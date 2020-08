Moćne seksualne predatore srušile su tekstom od 3330 riječi

<p>Jodi Kantor i Megan Twohey, novinarke New York Timesa počele su istraživati priču oko Harveya Weinsteina 2017. godine kada su krenule sa serijom članaka o njegovom seksualnom zlostavljanju. Ono što je uslijedilo već nakon prvog teksta malo tko je mogao predvidjeti. Milijuni žena iz cijelog svijeta počele su se javljati sa svojim pričama i odjednom je javnost čula za stotine slučajeva seksualnog uznemiravanja, a dotad brojni nedodirljivi muškarci na visokim položajima morali su odgovarati za svoje postupke. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (mladi i zlostavljanje):</p><p>Slučaj Harveya Weinstena otvorio je Pandorinu kutiju, a Kantor i Twohey u knjizi "Ona je rekla" detaljno, korak po korak, odgovaraju na brojna pitanja oko ovog slučaja. Prije svega, zašto baš Harvey Weinstein? Kako je baš njegova priča dovela do #MeToo pokreta?</p><p>Kantor i Twohey se u knjizi manje bave Weinsteinom, a više svemu onome oko njega: vojskom odvjetnika, direktorima njegove kompanije, PR stručnjacima, pa i novinskim izdavačima i novinarima, koji su pomogli Weinsteinu da trideset godina prolazi nekažnjeno za zlostavljanja. Prvu priču o njemu objavile su u 'špici' fake newsa koji su se u tom trenutku širili svijetom, 5. listopada 2017. godine. </p><p>Bio je to članak o 30 godina prikrivanim zlodjelima, temeljen na brojnim intervjuima, kao i dokumentacijom sa sudova, korporativnim izvještajima Weinsteinove kompanije i ostalim pisanim dokazima, koji su detaljno opisali kako se desetljećima sve prikrivalo ili rješavalo vansudskim nagodbama.</p><p>Kada je prvi članak objavljen, New York Times je bio toliko zasut pozivima žena, da je redakcija morala angažirati još novinara koji su samo odgovarali na pozive. Pet dana kasnije objavljen je još jedan tekst u kojem su glumice s holivudske "A liste" optužile Weinsteina za seksualno zlostavljanje - Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie i Rosanna Arquette. </p><p>Nakon toga više nitko nije mogao zaustaviti desetine žena koje su radile s Weinsteinom da izađu van sa svojim pričama. No, ono o čemu se najmanje pisalo bilo je upravo prikrivanje svih slučajeva i zašto nitko nije reagirao. Te dvije stvari su fokus knjige dviju novinarki, koje razotkrivaju mrežu Weinsteinovih 'čuvara'.</p><p>U prvom redu su tu očekivani 'sumnjivci' iz Weinsteinovog kružoka, poslovni partneri u njegovoj kompaniji, koji su desetljećima znali za sve što se događa, ali nikada nisu rekli nijednu riječ. Zatim njegov brat Bob, suosnivač kompanije, koji je šutio svih ovih godina i na kraju Black Cube, privatna obavještajna agencija koju je Weinstein angažirao da ušutka zviždače, ali i sa žrtvama koje su mogle progovoriti dogovori odštetu u zamjenu za šutnju. </p><p>No, bili su tu i drugi kojima posao nikako nije smio biti obrana Weinsteina. Equal Employment Opportunity Commission, odnosno Komisija za jednake mogućnosti zapošljavanja, koja provodi zakone protiv diskriminacije na radnom mjestu, sve je slučajeve zlostavljanja i dogovore držala u tajnosti. </p><p>David Boies, odvjetnik poznat po tome što je bio jedan od onih koji se zalagao za legaliziranje gay brakova, bio je Weinsteinov 'kurir' i zadužen da nijedna priča ne bude objavljena u medijima. Linda Fairstein, slavna tužiteljica u slučajevima seksualnih zločina, u ovom slučaju je pokušala diskreditirati žrtve koje su govorile o Weinsteinovim zločinima. </p><p>Gloria Allred, odvjetnica i feministička aktivistica, 2004. godine je zastupala jednu Weinsteinovu žrtvu, a nakon postignutog dogovora, od žrtve je naplatila 40 posto iznosa novčane odštete koju je dobila od Weinsteina. Jedna od besprizornih likova koji su branili Weinsteina i koja je otišla čak i korak dalje bila je i njegova korporativna odvjetnica Lisa Bloom, inače kćer Glorije Allred. Knjiga "Ona je rekla" donosi detalje memoranduma kojeg je poslala Weinsteinu u kojem je izložila svoj plan.</p><p>"Pokrenut ćemo online kampanju protiv žrtava, u medije ćemo plasirati članke u kojima ćemo tužiteljice opisati kao patološke lažljivice, pokrenut ćemo fundaciju Weinstein koja će se baviti spolnim jednakostima i angažirati kompaniju koja će se baviti Googleom i povlačenjem članaka s Googlea. A onda ćemo se ti i ja zajedno objaviti intervju u kojem ćeš govoriti kako si jako napredovao po pitanju prava žena, a da je na to posebno utjecala smrt tvoje majke, skandalozan odnos Trumpa prema ženama, a razmislit ćemo hoćeš li reći da su razlog i zlobni i neutemeljeni tračevi o tebi. U tom intervjuu moraš biti junak, a ne zločinac. Ovo je lako izvedivo", napisala je u memorandumu, koji zorno prikazuje da Weinstein i ljudi oko njega nisu prezali ni od čega kako bi ga 'oprali'.</p><p>Kantor i Twohey, koje ne znaju nikoga u Hollywoodu i tamo nemaju nikakvih veza koje su ih mogle uputiti u to kako stoje stvari u tvornici filma, u knjizi opisuju koliko im je vremena trebalo kako bi skupile dokaze, ali i stekle povjerenje žrtava, kojima je bilo neugodno govoriti o svemu da ipak istupe u javnosti. Također, provele su nas kroz opširnu proceduru koja im je bila potrebna da dobiju i podršku institucija u ovom slučaju. </p><p>Osim razotkrivanja velike i moćne mreže, koja štiti nasilnike samo zato jer su moćni, "Ona je rekla" detaljno opisuje kako je uopće cijela priča izašla van, kako su se dvije novinarke probile kroz holivudski zid šutnje. Njihovo kopanje o Weinsteinu otišlo je i do kraja osamdesetih, kada su prolazile kroz goleme arhive zaposlenih u Miramaxu, Weinsteinovoj kompaniji kako bi došle do sugovornika i mogućih žrtava.</p><p>Noć prije nego je prvi tekst pušten u New York Timesu, Rebecca Corbett, istraživačka urednica u novinama, inače alergična na neprovjerene informacije, ostala je u uredu cijelu noć i vagala svaku riječ u tekstu da se slučajno ne bi potkrala greška ili neka utuživa informacija.</p><p>Članak od 3300 riječi u New York Timesu pokrenuo je lavinu optužbi, za seksualno zlostavljanje optužen je i ustavni sudac Brett Kavanaugh, potom mnogi direktori i predsjednici uprava velikih kompanija, a na red je došao i Jeffrey Epstein. Seksualni predatori iz samog vrha politike, biznisa i showbusinessa došli su pred lice pravde.</p>