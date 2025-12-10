Modna dizajnerica Monika Sablić predstavlja novu Moniku, najavila i pisanje autobiografije

Monika Sablić predstavlja novu Moniku, najavila i pisanje autobiografije: Puno krivih ljudi sam pustila u svoj život.

Foto: Monika Sablić

Božić i Nova godina su pred nama, a to je moje omiljeno godišnje doba i vrijeme druženja s obitelji i dragim prijateljima. Ništa u životu nije isključivo, pa tako ni neka nova Monika, drugačija od one na koju ste dosad navikli, rekla je splitska modna dizajnerica Monika Sablić od milja zvana hrvatska Victoria Beckham.

Monika predstavlja svoju novu kolekciju inspiriranu predstojećom sezonom slavlja i druženja koji su pred nama, a sastoji se od sedam upečatljivih komada odjeće, čija je okosnica bluza na točkice s visokim ovratnikom ukrašena mašnom, te neizostavne upečatljive, sjajne haljine idealne za predstojeće blagdane. Nova Monikina kolekcija odiše senzualnošću, ali i androginošću - tu su oversize haljine, ali koje odišu ženstvenošću koja je nezaobilazan touch svake njene kolekcije.

Foto: Monika Sablić

Monika Sablić ove godine slavi 15 godina uspješnog modnog brenda koji se odavno etablirao na domaćoj modnoj sceni. Povodom jubileja Monika je najavila i pisanje autobiografije u kojoj će otkriti sve o svojim usponima i padovima tijekom svoje bogate modne karijere i dinamičnog života, dolazi iz uspješne splitske ugostiteljske obitelji, supruga je nogometaša koju je životni put odveo i u Kijev, a etablirala se kao uspješna modna dizajnerica koja je snimila brojne kampanje s mnoštvom poznatih dama, preko Nikoline Pišek, Ive Šarić, Iris Rajčić. Andree Ćupor...

- Puno krivih ljudi sam pustila u svoj život, ali nema veze, sve je to jedna životna lekcija - kratko je rekla Monika najavivši intrigantnu knjigu koja će jednog dana kad osvane na policama knjižara zasigurno postati predmet želje mnogih obožavatelja dobre literature.

Foto: Monika Sablić