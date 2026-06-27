Moderna pošast: Sve umorniji mladi besciljno scrolaju do jutra

Soba koju unajmljuje Nguyen Nam u Ho Chi Minh Cityju u ponoć je potpuno mračna, osim slabašnog plavog sjaja mobitela koji obasjava njegovo od umora iscrpljeno lice. Nakon 10-satne smjene, leđa ga bole, a pulsirajuća bol širi se sljepoočnicama. Zna da bi trebao spavati i želi otići u krevet, ali ipak ostaje na telefonu sve do tri ujutro.

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- U tom trenutku moj je um potpuno prazan. Ništa što gledam ne ostaje u sjećanju - kaže 28-godišnji programer.

S druge strane, Tran Mai, 32-godišnja vlasnica trgovine odjećom u pokrajini Tay Ninh Province, ostaje budna iz drukčijeg razloga. Tijekom dana posvećena je poslu i obiteljskim obvezama, a jedino vrijeme za sebe ima kasno noću.

- Bojim se zatvoriti oči jer znam da će sutra odmah doći - kaže ona.

Sate provodi prebacujući se između plesnih videa na TikTok, objava s društvenih mreža na Facebook te osobnih ispovijesti stranaca na Threads. Često ostaje budna do tri ujutro, loše spava i budi se u 7 sati iscrpljena, prije nego što dan uopće počne.

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Studija iz 2022. objavljena u časopisu Sleep Medicine Reviews, recenziranom medicinskom časopisu koji se bavi istraživanjima spavanja, pokazala je da više od 70 % odraslih u dobi od 18 do 35 godina koristi mobilne uređaje unutar 30 minuta prije odlaska na spavanje. Većina ispitanika priznala je da je svjesna kako ta navika negativno utječe na kvalitetu sna.

Iscrpljenost dodatno povećava ranjivost korisnika prema platformama kratkih videa poput TikTok, Instagram Reelsa i YouTube Shortsa, koje se temelje na tzv. sustavu varijabilne nagrade, mehanizmu sličnom automatima za igre na sreću. Korisnici ne znaju hoće li sljedeći video biti zabavan ili dosadan, pa mozak stalno luči dopamin, potičući ih na daljnje gledanje.

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Studija Stanford University iz 2023. godine pokazala je da su varijabilne nagrade iznimno učinkovite u održavanju ponavljajućeg ponašanja, osobito kada su ljudi umorni i psihološki ranjivi.

Kako mobiteli utječu na psihu?

Posljedice se ne zaustavljaju na umoru. Do trenutka kada korisnici napokon ugase ekrane, njihov je mozak već kontinuirano stimuliran visokointenzivnim sadržajem, dok plava svjetlost potiskuje proizvodnju melatonina, hormona koji signalizira pospanost. Rezultat je fizička iscrpljenost uz istodobnu mentalnu budnost, što vodi u nemiran san.

Sljedeće jutro često donosi „brain fog“ – stanje mentalne magle koje obilježavaju usporeno razmišljanje, zaboravljivost i smanjena koncentracija.

Prema istraživanju University of Pennsylvania, spavanje manje od šest sati tijekom 14 uzastopnih dana može narušiti kognitivne sposobnosti do razine usporedive s 24-satnim neprekidnim bdijenjem. Istraživači su također utvrdili da ljudi često nisu svjesni razmjera vlastitog mentalnog pada. Dugoročno, kronični nedostatak sna povećava rizik od depresije, anksioznosti i profesionalnog izgaranja.

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Stručnjak Thien ističe kako oslanjanje isključivo na snagu volje vjerojatno neće dugoročno riješiti problem. Umjesto toga, preporučuje promjenu okruženja kako bi se smanjili okidači, počevši od toga da se mobiteli pune izvan spavaće sobe. Kada korisnici moraju fizički ustati iz kreveta kako bi došli do uređaja, navika nesvjesnog skrolanja postaje lakše prekinuti.

Također savjetuje digitalni „policijski sat“ od 30 do 60 minuta prije spavanja. To vrijeme može se ispuniti aktivnostima poput čitanja tiskanih knjiga ili slušanja opuštajuće glazbe, što pomaže smanjenju stimulacije i pripremi tijela za san.

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Održavanje dosljednog vremena buđenja, uključujući vikende, te 15 do 30 minuta jutarnjeg sunčevog svjetla također može pomoći u vraćanju poremećenog cirkadijalnog ritma, navodi on.

Thien naglašava da je razlika između zabave i ovisnosti relativno jasna. Zdrava zabava pomaže ljudima da se opuste i lakše zaspu. No kada se sadržaj gleda uz osjećaj krivnje i žaljenja, uz fizičku iscrpljenost i nemogućnost prestanka korištenja uređaja, ponašanje prelazi iz izbora u gubitak kontrole.

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Nguyen Nam kaže da razumije tu razliku, ali još nije pronašao način da prestane. Nastavlja skrolati duboko u noć, iako zna da to dolazi na račun njegovog sna.