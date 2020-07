Moguće je eliminirati hepatitis B i C do 2030. godine, ali mnogi nisu ni svjesni da su zaraženi

U Hrvatskoj je učestalost hepatitisa B niska, s procijenjenom zaraženošću između 0,2 i 0,7 posto populacije, ili 25.000 osoba, a trend učestalosti hepatitisa B u Hrvatskoj je silazan

<p>Uz sustavne mjere prevencije, dijagnostiku i liječenje eliminacija hepatitisa B i C do 2030. godine je ostvariv cilj, istaknula je u utorak epidemiologinja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Danijela Lakošeljac.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (Ivan Gudelj o borbi s hepatitisom):</p><p>Na konferenciji za novinstvo u povodu Svjetskog dana hepatitisa Lakošeljac je rekla da je ovogodišnji slogan manifestacije na svjetskoj razini "Pronađi izgubljene milijune", a odnosi se na osobe koje su možda zaražene tim virusom, a toga nisu svjesne. </p><p>Nacionalna kampanja u povodu Svjetskog dana hepatitisa vodi se pod sloganom "Testiraj se! Liječi se!".</p><p>Lakošeljac je rekla kako se procjenjuje da je na svijetu 325 milijuna osoba oboljelih od kroničnog hepatitisa B ili C, s čestom posljedicom cirozom ili karcinomom jetara te smrću, te da na godinu od posljedica hepatitisa umire 1,34 milijuna ljudi. Problem s hepatitisom tipa B ili C jest što su često asimptomatski te se zaraženost može utvrditi samo dijagnostikom, podsjetila je Lakošeljac i dodala da se virusi tih tipova prenose nezaštićenim spolnim odnosima, zaraženom krvlju ili prijenosom s majke na dijete.</p><p>Najrizičnije skupine su osobe koje ubrizgavaju droge te promiskuitetne osobe. </p><p>U Hrvatskoj je učestalost hepatitisa B niska, s procijenjenom zaraženošću između 0,2 i 0,7 posto populacije, ili 25.000 osoba, a trend učestalosti hepatitisa B u Hrvatskoj je silazan, posebno posljednjih pet godina. Hepatitisa C u Hrvatskoj ima neznatno više, s učestalošću između 0,5 i 0,9 posto populacije. I kod tog tipa je primjetan silazni trend iako nešto sporije nego kod hepatitisa B, rekla je Danijela Lakošeljac.</p><p>Preporučile je svima koji smatraju da pripadaju rizičnim skupinama da se testiraju.</p><p>Predsjednica udruge "Hepatos" iz Rijeke Aleksandra Marković istaknula je kako, prema procjenama, trećina oboljelih od hepatitisa ne zna da je oboljela. Istaknula je da je u sklopu te udruge, u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, moguće dobrovoljno, anonimno i besplatno se savjetovati i testirati na hepatitis B i C te na HIV.</p>