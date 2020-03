Beckinsale o Weinsteinu: Imala sam 17 kad mi je govorio p***

Seksualni predator Harvey Weinstein (67) osuđen je na 23 godine zatvora zbog silovanja i seksualnog napada. Miriam Haley svjedočila je da ju je Weinstein prisilio na oralni seks 2006., a Jessica Mann svjedočila je da ju je silovao 2013. Na društvenim se mrežama oglasila još jedna žrtva bivšeg filmskog mogula.

Britanska glumica Kate Beckinsale (46) na svom je Instagramu napisala ispovijest nakon što je Weinsteinu izrečena presuda. Uz fotografiju s premijere filma 2001. iznijela je svoj stav i osjećaje, ali i do sada nepoznate detalje samo jednog od neprijatnih susreta s Weinsteinom. Brojne njezine kolegice su je podržale.

- Ove fotografije su nastale 5. listopada 2001. na premijeri filma 'Serendipity'. Svi smo odbili ići, jer je bilo samo nekoliko tjedana nakon 11. rujna i grad je još bio u dimu. Međutim, Harvey je inzistirao. Išli smo i New York i nekako se izvukli. Sljedećeg me jutra Harvey nazvao i pitao mogu li dovesti svoju dvogodišnju kćer kod njega doma, da se igra s njegovom kćeri približnih godina. Rekla sam da može - započela je glumica svoju priču.

Foto: Press Asociation/Pixsell

Kad je došla pozvao je dadilju da se pobrine za djecu i igra se s njima u drugoj sobi.

- Krenula sam s njima, ali mi je rekao: 'Ne, ti pričekaj ovdje!'. Minutu nakon što je dadilja otišla s djecom, počeo je vrištati: 'Ti glupa pi*ko! Uništila si mi premijeru!'. Nisam imala pojma o čemu govori i počela sam se tresti. 'Ako organiziram crveni tepih, ti se pojaviš u uskoj haljini, mrdaš guzicom, treseš grudima, ne izgledaš kao da si lezbijka, ti glupa pi*ko', rekao mi je. Od šoka sam počela plakati i pokušala mu reći kako je grad u kaosu, da ljudi još uvijek traže svoje bližnje te kako nitko od nas nije smatrao da je premijera prikladna u tom trenutku, još manje da dolazi u izdanju kao da dolazi na zabavu- nastavila je priču Beckinsale.

Harvey ju je potom 'poklopio' i rekao joj kako ga ne zanima što priča.

- Vrištala sam u sebi. Uspjela sam izvući sebe i svoje dijete od tamo. To je bilo jedno od mnogih iskustava za koje nema dokaza, jer nije bilo kaznenog dijela. Međutim, bila sam kažnjena zbog toga, kao i za druge slučajeve kad sam ga godinama odbijala. Vijest da je u zatvoru je veliko olakšanje za mene i za sve druge žene koje je seksualno uznemiravao ili silovao. Nadam se da će i njega tako tretirati - zaključila je glumica.

Foto: Regina Wagner/DPA/PIXSELL

Kate je imala još jedno neugodno iskustvo s Weinsteinom, o kojem je javno govorila već ranije. Kada je imala 17 godina, otišla je s njim na sastanak u jedan hotel.

- Otvorio je vrata, a na sebi je imao samo bademantil. Bila sam nevjerojatno naivna i mlada, uopće mi nije palo na pamet da ovaj stariji i neprivlačan čovjek očekuje od mene bilo kakvu seksualnu zainteresiranost za njega - rekla je glumica jednom prilikom.

Harvey ju je tada ponudio alkoholom, što je ona odbila pod izgovorom da sutradan mora rano u jutro u školu. Potom je napustila apartman.

- Nekoliko godina kasnije pitao me je li nešto pokušao na tom sastanku. Shvatila sam da se ne može sjetiti je li me napao ili nije. Tada sam postavila granice. Godinama sam ga profesionalno odbijala, a to se nekada završavalo tako da je urlao na mene, prijetio mi - napisala je Kate na jednoj od ranijih objava na svom Instagram profilu.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Podsjetimo, od 2017. više od 80 žena optužilo ga je za seksualna nedjela, što je iniciralo pokret #MeToo u kojemu žene iznose javne optužbe protiv moćnih ljudi u poslovnom svijetu te svijetu zabave i politike. Nekolicina svjedočanstava protiv Weinsteina vrlo je potresna i svjedoči o njegovom predatorskom mentalitetu.

