Moderna ljubav - zbog ovakvog ponašanja zaboravite drugi spoj

Postoji dosta ponašanja koja se mogu shvatiti pogrešno na prvom spoju. Od nekoga tko vam ne da dođete do riječi, do nekoga tko se pojavi prljav i poderan, postoji puno načina na koje prvi susret može propasti

<p>Stručnjaci i samci kažu da postoji jedno ponašanje koje je apsolutno neprihvatljivo na prvom spoju. Prema istraživanjima u kojima je sudjelovalo 3000 ljudi, previše gledanje u telefon tijekom prvog sastanka najveći je mogući grijeh i gotovo je sigurno da neće biti drugog izlaska, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/no-1-first-date-dealbreaker-213542200.html" target="_blank">Yahoo!</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (što poza spavanja govori o vašoj vezi):</p><p>Istraživanje iz 2017. godine, koje je provela aplikacija za izlaske PlentyOfFish, pitalo je 2000 samca što je za njih ponašanje koje ne toleriraju tijekom izlaska. Pokazalo se da je najčešći prijestup kada netko previše gleda u svoj telefon. Takvo ponašanje može imati značajne negativne učinke na bilo koji odnos jer signalizira da ono što se događa na vašem telefonu ima prednost pred osobom koja je prisutna.</p><p>Uz to, 2019. tvrtka za istraživanje tržišta i analizu podataka YouGov pitala je više od 1000 odraslih Amerikanaca što je najgore što možete učiniti na prvom spoju i otkrili su da su se i muškarci i žene složili da je to neprestano gledanje u telefon. U tom istraživanju 69 posto muškaraca i 70 posto žena reklo je da ih odbija kada netko gleda u telefon umjesto da razgovara s osobom koju su došli upoznati.</p><p>Naravno, postoji mnogo razloga zbog kojih netko može biti na telefonu tijekom prvog spoja, ali ako to radite vjerojatno je kako nikada neće doći do drugog izlaska. Stručnjakinja za veze Jaime Bronstein kaže da bi pretjerana upotreba telefona na prvom spoju mogla biti "znak nesigurnosti ako netko osobi s kojom su izašli mora pokazati da je važan odgovaranjem na poruke ili pozive tijekom spoja".</p><p>- Ljudi se vole osjećati viđenima i saslušanima, posebno na prvom spoju. Ako je netko s kim ste izašli preopterećen vlastitim životom da bi bio prisutan na spoju s vama, nedostojni su drugog spoja - dodala je.</p><p>Zapravo, ako je netko na telefonu tijekom vašeg prvog spoja, možda vam čini uslugu pokazujući unaprijed vrstu ponašanja koju možete očekivati. </p><p>- Mislim da to može otkriti ograničenu želju i otvorenost osobe za emocionalnu povezanost i nedostatak obzira prema potrebama i željama druge osobe. Stalno provjeravanje telefona otkriva nepoštivanje vremena i energije druge osobe, a također može značiti da netko u ovom trenutku nema vremena i emocionalne energije za ulaganje u vezu - kaže dr. Sheva Assar.</p><p>Dakle, ako se zateknete kako sjedite na spoju s nekim tko je zaokupljen svojim telefonom, učinite si uslugu i nemojte zakazati drugi spoj.</p>