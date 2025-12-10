Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NOVA KOLEKCIJA

Modna dizajnerica Monika Sablić predstavlja novu Moniku, najavila i pisanje autobiografije

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Modna dizajnerica Monika Sablić predstavlja novu Moniku, najavila i pisanje autobiografije
Foto: Monika Sablić

Monika Sablić predstavlja novu kolekciju inspiriranu blagdanskim slavljem i najavljuje autobiografiju. Otkriva tajne svog života i karijere, uključujući i krive ljude koje je pustila u život

Monika Sablić predstavlja novu Moniku, najavila i pisanje autobiografije: Puno krivih ljudi sam pustila u svoj život.

Foto: Monika Sablić

POGLEDAJ VIDEO: Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije

Pokretanje videa...

Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije 08:33
Poduzetnica Ajna Prstačić Vuković bavi se proizvodnjom konfekcije | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Božić i Nova godina su pred nama, a to je moje omiljeno godišnje doba i vrijeme druženja s obitelji i dragim prijateljima. Ništa u životu nije isključivo, pa tako ni neka nova Monika, drugačija od one na koju ste dosad navikli, rekla je splitska modna dizajnerica Monika Sablić od milja zvana hrvatska Victoria Beckham.

TRENDOVI SU TU Hit cipele sezone - od gležnjača i antilop čizmica do tenisica i atraktivnih varijanti mokasina
Hit cipele sezone - od gležnjača i antilop čizmica do tenisica i atraktivnih varijanti mokasina

Monika predstavlja svoju novu kolekciju inspiriranu predstojećom sezonom slavlja i druženja koji su pred nama, a sastoji se od sedam upečatljivih komada odjeće, čija je okosnica bluza na točkice s visokim ovratnikom ukrašena mašnom, te neizostavne upečatljive, sjajne haljine idealne za predstojeće blagdane. Nova Monikina kolekcija odiše senzualnošću, ali i androginošću - tu su oversize haljine, ali koje odišu ženstvenošću koja je nezaobilazan touch svake njene kolekcije.

Foto: Monika Sablić

Monika Sablić ove godine slavi 15 godina uspješnog modnog brenda koji se odavno etablirao na domaćoj modnoj sceni. Povodom jubileja Monika je najavila i pisanje autobiografije u kojoj će otkriti sve o svojim usponima i padovima tijekom svoje bogate modne karijere i dinamičnog života, dolazi iz uspješne splitske ugostiteljske obitelji, supruga je nogometaša koju je životni put odveo i u Kijev, a etablirala se kao uspješna modna dizajnerica koja je snimila brojne kampanje s mnoštvom poznatih dama, preko Nikoline Pišek, Ive Šarić, Iris Rajčić. Andree Ćupor...

SVI IH VOLIMO Najbolje zimske kombinacije s tajicama: U ovim outfitima su stil i udobnost u jednom
Najbolje zimske kombinacije s tajicama: U ovim outfitima su stil i udobnost u jednom

- Puno krivih ljudi sam pustila u svoj život, ali nema veze, sve je to jedna životna lekcija - kratko je rekla Monika najavivši intrigantnu knjigu koja će jednog dana kad osvane na policama knjižara zasigurno postati predmet želje mnogih obožavatelja dobre literature.

Foto: Monika Sablić
SLAŽETE LI SE? Dr. Martens potvrđuju status modnog simbola: Nosili su ih policajci, sad ih obožavaju svi...
Dr. Martens potvrđuju status modnog simbola: Nosili su ih policajci, sad ih obožavaju svi...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Najgori prijatelji po horoskopu: Jedan znak ne trpi sam sebe...
AKO VOLITE SVAĐE, IZVOLITE...

Najgori prijatelji po horoskopu: Jedan znak ne trpi sam sebe...

Iako sve kombinacije horoskopskih znakova mogu biti divni prijatelji, nekima je to zbog njihovih urođenih osobina ipak malo izazovnije. Evo koje su najgore kombinacije prijatelja, prema astrolozima
Evo kako svaki znak Zodijaka sebe sabotira, a da toga nije ni svjestan - radite li i vi isto?
AUTODESTRUKCIJA I ZVIJEZDE

Evo kako svaki znak Zodijaka sebe sabotira, a da toga nije ni svjestan - radite li i vi isto?

Ribe moraju prestati komunicirati s onima koji im ne dozvoljavaju da se razvijaju te moraju pronaći normalne prijatelje. Kod Strijelca, prije ili kasnije, strah od neuspjeha prouzrokovat će kolaps
Dnevni horoskop za srijedu 10. prosinca: Vaga ima posla preko glave, Raku koristi opuštanje...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 10. prosinca: Vaga ima posla preko glave, Raku koristi opuštanje...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 10. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025