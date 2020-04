Modni urednici biraju: Koje su njihove omiljene IT torbe?

Torba kao predmet žudnje dio je modne scene koja uključuje najpoznatija svjetska modna imena, ali i kreacije koje su praktične i jednostavne za korištenje, jer osim brenda, ključna stavka je i dizajn. Naime, torbe obožavane diljem svijeta, kroz više generacija, krasi kvaliteta i dugotrajnost. Osim toga, IT torba je i danas velika investicija, jer njezina cijena ne pada. Obožavanih torbi sjetili su se ovih dana modni urednici sa svih strana svijeta, za Marie Claire.

Hervé Chapelier iz 90-ih

Omiljena torba glavne urednice magazina Marie Claire, Aye Kanay, je Hervé Chapelier s kraja prošlog stoljeća, vintage model poznat po većim dimenzijama i mekanom materijalu.

Torba je praktična, u nju joj stane sve što treba, a svoj model je nabavila na E-Bayu, jer se radi o originalu iz devedesetih.

Louis Vuitton Keepall u suradnji sa Stephenom Sprouseom iz 2001. godine

Modni direktor magazina Marie Claire, J Errico, obožava retro model star gotovo dvadeset godina, u zelenoj nijansi.

- Prije nego su luksuzni brendovi krenuli u suradnje, Marc Jacobs, koji je tada radio za Louis Vuitton, uveo je ovu odličnu praksu spajanja umjetnosti i mode. Platio sam je oko 800 američkih dolara, iako je to za mene, prije dvadesetak godina, bila velika lova. Danas cijena modela Keepall kreće od 2000 dolara naviše, iako torbu nisam prodao, još uvijek imam i ponekad je nosim. A nekad je samo izvadim i gledam, čini me sretnim. Taj model nikad neće izaći iz mode - izjavio je J Errico.

Model torbe s potpisom Nicky Hilton i Samantha Thavasa iz 2004.

Kreaciju nastalu u suradnji Nicky Hilton i Samanthe Thavasa obožava urednica modnih dodataka, također iz magazina Marie Claire, Julia Gall.

Model je manji, praktičan, ima kratki remen i podsjeća na Fendijevu baguette torbicu, još jednu retro legendu. Ovaj model dolazi u bijeloj boji, ukrašen je zvijezdama, u stilu sestara Hilton.

Givenchy Antigona iz 2011.

Ova torba ne treba posebno predstavljanje. Legendarna IT kreacija modne kuće Givenchy predstavljena je po prvi puta u jesenskoj kolekciji 2011. godine, a urednica Wanyi Jiang vidjela ju je iste godine na modelu Karmen Pedaru i odmah poželjela pod svojom rukom.

- Kupila sam je odmah, po punoj cijeni u robnoj kući Bergdorf Goodman i nosila doslovno dok joj ručke nisu pukle. Dala sam je popraviti, ali onda sam vidjela da je nosi čak i Miranda Kerr, i više mi torba nije bila dovoljno posebna da bude IT - ispričala je Jiang za Marie Claire.

Cijene osnovnih modela Antigone kreću se od između 10000 i 20000 kuna.

Dior Saddle bag iz 2000.

Još jedna legenda među IT torbama predstavljena je na Diorovoj reviji za ljeto 2000. godinu, kad je kućom vladao kreativac John Galliano.

- Nikad neću zaboraviti svoju prvu Dior kupnju. Bio je srpanj 2000. godine, a ja sam putovala u Pariz kod bake i omiljene tete. Sanjala sam o toj torbi, zahvaljujući Carrie u seriji "Seks i Grad". Sviđalo mi se kako sjeda pod ruku, njezin specifičan oblik. Kad sam se našla pred robnom kućom Galleries Lafayette, i dalje sam razmišljala da ili ne. A onda mi je teta rekla - Dior nikad ne izlazi iz mode, i bila je u pravu. Sada, 20 godina kasnije, i dalje je u mom ormaru, a dodala sam joj i ručke iz prošlogodišnje kolekcije - izjavila je osnivačica bloga Bag Snob i U Beauty, Tina Craig.

Louis Vuitton Keepall iz 2011.

Modni urednik iz magazina Harper's Bazaar, Miguel Enamorado, obožava model LV Keepall, u grafitnoj nijansi.

- Bila je 2011. godina kad sam si konačno kupio ovu torbu. Boja je bila tamna, grafitna verzija novog kreativnog direktora koji je došao na čelo Louis Vuitton muških kolekcija, Kima Jonesa - ispričao je Enamorado.

Celine Luggage torba iz 2010.

Ova poveća torba obožavana je radi dizajna koji je izlazi iz mode te je već godinama jedna od najpopularnijih IT torbi diljem svijeta. Predstavljena je 2010. godine i do danas dolazi u niz boja i veličina, no dizajn je prepoznatljiv.

Tiffany Reid, modna urednica iz kompanije Bustle Digital Group istaknula je kako je upravo prve veće novce potrošila na nju.

- Sjećam, se bila je to moja prva IT torba, dala sam za nju čitavu plaću, iako sam bila siromašna. Sada je više ne nosim, previše je isfurana - otkriva Reid.

Louis Vuitton pochette

Prva LV pochette, mala torbica koja stane pod ruku, kreirana je 1992. godine. Ima karakterističan manji dizajn koji je i danas popularan, naročito za ljubiteljice malih IT torbica s monogramom. Nju obožava modna urednica časopisa New York Magazine & The Cut, Rebecca Ramsey.

- Kupila sam si ovu torbicu nakon što sam završila srednju školu i nosila sam jej čitave prve godine fakulteta, u kombinaciji s majicama, traper jaknama, pa čak i uz jakne od flisa. Iako su ručke kratke i malo stane u nju, mislim da je ta torbica bila uvod u moju sadašnju kolekciju majušnih torbica. Iako, ova mi se čini relevantna i danas - zaključila je Ramsey.

