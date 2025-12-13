Šezdesete su godine bile vrijeme velikih promjena u stilu odijevanja, uvjetovanih tehnološkim napretkom, prosperitetom, razvojem potrošačke kulture i države blagostanja te utjecajima pop-kulture
Modni val sa Zapada: 1960. je pokrenut tečaj za manekene
Tečaj za manekene oglašen je u Večernjem listu od 13. prosinca 1960. godine. Na tečaj poziva Zanatska komora za Grad Zagreb, u Ilici 49, a u njemu se ističe da se tečaj "otvara" već 15. prosinca.
