kojih možete imati migrenu, a vaša majka je samo jedan od njih. Žene imaju tri puta veću vjerojatnost od migrene nego muškarci, vjerojatno zbog hormonalnih fluktuacija, prema Zakladi za istraživanje migrene.

- Jedan od glavnih čimbenika rizika za dobivanje migrene je obiteljska povijest migrena - kaže dr. Sontag. Dakle, da, ako vaša majka ima migrene, veća je vjerojatnost da ćete ih i vi razviti.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

6. Alzheimerova bolest

Nacionalni institut za starenje izvijestio je da ako vaša majka ili otac imaju genetsku mutaciju za ranu pojavu Alzheimerove bolesti (koja se pojavljuje od tridesetih do srednjih šezdesetih godina), postoji 50/50 šansa da ćete je naslijediti. Ako je vaša majka imala Alzheimerovu ili drugu demenciju, rizik možete smanjiti vježbanjem, prehranom, održavanjem društvenih odnosa i mentalnom aktivnošću, kažu.

7. Težina i tip tijela

Kao i kod mnogih drugih aspekata zdravlja, stanje vašeg tijela dijelom je genetski uvjetovano, a dijelom okolišem. Dakle, ako vaša majka ima određeni tip tijela ili težinu, vjerojatnije je da ćete i vi imati istu — ali to također može biti rezultat naučenog ponašanja.

- Iako postoje istraživanja koja podupiru oblik i težinu majčinog tijela i njihov utjecaj na njezinu djecu, to definitivno nije jedini faktor koji pridonosi - kaže dr. Sontag. Mnogo puta životni stil majke je ono što se nauči i prenosi na njezinu djecu, što uključuje način na koji ona jede i vježba. Stoga se nemojte ljutiti ako vaš prirodni oblik i veličina tijela ne izgledaju kao kod modela iz časopisa. Međutim, ako vaša mama ima prekomjernu tjelesnu težinu, možete izbjeći istu sudbinu zdravom prehranom i vježbanjem.

Foto: Dreamstime

8. Sportske sposobnosti i razina kondicije

Isto tako, razina kondicije koju možete postići dijelom je nasljedna, a dijelom ima veze sa stilom života, prema studiji objavljenoj u Medicine and Science in Sports and Exercise. Vrsta mišićne i skeletne strukture koju ste naslijedili od roditelja vam daje sposobnost da budete dobri u određenim sportovima, kaže dr. Sontag.

- Genetika doista igra snažnu ulogu u sastavu naših mišića i koliko god većina ljudi trenirala, nikada neće biti brzi kao Usain Bolt ili Michael Phelps - kaže. Ali ni najbolja genetika nije od koristi ako ne trenirate i vježbate, a ljudima svih razina vještina važno je svakodnevno vježbati. Dakle, čak i ako vam nije u planu biti olimpijski gimnastičar, još uvijek možete koristiti svoje prirodne genetske prednosti i svoj nagon kako biste ostali zdravi i u formi tijekom cijelog života, dodaje.

9. Zdravlje srca

Neke žene vjeruju da se ne moraju brinuti zbog bolesti srca, ali baš kao i muškarci, moraju razumjeti svoje genetske čimbenike bolesti srca. S obzirom na genetske sličnosti u težini i obliku tijela, vi i vaša majka također možete imati sličan rizik od bolesti srca. Čak i ako je vaša obitelj zdrava, trebali biste biti svjesni drugih genetskih čimbenika koji mogu povećati rizik od bolesti srca, upozoravaju.

10. Dijabetes

Dijabetes je još jedna bolest koja je češća kod žena i rizik je djelomično nasljedan, kaže Richard Honaker, glavni medicinski službenik Your Doctors Online. Prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Genetics, nasljedne varijante gena o načinu na koji žene pohranjuju masnoću mogu utjecati na rizik od dijabetesa tipa 2. Ali opet, postoje čimbenici načina života koje treba uzeti u obzir, dodaje.

11. Trudnoća

Ako želite vidjeti kakvo će biti vaše iskustvo u trudnoći, osobito kada je riječ o riziku za određena stanja, ispitajte svoju majku o tome.

- Gestacijski dijabetes češći je kod žena koje su pod rizikom od dijabetesa u odrasloj dobi, pa ako imate jaku obiteljsku povijest dijabetesa, imate povećani rizik od gestacijskog dijabetesa - kaže Pamela Berens, dr.med., ginekologinja s medicinske škole McGovern pri UTHealthu.. Tu su i karakteristična mučnina i povraćanje povezani s trudnoćom - koji se također mogu naslijediti. Ozbiljne jutarnje mučnine vjerojatnije su kod žena čije su ih majke također imale, prema studiji objavljenoj u The BMJ.

12. Menopauza

Dob u kojoj je vaša majka prošla kroz menopauzu bit će djelomično odgovorna za to kada ćete i vi ući u nju, prema studiji objavljenoj u Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Dakle, ako je vaša majka imala ranu menopauzu, obratite i vi pažnju na to te posjetite liječnika na vrijeme, piše The Healthy.