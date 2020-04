Od bisernih do zlatnih: Veliki ringovi na listi najtraženijih

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Proljetne natikače i čizme: 11 super trendova s modne piste

Ringovi ove sezone dolaze u niz varijanti, od velikih u bojama do tankih, elegantnih, no sve više-manje krase konkretne dimenzije. Stilisti ih predlažu u kombinacijama sa sakoima, haljinama i lepršavim komadima koji simboliziraju toplije dane. Zlaćane i općenito blistave naušnice privlače svjetlost na lice i daju mu sunčani okvir te odgovaraju svim tipovima. Srebrne imaju hladan ton, dok zlatne nose toplinu, koja u principu fantastično stoji svima.

Foto: asos.com

Iako su zlatne najpopularnije, tu su i razne varijante s biserima ili malim cvjetnim motivima, inspirirani ležernim hipi stilom. Plastični materijali vladaju svijetom nakita jer su lagani, što je važno kad je riječ o ovako velikom nakitu.

Foto: asos.com

Naime, ringovi i slični veliki ukrasi znaju biti previše teški za uho, pa je dobro isprobati ih u dućanu ili ako vam se čini da su teški na samom dlanu, bit će ih kompliciranije nositi. Uška se rasteže od težine naušnica, stoga je dobro obratiti pažnju na nešto lakši dizajn.

Današnji brendovi donose paletu kreacija, izaberite u odnosu na stil. Velike okrugle naušnice vole i kombinacije s trenirkom, evociraju devedesete i reperice koje su furale sportivo i glamurozan nakit u jednoj odličnoj formuli.

Jedna od onih koja je godinama vjerna zlatnim ringovima je pjevačica Sade, čiji stil uključuje i snažan crveni ruž te zalizanu kosu. Inače, ringovi i općenito naušnice odlično pašu uz kosu koja je odmaknuta od lica jer se ne petljaju te se više ističu. Bilo da se radi o bob frizuri ili repu, ovaj tip kose istaknut će naušnicu na najljepši način.

I "Jenny from the block" je oduvijek nosila ringove, njezini su ukrašeni i dan danas nerijetko optočeni kristalima i ostalim detaljima koji glamur znače. Ova pjevačica njeguje luksuzan stil i voli statement ukrase, te svoje ringove često nosi uz ležernu, razbarušenu frizuru.

Ovaj tip naušnica odličan je za svako doba dana, podići će trenirku i tajice maloj crnoj haljini dati elegantan, blistavi ton. Neko su vrijeme bile popularne plastične, na klipsu, a danas se vraćaju na tapetu radi rastuće potražnje za vintage detaljima.

Upravo je taj model bio popularan i u pedesetima te zadržao svoju popularnost do osamdesetih, kad su ih nosile brojne dame željne statement ukrasa. No, u svoje doba ih je voljela i Audrey Hepburn, glumica elegantnog stila i jedna od ikona mode svih ovih godina. Njezina kratka kosa u kombinaciji sa zlatnim ukrasima bila je i ostala jedna od onih formula koju želimo isprobati i danas.

I Cher ih je nosila, no njezine su, tijekom hipi revolucije u sedamdesetima, bile ogromne od tankih žica ukrašenih perlama. Sve je u to vrijeme bilo optočeno aplikacijama, od bluze preko traperica do naušnica, a u fokusu su bile drvene perle jer prirodan materijal bio je obavezan.

Linda Evangelista iz devedesetih pokazuje ljetni stil, u kombinaciji s maramom na glavi. Ima nešto u ovoj kombinaciji, evocira ljeto i bezbrižne dane, a kad je o stilu riječ, definira boho smjernice koje donose svijet ležernosti, lepršavih tkanina i velikih casual haljina.

