Ovo voće čisti organizam od toksina

Ove namirnicame mogu pospješiti čišćenje organizma od otrova, što može pozitivno djelovati u procesu tijekom kojega želite postići optimalnu težinu, pa su idealne za obje varijante

<p>Većina nas teško gubi kilograme zbog lošeg izbora namirnica kojima se okrećemo. Važno je imati na umu da izgladnjivanjem nećete postići ništa, nego da je pravi put do mršavljenja jedino izbor zdravih namirnica. No, tajna je i u namirnicama koje mogu pospješiti čišćenje organizma od otrova, što također može pozitivno djelovati u procesu tijekom kojega želite postići optimalnu težinu. Zato uvrstite ove namirnice u prehranu što prije: </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su najbolje cjelovite namirnice za ljeto</p><h2>Borovnice</h2><p>Borovice pomažu u prevenciji svih infekcija u mokraćnom sustavu. Djeluju poput antibiotika, što znači da će pomoći u zaustavljanju bilo kakve infekcije. Šalica tog voća dnevno tijekom ljeta čuvat će vaš mokraćni sustav zdravim. </p><h2>Šipak</h2><p>Šipak povećava količinu antioksidanata koji su prisutni u vašem tijelu, tako da pomaže ukloniti sve štetne toksine iz vašeg tijela. Također, jako pozitivno djeluje na imunološki sustav. </p><h2>Ananas</h2><p>Bogat je manganom i vitaminom C te bromelainom. Ovaj enzim može vam pomoći kod probavnih problema, spriječiti srčane bolesti, pa čak i pomoći kod upala, jer djeluje kao antibiotik.</p><h2>Lubenica</h2><p>Sadrži najmanje 90 posto vode pa divno osvježava, no obiluje vitaminima i mineralima koji mogu poomoći tijelu da se očistiti od toksičnih tvari.</p><h2>Papaja</h2><p>Djeluje kao prirodni detoks i značajno poboljšava probavu. To također može povećati razinu energije koju imate, jer ćete iskoristiti više vitamina i minerala iz hrane. </p><h2>Jagode</h2><p>Bogate su antioksidansima i mogu eliminirati toksine iz slobodnih radikala. Svaki dan šalica jagoda pomoći će da skinete suvišne kilograme. </p><h2>Smokva</h2><p>Zaustavlja stvaranje bilo kakvih otrovnih tvari u vašoj mokraći, čisti bubrege i mjehur. </p><h2>Jabuke</h2><p>Pune su vode i vlakana, pa potiču probavu i mršavljenje. Umanjuju srčane tegobe.</p>