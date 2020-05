Moćna kamilica liječi nadutost i bol, ali ne smije se pretjerati

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne bacajte ju! Narančinu koru iskoristite za smeće, piling, sjaj

Prava kamilica (Matricaria recutita ili Chamomilla recutita) stoljećima se upotrebljavala kao ljekovita biljka, najčešće za liječenje probavnih smetnji.

Ona je i blagi sedativ te smiruje živčani sustav. Eterično ulje kamilice ima protuupalni učinak na sluznice pa tako udisanje para (inhaliranje) kamilice smiruje upalu sinusa i astmu. Godine 1979. njemački su znanstvenici otkrili da bisabol, sastojak kamilice, djeluje protuupalno, a 1983. godine francusko je istraživanje pokazalo antivirusni učinak kamilice kod dječje paralize i herpesa. Budući da ublažava grčeve, kamilica je prikladan lijek za bolove u želucu, bolne mjesečnice te žučne i crijevne kolike. Lako ga podnosi i dojenčad.

Također, smanjuje nadutost kod pojave stvaranja vjetrova. U vanjskoj upotrebi kreme i ulja od kamilice liječe upale kože i pospješuju ozdravljenje. Preporučuju se za liječenje ekcema, nadraženosti dječje kože od žuljanja pelena te ispucanih bradavica na dojkama. Kamilica olakšava stolicu, ali ne pretjerano, pa posredno pomaže u unutarnjem iscjeljivanju hemoroida koji se s vanjske strane mogu mazati mašću od kamilice.

Foto: Dreamstime

Kamilica potiče zacjeljivanje rana, sprečava djelovanje bakterijskih otrova i potiče metabolizam kože. Upotrebljava se i za ispiranje očiju te kao antiseptička vodica za ispiranje usta. Kamilica se često primjenjuje i u kozmetici. Parenje lica kamilicom odlično je za osjetljivu kožu, a ispiranje kose čajem od kamilice daje osobit sjaj plavoj kosi. Ulje od kamilice upotrebljavali su još u antici za utrljavanje pri neuralgijama i trganjima u udovima.

Stari Egipćani kamilicu su zbog njezine sposobnosti suzbijanja vrućice smatrali cvijećem boga Sunca. U starim knjigama o ljekovitom bilju piše da se uljem od kamilice uklanja umor udova, a oblozi od kamilice stavljeni na oboljeli mjehur ublažavaju bol. Kamilica kod nas raste na njivama i zapuštenim mjestima, kraj putova i željezničkih pruga. Najviše je ima na žitnim poljima. Biljka se uzgaja od najstarijih vremena. Bez obzira na to raste li kao divlja ili je uzgojena, kamilica se bere kad je u punom cvatu, od kraja travnja preko cijelog ljeta. Kao i ostalo ljekovito bilje, treba se sušiti na mračnome mjestu, na temperaturama koje ne prelaze 45 stupnjeva.

Foto: Dreamstime

Rimska kamilica (Chamaemelum nobile) u zapadnoj Europi, osobito u Francuskoj, Engleskoj i Belgiji, ima sličnu važnost kao što u nas i u zemljama njemačkoga govornog područja ima prava kamilica. To što se u zapadnoj Europi pod nazivom “kamilica” podrazumijeva druga biljka često je vodilo do zabune. No djelovanja obiju biljaka su vrlo slična. U engleskoj i francuskoj literaturi pravu kamilicu nalazimo pod nazivom “njemačka kamilica”.

Unatoč korisnim svojstvima kamilice, ni s ovom biljkom ne treba pretjerivati, jer kod dugotrajne uporabe prevelikih količina kamilice dolazi do nervoze i vrtoglavice. Ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi, prije uzimanja kamilice savjetujte se s liječnikom. Želite li uzgojiti kamilicu u vrtu, posijte sjeme u proljeće u dobro dreniranu neutralnu do kiselu zemlju na sunčano mjesto.

